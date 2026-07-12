Un feroz incendio arrasó un bar en Tailandia y dejó al menos 27 muertos

Un devastador incendio registrado en un bar de Bangkok, capital de Tailandia, dejó un saldo de al menos 27 personas fallecidas y varios heridos durante la madrugada del lunes, hora local. El fuego se desató en un pub ubicado en la zona norte de la ciudad y generó un amplio despliegue de los equipos de emergencia, que trabajaron para controlar las llamas y asistir a las víctimas mientras continúan las investigaciones para determinar qué originó el siniestro.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el incendio fue reportado alrededor de la medianoche y, aunque los bomberos consiguieron controlar el fuego en aproximadamente media hora, la magnitud del episodio provocó un elevado número de víctimas fatales y cuantiosos daños materiales en el establecimiento.

El incendio comenzó cerca de la medianoche

Los equipos de rescate informaron que la emergencia fue reportada poco después de la medianoche. Tras recibir el aviso, los servicios de emergencia acudieron al lugar para combatir el incendio y asistir a las personas que intentaban escapar del interior del local.

Imágenes difundidas en internet por los propios equipos de emergencia mostraron la magnitud del siniestro. En ellas podía observarse un intenso foco ígneo saliendo por la puerta principal del pub mientras numerosas personas buscaban abandonar el edificio. También se apreciaba una espesa columna de humo negro elevándose sobre el sector afectado, según reportó la agencia AP.

El avance de las llamas obligó a una rápida intervención de los bomberos, quienes lograron contener el incendio luego de aproximadamente treinta minutos de trabajo.

Las víctimas y la investigación

El primer ministro Anutin Charnvirakul confirmó en el lugar del hecho que 27 personas murieron como consecuencia del incendio y que varias más debieron ser trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica.

El funcionario señaló además que las causas del incendio continúan bajo investigación, por lo que aún no existe una determinación oficial sobre el origen del fuego.

Con el correr de las horas comenzaron a difundirse fotografías del interior del establecimiento, donde podían observarse mesas y sillas completamente carbonizadas, además de importantes daños estructurales provocados por el intenso calor y las llamas.

El relato de un músico presente en el lugar

Durante las primeras averiguaciones surgió además el testimonio de un músico que se encontraba actuando en el pub al momento del incendio. Según relató el funcionario, el artista manifestó haber observado humo saliendo de un disyuntor ubicado cerca del escenario poco antes de que el suministro eléctrico se interrumpiera.

Posteriormente, indicó que se produjo una explosión y que un espeso humo comenzó a expandirse rápidamente por el interior del local, dificultando la evacuación de quienes se encontraban allí.

Ese relato forma parte de los elementos que serán analizados durante la investigación para establecer cómo se originó el incendio.

Muchas víctimas fueron encontradas en la parte trasera del pub

Otro de los datos aportados por las autoridades se refiere al lugar donde fueron halladas varias de las víctimas fatales.

Según explicó el funcionario, muchas personas fueron encontradas en los baños ubicados en la parte trasera del pub, una circunstancia que también será considerada dentro de las actuaciones destinadas a reconstruir el desarrollo de los hechos. Mientras continúan las pericias, las autoridades trabajan para esclarecer la secuencia que derivó en una de las tragedias más graves registradas recientemente en la capital tailandesa.

El incendio ocurrido en Bangkok se suma a otros episodios de similares características registrados en Tailandia durante los últimos años. Entre los antecedentes mencionados se encuentra el incendio ocurrido en 2022, cuando 14 personas murieron en un pub con música ubicado en la parte oriental del país.

A ese episodio se agrega otra tragedia aún más grave ocurrida más de una década antes. En la víspera del 1 de enero de 2009, un incendio registrado durante una celebración de Año Nuevo en el club nocturno Santika, también en la capital tailandesa, provocó la muerte de 66 personas y dejó más de 200 heridos.

De acuerdo con la información disponible sobre ese hecho, el incendio habría sido provocado por un espectáculo de fuegos artificiales realizado en el interior del establecimiento.

El nuevo siniestro vuelve a colocar el foco sobre este tipo de tragedias en Tailandia, mientras las autoridades concentran sus esfuerzos en determinar las causas que originaron el incendio en el pub de Bangkok y en avanzar con las investigaciones para esclarecer cómo se desarrolló el episodio que dejó 27 muertos, varios heridos y severos daños materiales en el establecimiento.