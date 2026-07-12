Irán lanzó ataques contra países del Golfo, anunció el cierre del estrecho de Ormuz

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este domingo luego de que Irán lanzara una ofensiva con misiles y drones contra varios países del Golfo y anunciara el cierre del estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas estratégicas de mayor importancia en la región. La decisión fue comunicada después de nuevos ataques ejecutados por Estados Unidos contra territorio iraní, en respuesta a disparos atribuidos a Teherán contra un buque.

La nueva escalada representa un fuerte impacto sobre la tregua vigente y vuelve a colocar en una situación de máxima incertidumbre las negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo definitivo que permita poner fin al conflicto.

Ataques contra varios países del Golfo

Durante la jornada, Irán llevó adelante ataques con misiles y drones dirigidos contra distintos países del Golfo considerados aliados de Estados Unidos. De acuerdo con la información difundida, los países alcanzados por los bombardeos fueron:

Kuwait.

Bahréin.

Emiratos Árabes Unidos.

Jordania.

Qatar.

Las autoridades de Kuwait, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos informaron que sus territorios fueron alcanzados por ataques aéreos, mientras que en Qatar se escucharon explosiones.

Por su parte, Jordania comunicó que durante este domingo fue blanco de tres misiles iraníes, aunque precisó que esos ataques no provocaron daños. En paralelo, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, reivindicaron un ataque considerado inusual contra Omán.

Según informaron a través de la agencia Irib, las fuerzas iraníes destruyeron bases de apoyo logístico utilizadas por portaaviones estadounidenses en el puerto de Duqm.

Estados Unidos respondió con una nueva ofensiva

La escalada militar se produjo después de una nueva ofensiva estadounidense. El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que lanzó cerca de 140 ataques contra territorio iraní.

Posteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que su país había golpeado "muy duro" a Irán. Días antes, el mandatario también había declarado que el alto al fuego había "terminado" debido a los ataques iraníes contra buques que navegaban por esta vía estratégica.

La nueva respuesta militar estadounidense se produjo luego de responsabilizar a Teherán por ataques contra embarcaciones comerciales en la zona.

Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz

Como respuesta a los ataques estadounidenses, los Guardianes de la Revolución anunciaron el cierre del estrecho de Ormuz, considerado uno de los puntos estratégicos más importantes de la región. El comunicado difundido por las fuerzas iraníes señaló: "El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región".

La cuestión del estrecho aparece actualmente como uno de los principales obstáculos para avanzar hacia un entendimiento entre las partes. En ese contexto, el asesor militar del líder supremo iraní, Mohsen Rezai, sostuvo que: "Este paso estratégico es más importante que decenas de bombas atómicas".

La declaración hizo referencia al programa nuclear iraní y al valor estratégico que representa el control de esa vía marítima.

Versiones contrapuestas

Pese al anuncio realizado por Irán, el ejército estadounidense negó que el paso estuviera bajo control iraní. Las fuerzas estadounidenses afirmaron que el tráfico continúa fluyendo por el estrecho de Ormuz y sostuvieron que "Irán no controla" esa vía de navegación.

Mientras tanto, medios iraníes reportaron nuevas explosiones registradas en distintos puntos del país. Entre los lugares mencionados se encuentran:

Bandar Abás.

Sirik.

La isla de Qeshm.

La provincia de Juzestán, fronteriza con Irak.

Además, las mismas informaciones señalaron la muerte de un soldado iraní en la ciudad sureña de Jask.

La tregua vuelve a quedar bajo presión

Las nuevas hostilidades vuelven a poner de manifiesto las dificultades para sostener las negociaciones orientadas a una solución definitiva del conflicto. El 17 de junio, Estados Unidos e Irán habían firmado un protocolo de acuerdo que establecía una tregua de 60 días para negociar el fin de la guerra.

Ese conflicto había comenzado el 28 de febrero, tras un ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán. Sin embargo, casi un mes después, Estados Unidos volvió a bombardear territorio iraní durante la noche del martes y nuevamente el miércoles, luego de responsabilizar a Teherán por ataques contra buques comerciales en la zona.

Como represalia, Irán respondió atacando diversos objetivos ubicados en el Golfo, profundizando un escenario que ahora vuelve a poner en duda la continuidad del proceso de negociación.

Llamado internacional a la desescalada

Frente al agravamiento del conflicto, el jefe de la diplomacia pakistaní y mediador entre las partes, Ishaq Dar, realizó un llamado a la desescalada y a la moderación.

Mientras continúan los intercambios militares entre ambos países y se multiplican los ataques sobre distintos puntos de la región, la situación del estrecho de Ormuz permanece como uno de los factores centrales de la crisis, en un contexto marcado por nuevas ofensivas, versiones contrapuestas sobre el control de la vía marítima y crecientes dificultades para sostener la tregua acordada semanas atrás.