¿Elijo creer? Las premoniciones que ilusionan a la Selección argentina de cara a la final

La Selección argentina consiguió una resonante clasificación a la final del Mundial 2026 luego de imponerse 2-1 a Inglaterra en un partido que exigió una remontada y que terminó consolidando al equipo dirigido por Lionel Scaloni entre los dos mejores del certamen.

Más allá del valor estrictamente deportivo del triunfo, la clasificación abrió paso a una serie de interpretaciones y coincidencias que rápidamente comenzaron a circular entre los hinchas argentinos. Según pudo relevar la Agencia Noticias Argentinas, la expectativa no se sustenta únicamente en el rendimiento del seleccionado, sino también en distintas situaciones que muchos consideran una posible premonición de cara a la definición del campeonato.

El próximo compromiso será nada menos que la final frente a España, prevista para el domingo desde las 16:00, encuentro en el que la Albiceleste buscará volver a conquistar la Copa del Mundo.

Los cambios de Scaloni

Uno de los hechos que más llamó la atención ocurrió durante el desarrollo de la semifinal ante Inglaterra. Con el marcador 1-0 en contra y cuando el reloj marcaba los 27 minutos del segundo tiempo, el entrenador Lionel Scaloni decidió mover el banco de suplentes con el objetivo de modificar el desarrollo del encuentro.

Los futbolistas elegidos para ingresar fueron:

Nicolás Otamendi .

. Rodrigo De Paul .

. Gonzalo Montiel.

A primera vista, las sustituciones respondían exclusivamente a una búsqueda futbolística para revertir el resultado adverso y evitar la eliminación. Sin embargo, una observación más detallada sobre los dorsales de los tres jugadores dio origen a una interpretación que rápidamente comenzó a ganar fuerza entre los simpatizantes.

Los números que identifican a cada uno de ellos son:

19 , correspondiente a Nicolás Otamendi .

, correspondiente a . 7 , perteneciente a Rodrigo De Paul .

, perteneciente a . 4, utilizado por Gonzalo Montiel.

La coincidencia aparece al relacionar esos dorsales con la fecha en la que se disputará la final. El partido decisivo se jugará el 19 de julio (19/07) y, al mismo tiempo, podría representar la cuarta (4) consagración de la Selección argentina en una Copa del Mundo.

La imagen de Qatar 2022 que volvió a cobrar protagonismo

Las coincidencias no terminan en los cambios realizados durante la semifinal. Otra de las situaciones recordadas remite al Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina obtuvo el título tras vencer a Francia en la definición por penales.

Según la información relevada, los últimos futbolistas que abrazaron a Lionel Messi después de aquella histórica consagración fueron precisamente Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel.

Ese instante quedó inmortalizado en una fotografía en la que los dorsales de los tres jugadores aparecen claramente visibles, reforzando la asociación que hoy realizan muchos hinchas con los números 19, 7 y 4, protagonistas nuevamente en la antesala de una nueva final mundialista.

El antecedente del 24 de junio de 2006

Otra coincidencia señalada tiene como punto de partida el 24 de junio de 2006, durante el Mundial disputado en Alemania. En los octavos de final, Argentina derrotó 2-1 a México, y en ese encuentro se produjo un cambio que también es objeto de interpretación.

En aquel momento, Lionel Messi, quien utilizaba el dorsal 19, ingresó al campo de juego en reemplazo de Javier Saviola, portador del número 7.

La combinación de ambos números vuelve a conformar el 19/7, una coincidencia que muchos relacionan con la fecha en la que se jugará la final del Mundial 2026.

Un recuerdo que conecta con Inglaterra 1966

Entre las coincidencias mencionadas también aparece un episodio histórico vinculado al fútbol argentino. El 19 de julio próximo se cumplirán aproximadamente 60 años de la recordada y polémica expulsión de Antonio Rattín frente a Inglaterra, durante los cuartos de final del Mundial de 1966.

Aquella acción, que tuvo como protagonista al árbitro Rudolf Kreitlein, quedó registrada en una imagen que con el paso del tiempo se convirtió en una de las fotografías más emblemáticas de la historia de la Selección argentina.

La cercanía temporal entre ese episodio histórico y la disputa de una nueva final mundialista es otra de las coincidencias que alimentan las interpretaciones de los simpatizantes.