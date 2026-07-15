Irán denuncia más de 30 víctimas civiles tras los ataques estadounidenses

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar luego de una serie de operaciones militares desarrolladas en los últimos días sobre el sur del territorio iraní. De acuerdo con la portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, más de 30 civiles murieron como consecuencia de los ataques lanzados recientemente por Estados Unidos.

La funcionaria realizó el anuncio este miércoles mediante una publicación en X, donde además expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que el Gobierno iraní brindará apoyo a los afectados por los bombardeos.

El pronunciamiento oficial se produjo mientras continúan conociéndose detalles sobre los daños provocados por las operaciones militares desarrolladas en distintas zonas del país, en un contexto de creciente confrontación entre ambas naciones.

Siete militares iraníes murieron en un ataque contra una guarnición en Bampur

En paralelo, el Ejército iraní informó mediante un comunicado que siete efectivos militares fallecieron y que varios resultaron heridos durante un ataque estadounidense ejecutado en la madrugada de este miércoles.

Según la información oficial, la ofensiva tuvo como objetivo una guarnición de las fuerzas terrestres ubicada en el distrito de Bampur, perteneciente a la provincia suroriental de Sistán y Baluchistán.

El comunicado militar precisó que la operación incluyó el lanzamiento de trece misiles, los cuales impactaron directamente sobre distintas instalaciones del complejo militar.

Entre los objetivos alcanzados se encontraban:

Los barracones de la guarnición.

de la guarnición. La casa de huéspedes .

. Los puestos de guardia.

El Ejército iraní indicó además que, además de los siete fallecidos, varios integrantes de las fuerzas resultaron heridos durante el ataque.

Washington asegura haber concluido varias oleadas de operaciones militares

Las acciones militares forman parte de varias oleadas de ataques ejecutadas por Estados Unidos contra las zonas meridionales de Irán durante los últimos días.

De acuerdo con la posición estadounidense, el objetivo declarado de estas operaciones fue reducir la capacidad de Teherán para amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos mencionados en el contexto de la ofensiva.

Mientras avanzaban las operaciones, el Comando Central de Estados Unidos anunció este miércoles que sus fuerzas iniciaron una nueva ronda de ataques contra territorio iraní.

Según el comunicado difundido por ese organismo, las operaciones alcanzaron decenas de objetivos militares localizados tanto cerca del estrecho de Ormuz como en las áreas costeras iraníes.

Posteriormente, el mismo comando informó que las fuerzas estadounidenses habían completado durante la mañana de este miércoles la última oleada de ataques contra Irán, dando por finalizada esa fase de las operaciones militares.

Ataques de precisión sobre la isla de Tumb Mayor

El comunicado del Comando Central de Estados Unidos también detalló aspectos técnicos de la operación desarrollada durante la última ofensiva.

Según la información difundida, las tropas estadounidenses emplearon munición de precisión durante un período de 90 minutos, concentrando los ataques sobre instalaciones militares específicas situadas en la isla de Tumb Mayor.

Entre los blancos alcanzados se encontraban:

Sistemas de defensa costera .

. Emplazamientos de almacenamiento de misiles de crucero .

. Instalaciones de lanzamiento de misiles de crucero.

La información fue difundida mediante un comunicado publicado en redes sociales por el propio Comando Central de Estados Unidos.

Respuesta iraní con ataques contra bases estadounidenses en la región

Mientras se desarrollaban las operaciones estadounidenses, las fuerzas iraníes respondieron militarmente atacando bases e instalaciones estadounidenses ubicadas en distintos países de la región.

De acuerdo con la información disponible, los ataques fueron realizados mediante misiles y drones y tuvieron como objetivos instalaciones situadas en:

Bahréin .

. Kuwait .

. Jordania.

Estos movimientos reflejan una ampliación del escenario de confrontación, con acciones militares que se extendieron más allá del territorio iraní hacia otros países donde existen instalaciones estadounidenses.

Nuevas denuncias por ataques contra Bushehr

En paralelo al desarrollo de las operaciones militares, Irán denunció nuevos ataques contra Bushehr, ciudad donde se encuentra una central nuclear, según informaciones de Xinhua.

La denuncia se suma a la secuencia de ataques registrados durante los últimos días y acompaña los reportes oficiales emitidos tanto por el Gobierno iraní como por las autoridades militares estadounidenses, en una jornada marcada por el intercambio de operaciones militares, la confirmación de víctimas civiles y militares y la continuidad de una confrontación que involucró objetivos en territorio iraní y en instalaciones estadounidenses ubicadas en distintos países de la región.