Los muertos por los terremotos en Venezuela ascendieron a 4.490

La tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio continúa agravándose con el correr de los días. Este domingo, el balance oficial confirmó otras 157 muertes, elevando a 4.490 el número total de víctimas fatales desde el inicio del desastre, mientras que la cantidad de heridos permanece en 16.740.

Al mismo tiempo, el número de personas que permanecen alojadas en refugios temporales también continúa en aumento. Según el informe difundido por la Vicepresidencia Sectorial para el Área Social, actualmente 19.583 personas permanecen en campamentos instalados por las autoridades tras los terremotos.

La emergencia mantiene desplegados a miles de funcionarios y voluntarios en distintos puntos del país, mientras avanzan las tareas de asistencia, remoción de escombros, identificación de víctimas y planificación de soluciones habitacionales para quienes perdieron sus viviendas.

Un balance que continúa creciendo

La actualización oficial refleja la magnitud de una tragedia que no deja de sumar víctimas. La evolución de los fallecidos desde el inicio de la emergencia muestra un incremento constante:

25 de junio (primeras horas): 188 fallecidos.

26 de junio: 920 fallecidos.

28 de junio: 1.719 fallecidos.

5 de julio: 3.535 fallecidos.

10 de julio: 4.118 fallecidos.

11 de julio: 4.333 fallecidos.

12 de julio: 4.490 fallecidos.

Mientras tanto, el número de personas heridas continúa en 16.740, de acuerdo con el balance difundido por las autoridades.

El informe también señala que desde el 24 de junio se registraron 1.222 réplicas, lo que mantiene un escenario de permanente complejidad para las tareas de emergencia.

Casi 20 mil personas en refugios

La asistencia a los damnificados constituye otro de los principales desafíos derivados del desastre. Las autoridades informaron que actualmente 19.583 personas permanecen alojadas en refugios temporales instalados en diferentes regiones del país.

La distribución de los campamentos indica que la mayor concentración de damnificados se encuentra en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos, donde permanecen 10.908 personas. Hasta el momento fueron instalados 108 campamentos, con capacidad para recibir a 25.000 personas que requieren alojamiento temporal.

La distribución de los refugios habilitados es la siguiente:

Caracas: 41 refugios.

41 refugios. Miranda: 29 refugios.

29 refugios. La Guaira: 28 refugios.

28 refugios. Aragua: 10 refugios.

La destrucción y la respuesta oficial

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y tuvieron su epicentro en las cercanías de Yumare, en el estado de Yaracuy. Entre las zonas más afectadas figura La Guaira, donde se registró el colapso total de 158 edificios, cifra que representa ocho de cada diez derrumbes contabilizados en todo el país.

Frente a esta situación, el Gobierno venezolano informó durante el fin de semana el inicio de un censo biométrico destinado a determinar la cantidad de viviendas que será necesario construir para asistir a las familias afectadas. Las primeras estimaciones indican que podrían requerirse alrededor de 25.000 viviendas.

En ese marco, el Parlamento anunció que la próxima semana entregará las primeras 200 viviendas. El operativo nacional también cuenta con un amplio despliegue de recursos humanos. Según el parte oficial, participan:

30.535 voluntarios registrados.

31.837 funcionarios pertenecientes a distintos organismos del Estado.

La polémica por los cuerpos no identificados

En medio de la tragedia surgió también una controversia relacionada con el destino de los cuerpos que aún no pudieron ser identificados. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, rechazó las versiones que indicaban que esas víctimas estaban siendo enterradas en fosas comunes.

El funcionario explicó que los cuerpos están siendo sepultados en el cementerio La Esperanza, ubicado a unos 25 kilómetros del núcleo urbano de Catia La Mar, una de las zonas afectadas por el desastre.

Precisó además que previamente se toman muestras de cada cuerpo para permitir su futura identificación. También señaló que en ese cementerio se realizan trabajos de ampliación para incorporar capacidad para entre 2.000 y 3.000 tumbas.

El procedimiento de sepultura contempla la disposición de las tumbas en varias hileras. En cada una de ellas se colocan cruces blancas con el nombre de la persona identificada o un número cuando todavía no fue posible establecer su identidad. Además, se incorporan flores y piedras que delimitan cada nicho.

La remoción de escombros continúa

Las tareas de remoción de escombros avanzan de manera gradual debido a la posibilidad de encontrar sobrevivientes o recuperar cuerpos entre las estructuras colapsadas. Al referirse a esos trabajos, Jorge Rodríguez explicó: "Tiene que ser de manera lenta porque si se hace de manera abrupta y se meten máquinas de gran calado y se mueven grandes cantidades, no sabemos si podemos llevarnos una vida humana en ese proceso y por otra parte los familiares quieren rescatar los cuerpos de los familiares que fallecieron".

Mientras continúan las labores de rescate, asistencia y reconstrucción, el balance oficial sigue reflejando el impacto de una de las mayores tragedias registradas en Venezuela en los últimos años, con 4.490 personas fallecidas, 16.740 heridos, 19.583 refugiados, 108 campamentos habilitados y miles de trabajadores y voluntarios desplegados en todo el país para atender las consecuencias de los terremotos ocurridos el 24 de junio.