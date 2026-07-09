El desgarrador mensaje de la mamá de Lucas Gámez: "Duelar a un hijo, una de las cosas más dolorosas"

La muerte de Lucas Gámez, el niño argentino que perdió la vida durante el doble terremoto que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio, encontró un nuevo y conmovedor capítulo con la publicación realizada por su madre, Blanca Martínez, quien expresó públicamente el profundo dolor que atraviesa tras la pérdida de su hijo.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de Instagram, Blanca despidió al pequeño con palabras cargadas de emoción, acompañadas por una fotografía en la que ambos aparecen juntos en una playa. La publicación llegó luego de que el cuerpo de Lucas fuera encontrado junto a los de sus abuelos entre los escombros de uno de los edificios que colapsaron en La Guaira, el estado que resultó devastado por los sismos.

El hallazgo se produjo después de dos semanas de búsqueda, período durante el cual continuaron las tareas de rescate en la zona afectada por la tragedia.

El testimonio de una madre

En el extenso mensaje publicado en la red social, Blanca Martínez compartió una profunda reflexión sobre la maternidad, la muerte y el dolor que enfrenta tras la pérdida de su hijo.

La mujer escribió: "Duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida", frase con la que resumió el impacto emocional que atraviesa desde la tragedia.

En otro tramo de la publicación expresó: "Y justo en el rol donde más feliz y segura me sentía, el de Maternarte mi Lucas Eduardo. El de ser tu mamá. La mamá de Lucas. Justo yo, que hablo de la muerte con mis pacientes como un proceso natural que deberíamos abrazar. Justo a mí, que le hablé siempre a Lucas sobre la muerte sin satanizarla".

Blanca Martínez es psicóloga especializada en pacientes con enfermedades oncológicas, circunstancia que también aparece reflejada en sus propias palabras al describir cómo vive este momento. Más adelante agregó: "Ahora me trago mis palabras... porque duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida. Mi único consuelo, es que voy a reencontrarme contigo en algún momento mi príncipe".

Una promesa para su hijo

El mensaje concluye con una promesa dirigida a Lucas, en la que la madre expresa su intención de transformar el sufrimiento en un homenaje para el niño.

En ese pasaje escribió: "Te prometo una cosa Lucas, de este desastre emocional en el que me encuentro hoy, con el dolor más profundo y negro que he podido sentir, voy a construir algo maravilloso para ti hijo. No sé cómo, ni cuando. Pero lo haré!! Te amo hijo. Dios dame las fuerzas".

Las palabras reflejan el momento que atraviesa la familia luego de la confirmación del fallecimiento del pequeño y del hallazgo de su cuerpo en medio de las tareas de búsqueda desarrolladas en la zona afectada por los terremotos.

Una familia marcada por la tragedia

Blanca Martínez y su esposo, Marco Gámez, son venezolanos y residieron durante varios años en la Argentina, país donde nació Lucas. La familia había regresado a Venezuela en enero pasado. El día en que ocurrieron los terremotos, que además era feriado en Venezuela, Lucas había viajado para pasar la jornada en la playa, en la casa de sus tíos ubicada en La Guaira.

Fue allí donde la tragedia sorprendió a la familia cuando los sismos provocaron el colapso de edificios en esa zona del país.

Dos semanas de espera y un intenso operativo de búsqueda

Tras el desastre, los padres del niño permanecieron en el lugar de la tragedia mientras avanzaban las tareas de rescate. Durante ese tiempo, Blanca Martínez y Marco Gámez instalaron un campamento en las inmediaciones del área afectada, con la esperanza de recibir noticias sobre el paradero de su hijo.

Las tareas de búsqueda se extendieron durante dos semanas y contaron con la participación de especialistas argentinos, quienes colaboraron en el operativo de rescate desarrollado en la zona.

Finalmente, el cuerpo de Lucas fue encontrado junto a los de sus abuelos en uno de los edificios colapsados de La Guaira, poniendo fin a una intensa búsqueda que movilizó a familiares y equipos de rescate.