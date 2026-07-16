El Gobierno británico pidió a la FIFA investigar a la Selección por la bandera de Malvinas

La exhibición de una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" por parte de los jugadores de la Selección argentina luego de la victoria 2 a 1 frente a Inglaterra en Atlanta generó una reacción inmediata del Gobierno británico, que solicitó a la FIFA la apertura de una investigación por lo ocurrido una vez finalizado el encuentro correspondiente al Mundial 2026.

El planteo oficial llegó después de que los futbolistas argentinos celebraran la clasificación con una bandera que llevaba el histórico mensaje sobre la soberanía de las Islas Malvinas. A partir de esa escena, el Ejecutivo del Reino Unido consideró que el episodio debía ser evaluado por la máxima autoridad del fútbol mundial.

El encargado de expresar públicamente esa posición fue el secretario de Comercio del Reino Unido, Peter Kyle, quien calificó el accionar de los jugadores argentinos como "totalmente inapropiado" y reclamó que la FIFA intervenga.

El pedido de Peter Kyle

Durante declaraciones brindadas a la BBC, Peter Kyle sostuvo que el organismo rector del fútbol internacional debe analizar lo sucedido y determinar si corresponde avanzar con alguna medida disciplinaria.

El funcionario británico manifestó que "la política debe estar separada del fútbol" y remarcó que ese criterio constituye uno de los principios que rigen la competencia. "De hecho, uno de los principios fundamentales del Mundial es que la política está separada del fútbol", afirmó durante la entrevista.

Posteriormente agregó que la responsabilidad de evaluar el episodio corresponde exclusivamente a la FIFA. "Eso ahora le corresponde a la FIFA", expresó el secretario de Comercio al insistir con la necesidad de una investigación exhaustiva sobre la exhibición de la bandera.

El respaldo desde Downing Street

Las declaraciones de Peter Kyle fueron acompañadas por la posición oficial expresada desde Downing Street, residencia oficial del primer ministro británico.

De acuerdo con lo informado por el diario The Guardian, un portavoz del Gobierno británico respaldó el planteo realizado por el integrante del gabinete y reiteró la postura del Reino Unido respecto de las Islas Malvinas. "Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Islas Malvinas sí lo son. Nuestro compromiso con las Malvinas jamás flaqueará", sostuvo el vocero oficial.

Al mismo tiempo, desde Downing Street aclararon que cualquier decisión vinculada con una eventual sanción deberá ser adoptada exclusivamente por la FIFA, aunque remarcaron que el primer ministro comparte la postura de su gabinete respecto de la necesidad de que el organismo investigue lo sucedido tras el encuentro entre Argentina e Inglaterra.

La FIFA aún no se pronunció

Hasta el momento, la FIFA no emitió comentarios oficiales sobre el episodio registrado al finalizar el partido disputado en Atlanta. Sin embargo, el código disciplinario del organismo contempla la posibilidad de abrir expedientes cuando considera que se produjeron acciones que podrían infringir las normas establecidas para las competencias organizadas por la entidad.

Según ese reglamento, la FIFA puede iniciar investigaciones y eventualmente aplicar sanciones tanto a los jugadores involucrados como a la federación correspondiente cuando entiende que fueron exhibidos mensajes considerados inapropiados para un evento deportivo.

En ese marco, el artículo 34.3 del reglamento del torneo establece de manera expresa que los futbolistas tienen prohibido mostrar mensajes o lemas políticos antes, durante o después de los partidos.

Los antecedentes mencionados

El episodio ocurrido tras la semifinal del Mundial 2026 encuentra antecedentes dentro de las competencias organizadas por la FIFA. Uno de ellos se registró en 2014, cuando la Selección argentina fue multada después de exhibir una pancarta con el mismo mensaje "Las Malvinas son argentinas" al finalizar un partido amistoso frente a Eslovenia.

De acuerdo con la información disponible, la FIFA contempla para este tipo de infracciones multas que oscilan entre los 5.000 y los 20.000 dólares, dependiendo de la evaluación que realice sobre cada caso.

Otro antecedente citado corresponde al Mundial de Qatar 2022, cuando la federación de Serbia fue sancionada con una multa de 20.000 francos suizos. En aquella oportunidad, la sanción estuvo vinculada a la colocación de un cartel político sobre Kosovo en el vestuario del seleccionado serbio antes del partido que disputó frente a Brasil.