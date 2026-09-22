Rusia intensifica los ataques con drones tras el masivo bombardeo ucraniano

Tras un masivo bombardeo desde Kiev que, según Ucrania, empleó alrededor de 1.000 aeronaves no tripuladas contra territorio ruso, Moscú respondió con el lanzamiento de drones sobre la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania.

Las autoridades ucranianas indicaron que el ataque del último domingo por la noche dejó al menos cinco heridos y destruyó edificios de departamentos, una universidad y un centro comercial.

Sobre la ofensiva, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski afirmó que Rusia no muestra intención de detener el accionar bélico y advirtió que el conflicto podría escalar.

Zelenski se refirió a estos ataques en la previa a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, la cual convocará a varios líderes mundiales y donde el mandatario ucraniano espera reunirse con su par estadounidense, Donald Trump.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia indicó que sus fuerzas atacaron durante la noche centros logísticos, depósitos y puertos ucranianos vinculados a las fuerzas militares; al tiempo que Moscú también informó del derrumbe de 244 drones ucranianos en distintas regiones del país y sobre el mar Negro.

La fuerza aérea de Ucrania confirmó la intercepción y neutralización de 148 drones rusos durante la misma noche; en tanto, Moldavia comunicó el cierre temporal de parte de su espacio aéreo luego de detectar un objeto aéreo no identificado cerca de la medianoche.