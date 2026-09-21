Impacto de El Niño en Brasil: reportan al menos cuatro desaparecidos

Al menos cuatro personas fueron declaradas este lunes como desaparecidas y más de 700.000 usuarios se quedaron sin luz tras un fuerte temporal que azotó este lunes el estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, donde los vientos superaron los 115 kilómetros por hora y las lluvias se aproximaron a 150 milímetros en algunas localidades, informó la Defensa Civil.

Una mujer de 43 años y sus dos hijos, quienes viajaban en un automóvil en la ciudad de Caxias do Sul, se encuentran desaparecidas, así como un hombre que destapaba una tubería afuera de su casa para evitar inundaciones, precisó el Departamento de Bomberos.

Las autoridades reportaron el derrumbe de un edificio desocupado en la ciudad de Pelotas, una persona gravemente herida tras caer de un techo y daños en cientos de viviendas.

En Nova Santa Rita, unos 400 inmuebles quedaron sin techo y tres fueron destruidos, mientras estructuras metálicas de un centro logístico colapsaron y al menos tres camiones volcaron por la fuerza del viento.

Al menos 20 ciudades registraron ráfagas superiores a 80 kilómetros por hora, con máximas de 115,8 kilómetros por hora en Sao Jeronimo y 113,7 kilómetros por hora en Rio Grande.

En el puerto de aguas profundas de Rio Grande cinco barcos cargueros debieron escapar de las malas condiciones hacia otros destinos.

El Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) emitió una alerta roja para Rio Grande do Sul, con previsión de hasta 100 milímetros de lluvia y ráfagas superiores a 100 kilómetros por hora.

El episodio ocurre cuando Brasil entra en una etapa de especial atención por la evolución de un fenómeno de El Niño que podría alcanzar una intensidad muy fuerte.