El fuerte discurso de Lula en la ONU: "Brasil no cabe en el patio trasero de nadie"

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, subrayó hoy martes en la sede de las Naciones Unidas que Brasil "no cabe en el patio trasero de nadie" y "seguirá siendo un país soberano" , al rechazar las presiones e injerencias externas en el proceso electoral interno, así como defender un multilateralismo renovado para afrontar las desigualdades y los desafíos globales.

Durante la apertura del debate general de la 81ª sesión de la Asamblea General de la ONU, Lula da Silva reivindicó la cooperación internacional contra el crimen organizado y una mayor regulación de las grandes plataformas tecnológicas.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva rechazó las presiones sobre el sistema de pagos instantáneos en tiempo real de Brasil conocido como Pix y criticó el uso de aranceles como instrumento de coerción.

"En América Latina y el Caribe, la proximidad geográfica con la mayor potencia militar del mundo es ineludible (...) Brasil no cabe en el patio trasero de nadie. Necesitamos socios con una agenda positiva que fomente el desarrollo", enfatizó.

En el plano económico y social, Lula defendió el desarrollo sostenible, la reducción de la desigualdad, la protección social y los cambios en el mundo laboral en beneficio de los más necesitados.

El mandatario recordó que el 4 de octubre próximo millones de brasileños acudirán a las urnas para elegir presidente, gobernadores y representantes del Legislativo.

"Bajo la atenta mirada de una ciudadanía plural y de una prensa libre, no permitiremos que los enemigos de la democracia, internos y externos, atenten contra la voluntad popular. La democracia brasileña pertenece a los brasileños. Brasil continuará siendo un país soberano. Nadie, nadie nos apartará de este camino", subrayó.

Al defender una política de cooperación internacional para combatir el crimen organizado, dijo que Brasil no necesita "portaaviones vigilando nuestras aguas", sino cooperación para frenar el flujo de armas y dinero que alimenta a las organizaciones criminales.

En materia económica, el mandatario cuestionó el estado del comercio internacional, en particular a la Organización Mundial del Comercio (OMC), además de criticar el uso de los aranceles como "armas de coerción y chantaje".

Con relación al conflicto en Medio Oriente, Lula da Silva condenó la situación de la población palestina y calificó como un "genocidio" la acción del Gobierno israelí en la Franja de Gaza.

