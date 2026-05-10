El crucero afectado por hantavirus llegó a Tenerife y activó un amplio operativo sanitario

El crucero MV Hondius llegó durante la madrugada de este domingo al puerto español de Granadilla, en el sur de Tenerife, en medio de un amplio operativo sanitario y de seguridad montado por las autoridades españolas tras el brote de hantavirus registrado a bordo. La embarcación arribó escoltada por un barco de la Guardia Civil, mientras continuaba la preocupación internacional por la situación sanitaria que ya dejó tres personas fallecidas.

La llegada del buque marcó el inicio de una compleja operación de desembarco y evacuación de pasajeros, coordinada entre autoridades sanitarias, fuerzas de seguridad y organismos internacionales. Parte de la tripulación permanecerá a bordo para continuar posteriormente el viaje hacia los Países Bajos, donde el barco será sometido a un proceso integral de desinfección.

Antes del arribo, la empresa Oceanwide Expeditions había informado en un comunicado que tanto los pasajeros como algunos miembros de la tripulación comenzarían a desembarcar "hacia las 8 de la hora local" del domingo. Sin embargo, las autoridades españolas dispusieron una etapa previa de controles médicos sobre la propia embarcación.

El crucero añoche llegando al puerto

El protocolo sanitario dispuesto por España

El operativo diseñado por España contempla varias fases de control y traslado para evitar riesgos sanitarios y limitar cualquier posible exposición de la población local.

Según explicaron las autoridades, primero se realizarían exámenes médicos a bordo del crucero para evaluar el estado de salud de los pasajeros y la tripulación. Luego, el ejército español trasladaría a las personas desde el barco hacia tierra firme mediante una embarcación más pequeña.

Posteriormente, los pasajeros serían derivados en micros especialmente preparados y "aislados de la población" local hasta el aeropuerto de Tenerife Sur, desde donde iniciarían el regreso a sus respectivos países de origen.

El esquema de evacuación contempla un orden específico de desembarco y repatriación:

Primero descenderán los pasajeros españoles.

Luego continuarán los grupos organizados por nacionalidad.

Los vuelos previstos tienen destino hacia: Estados Unidos. Reino Unido. Francia. Alemania. Bélgica. Irlanda. Países Bajos.



El despliegue fue supervisado personalmente por integrantes del gobierno español y por autoridades internacionales de salud pública.

La posición del gobierno español y la OMS

La ministra de Salud de España, Mónica García, estuvo presente el sábado por la noche en el puerto de Granadilla y aseguró que "todo el mecanismo está en marcha para la llegada del buque con todas las garantías de salud pública".

La funcionaria también informó sobre la situación de una ciudadana internada en un hospital de Alicante. Según detalló, la prueba practicada a esa paciente arrojó resultado negativo para hantavirus. En paralelo, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se trasladó al puerto para supervisar personalmente las tareas vinculadas al desembarco y al operativo sanitario.

Durante una comunicación pública, Ghebreyesus buscó transmitir calma respecto del alcance epidemiológico de la situación. "Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro covid. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo", expresó.

No obstante, el titular de la OMS reconoció que la cepa detectada en el crucero "es grave", en una declaración que dejó en evidencia la preocupación internacional por el brote.

El balance de casos y las víctimas registradas

El último balance difundido por la OMS reportó un total de seis casos confirmados sobre ocho sospechosos vinculados al brote ocurrido en el crucero. Entre las víctimas fatales mencionadas en el informe figuran:

Una pareja de pasajeros neerlandeses.

Una ciudadana alemana.

Todos ellos fallecieron como consecuencia del hantavirus registrado durante la travesía. La evolución de los casos y el origen exacto del contagio continúan siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades sanitarias internacionales.

La reunión entre Tedros y Pedro Sánchez

En el marco del operativo desplegado en Tenerife, Tedros Adhanom Ghebreyesus también mantuvo una reunión con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Tras ese encuentro, Sánchez publicó un mensaje en X en el que defendió la decisión de permitir el ingreso del crucero a territorio español. El mandatario sostuvo que aceptar la solicitud realizada por la OMS y ofrecer al barco "un puerto seguro" constituía "un deber moral y legal para con nuestros ciudadanos, Europa y el derecho internacional".

La declaración buscó respaldar políticamente la intervención española en un contexto de alta sensibilidad sanitaria y diplomática.

El destino final del barco y la referencia a Ushuaia

Una vez finalizadas las tareas de evacuación y desembarco en Tenerife, el MV Hondius continuará viaje hacia los Países Bajos. Allí, según confirmó el ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska, tanto el gobierno neerlandés como el armador del barco asumirán el proceso completo de desinfección de la embarcación.

El crucero había partido el pasado 1 de abril desde Ushuaia, en Argentina. A raíz de esa conexión, desde Tierra del Fuego también siguieron con atención la evolución de la situación sanitaria.

En ese contexto, el director de Epidemiología y Salud Ambiental de Tierra del Fuego, Juan Petrina, afirmó que la posibilidad de contagio en la ciudad argentina "es prácticamente nula".

Mientras continúa el operativo en Tenerife y avanza la repatriación de los pasajeros, las autoridades sanitarias internacionales mantienen el monitoreo sobre el brote y sobre las condiciones epidemiológicas asociadas al crucero.