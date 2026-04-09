El ejército de Israel mató al secretario personal del líder de Hezbollah

En una nueva ofensiva aérea sobre Beirut, el Ejército de Israel informó que mató a Ali Yusuf Harshi, a quien definió como una figura central dentro de la estructura de Hezbollah.

Según el comunicado difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel, Harshi era "el secretario personal y sobrino del secretario general de Hezbollah, Naim Qassem", y además cumplía un papel decisivo en la gestión y seguridad de la oficina del líder de la organización.

El ataque se inscribe en una nueva etapa de bombardeos sobre la capital libanesa, donde las fuerzas israelíes volvieron a operar durante la noche sobre objetivos vinculados a la organización chií.

Entre los puntos destacados por Israel sobre el rol de Harshi se mencionó:

Secretario personal de Naim Qassem

Sobrino del líder de Hezbollah

Responsable de tareas de gestión interna

Pieza clave en la seguridad de la oficina central

Asesor cercano al máximo dirigente

Puentes sobre el Litani y depósitos de armas bajo fuego

La ofensiva no se limitó al ataque sobre Beirut. En paralelo, las fuerzas armadas israelíes extendieron los bombardeos hacia el sur del país, donde atacaron dos puentes sobre el río Litani.

De acuerdo con la explicación oficial, esos pasos eran utilizados por Hezbollah para la transferencia de armas, motivo por el cual fueron incorporados dentro de la operación aérea. A esto se sumó el bombardeo sobre al menos diez almacenes de armas atribuidos a la organización, ampliando el alcance territorial de la ofensiva.

Los objetivos mencionados en la operación incluyeron:

Dos puentes sobre el río Litani

Al menos diez almacenes de armas

Infraestructura vinculada a la transferencia de armamento

Posiciones asociadas a Hezbollah

Persisten los ataques pese a la controversia sobre la tregua

La nueva ofensiva se produjo a pesar de que Pakistán, país señalado como Estado negociador del alto el fuego con Irán, había sostenido que la tregua también comprendía a Líbano.

Sin embargo, tanto el primer ministro Benjamín Netanyahu como el Ejército israelí reiteraron que Líbano no está incluido en ese entendimiento, razón por la cual mantuvieron las operaciones militares sobre todo el país. Incluso después de la entrada en vigor del alto el fuego el miércoles, Israel desplegó una extensa ola de bombardeos que, según los reportes más recientes, provocó más de 250 muertes.

El costo humano de la escalada

La continuidad de la campaña militar elevó con fuerza el saldo de víctimas. Según las autoridades libanesas, los muertos desde el inicio de la campaña de bombardeos y la operación terrestre israelí en el país ya superan los 1700.

A la par, también se reportaron bajas del lado israelí y en la frontera norte. Entre los datos consignados se encuentran:

12 soldados israelíes muertos en combate en el sur del Líbano

2 civiles muertos en el norte de Israel por ataques de Hezbollah

1 civil muerto en Misgav Am

El fallecimiento en Misgav Am fue atribuido a un disparo errado de un tanque israelí

La localidad se encuentra a 500 metros de la frontera con Líbano

La referencia a Misgav Am agrega un elemento adicional a la complejidad del conflicto, al incluir una víctima civil causada por fuego israelí en una zona fronteriza altamente sensible.