Trump y el primer ministro británico hablaron sobre Malvinas en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, mantuvieron una reunión bilateral en Nueva York, en el marco de la Asamblea de la ONU. Durante el encuentro, ambos dirigentes abordaron distintos asuntos de la agenda internacional y, entre ellos, el conflicto por las Islas Malvinas.

La referencia al tema fue confirmada por el propio Trump durante una rueda de prensa que compartió con Burnham. Aunque ninguno de los dos dirigentes brindó detalles específicos sobre lo conversado en relación con las islas, el primer ministro británico señaló que, durante su primer encuentro cara a cara con el mandatario estadounidense, hablaron sobre "cuestiones relacionadas con el comercio y las Islas Malvinas".

De esta manera, la cuestión vinculada con las islas formó parte de una conversación bilateral que también estuvo atravesada por otros asuntos de interés para ambos gobiernos.

El encuentro se desarrolló mientras los dirigentes se encontraban en Nueva York por la Asamblea de la ONU. En ese contexto, Trump destacó públicamente el vínculo que mantiene con el primer ministro británico y sostuvo que las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido están mejorando.

Trump destacó su relación con Burnham

Durante la rueda de prensa, Trump tuvo palabras de reconocimiento hacia Burnham, a quien definió como un "hombre de negocios nato". El presidente estadounidense también remarcó que ambos ya habían mantenido numerosos contactos antes de la reunión presencial.

"Hemos tenido muchas conversaciones, incluso antes de esta reunión hablamos por teléfono en numerosas ocasiones", expresó Trump al referirse al vínculo que mantiene con el primer ministro británico.

En ese sentido, el mandatario estadounidense afirmó que la relación con el Reino Unido es actualmente "mejor" que cuando Keir Starmer era primer ministro. Trump vinculó esa apreciación con el contacto que mantiene con Burnham y señaló: "Basándome en mi relación con su primer ministro, Andy, creo que nos está yendo muy bien".

El presidente estadounidense también hizo referencia al clima político y social británico. "Hay un tremendo patriotismo en Gran Bretaña, que espera un buen liderazgo y el éxito", agregó durante la rueda de prensa. Las declaraciones se produjeron luego de que Burnham confirmara que la conversación bilateral había incluido tanto cuestiones comerciales como el asunto de las Islas Malvinas, aunque sin precisar los términos en los que fue tratado ese tema.

Inmigración

Otro de los asuntos que surgieron durante la rueda de prensa fue la inmigración. En ese tramo de la conversación, el primer ministro británico reforzó su compromiso de impulsar un "enfoque controlado" sobre la cuestión. La referencia formó parte de una agenda bilateral que excedió los aspectos estrictamente vinculados con las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido. La inmigración se incorporó así a un intercambio en el que también se analizaron diferentes conflictos internacionales y las posibilidades de avanzar hacia acuerdos.

Burnham, además, destacó una declaración anterior de Trump en la que el presidente estadounidense había planteado que existe la posibilidad de avanzar hacia la paz en Ucrania.

El primer ministro británico también afirmó que el Reino Unido está "listo para desempeñar su papel en el conflicto de Medio Oriente", sumando otro escenario internacional a la conversación mantenida junto al mandatario estadounidense.

Trump aseguró que existen contactos con Irán

La situación en Medio Oriente también ocupó un lugar relevante durante la rueda de prensa. Trump afirmó que Estados Unidos estuvo en contacto con Irán este martes, en momentos en que ambos países intentan buscar un acuerdo que permita poner fin a la guerra.

El presidente estadounidense expresó su expectativa de que las conversaciones puedan avanzar hacia un entendimiento. "Creo que se llegará a un acuerdo. Quieren hablar con nosotros", sostuvo. Trump agregó que los contactos con Irán continuaron incluso durante esa misma jornada. "De hecho, estuvieron hablando con nosotros incluso hoy. Están hablando con nosotros y la relación se está desarrollando", indicó.

Sus declaraciones ubicaron las conversaciones con Irán dentro de la agenda internacional que el mandatario estadounidense planteó durante el encuentro con Burnham, junto con Ucrania y Medio Oriente.