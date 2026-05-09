Seis heridos y seis desaparecidos tras un operativo de EE. UU. contra embarcaciones iraníes

Al menos seis personas resultaron heridas y otras seis permanecen desaparecidas tras un ataque aéreo atribuido a aviones de combate estadounidenses contra seis barcos de carga y pesqueros iraníes en las proximidades de la ciudad portuaria de Khasab, en Omán, según informó la agencia semioficial de noticias Mehr.

El episodio ocurrió en un contexto marítimo altamente sensible, donde las embarcaciones iraníes se encontraban operando cerca de una zona estratégica de tránsito regional. De acuerdo con el reporte, el ataque impactó directamente a las embarcaciones, generando un escenario de emergencia inmediata en alta mar.

Víctimas, heridos y situación de los tripulantes

Según las autoridades locales citadas, en el momento del ataque había un total de 20 personas a bordo de los barcos afectados. El gobernador del condado de Bandar Lengeh, en la provincia meridional de Hormozgan, identificado como Foad Moradzadeh, confirmó que los heridos fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

El mismo funcionario precisó que las embarcaciones pertenecían a habitantes de su jurisdicción, lo que conecta directamente el incidente con comunidades pesqueras y de transporte marítimo de la región sur de Irán.

La situación de los desaparecidos mantiene un escenario de incertidumbre, ya que no se han reportado avances sobre su localización tras el ataque ocurrido durante la noche del viernes.

Origen de las embarcaciones y contexto regional

De acuerdo con la información difundida a través de un informe de la agencia Xinhua, los barcos atacados pertenecían a residentes del condado de Bandar Lengeh, lo que refuerza la dimensión civil del incidente según las autoridades iraníes citadas.

El área donde ocurrió el ataque se encuentra vinculada a rutas marítimas cercanas a puntos estratégicos del Golfo, lo que incrementa la sensibilidad del episodio dentro de la dinámica regional de navegación y tránsito comercial.

Informes paralelos y un antecedente inmediato en Hormozgan

La agencia oficial iraní IRNA había informado previamente que, en la noche anterior al ataque en Khasab, al menos una persona murió y otras diez resultaron heridas en un incidente contra un barco civil frente a la costa de la provincia de Hormozgan.

Según ese reporte, el hecho involucró un ataque contra una embarcación civil en aguas cercanas a la región sur de Irán, lo que ya había generado una escalada de tensión en el área marítima.

Denuncias oficiales y acusaciones de Irán

En un comunicado atribuido a las fuerzas armadas iraníes, se acusa a Estados Unidos de violar un alto el fuego y de realizar ataques contra embarcaciones civiles y petroleras.

El texto sostiene que fuerzas estadounidenses habrían atacado:

Un buque cisterna iraní que se desplazaba desde la zona de Jask hacia el estrecho de Ormuz .

hacia el . Otro buque que ingresaba al estrecho frente al puerto de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos.

Asimismo, el comunicado denuncia que fuerzas estadounidenses habrían bombardeado áreas civiles en las costas de los puertos de Jamir, Sirik y la isla de Qeshm, señalando además la presunta colaboración de algunos países de la región en estas acciones.

Respuesta militar del CGRI

En respuesta a estos hechos, la Fuerza Naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó sobre la ejecución de una operación militar en represalia.

El comunicado detalla que, tras lo que describe como una violación del alto el fuego y la aproximación de destructores estadounidenses hacia el estrecho de Ormuz, se llevó a cabo una operación combinada de alta intensidad.

Entre los medios utilizados se mencionan:

Misiles balísticos

Misiles de crucero antibuque

Drones de ataque con ojivas de alta capacidad explosiva

Según el CGRI, estos sistemas fueron empleados contra destructores estadounidenses, en el marco de una respuesta militar directa a la situación reportada en el área de Jask y el estrecho de Ormuz.

Un escenario de máxima tensión marítima

El conjunto de los hechos descritos configura un escenario de elevada tensión en el entorno marítimo del Golfo, con incidentes que involucran ataques a embarcaciones civiles, acusaciones cruzadas entre Estados y operaciones militares de respuesta.

La combinación de víctimas, desapariciones, denuncias de ataques a infraestructura civil y acciones militares de represalia profundiza un cuadro de incertidumbre en una de las regiones marítimas más sensibles del mundo, donde cada nuevo episodio suma complejidad a una situación ya altamente volátil.