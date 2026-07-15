La cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela supera los 4.800

El número de fallecidos por los potentes terremotos del 24 de junio en Venezuela se elevó a 4.829, según las cifras oficiales difundidas el miércoles, mientras que 17.907 personas permanecen en 106 campamentos transitorios, según el último informe del Gobierno venezolano.

Por su parte, la plataforma en línea Desaparecidos Terremoto Venezuela indica que todavía 29.882 personas siguen sin estar localizadas, número casi similar al publicado la jornada pasada.

Los planes de contingencia han asistido a 128.324 familias y prestado atención médica a 34.872 pacientes, según el reporte difundido por el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez.

El balance anterior, dado a conocer el martes, señalaba que el número de personas que perdieron la vida se ubicaba en 4.734, mientras que 20.857 permanecían sin viviendas.

Asamblea Nacional sesionó en una sede alterna tras daños estructurales en el Palacio Federal Legislativo

La Asamblea Nacional de Venezuela trasladó su sesión ordinaria a un centro de exposiciones en Caracas después de que el Palacio Federal Legislativo sufriera daños estructurales por el doble terremoto registrado semanas atrás, según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Rodríguez explicó que el evento telúrico afectó diversas áreas de la edificación, incluyendo la cúpula del palacio, la cual había sido restaurada recientemente por la actual junta directiva, reportó el diario El Universal.

Ante la falta de condiciones de seguridad óptimas para el ingreso y permanencia del personal y los parlamentarios, se determinó el traslado de las sesiones ordinarias a este espacio provisional mientras avanzan los trabajos de reparación.

"En cuanto podamos seguir sesionando desde allí, allí estaremos, pero mientras eso no ocurra, el sitio de reunión será este", señaló la autoridad parlamentaria.

Diputados de la AN ceden 200 departamentos en Fuerte Tiuna a damnificados por los terremotos

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció que un lote de 200 departamentos ubicados en Fuerte Tiuna, a 14 kilómetros al sur de Caracas, que habían sido destinados para el uso de los diputados del período legislativo 2021-2025, serán transferidos a las familias que quedaron sin vivienda tras el doble sismo.

"En esa oportunidad se dispuso un grupo de departamentos en Fuerte Tiuna para que los diputados, sobre todo los que vienen del interior, pudieran tener un sitio para estar, para pernoctar en la ciudad de Caracas", expresó Rodríguez.

Explicó que la medida de reasignación habitacional fue el resultado de una decisión voluntaria de los propios parlamentarios que disponían de dichos inmuebles, quienes acordaron cederlos para agilizar la atención de la emergencia habitacional.

Detalló que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, procederá con la entrega formal de los primeros 200 departamentos en el transcurso de esta misma semana a las personas afectadas.

Ministerio de Educación y Unesco articulan plan de contingencia escolar tras los sismos

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que el Gabinete Social recibió a una comisión de la Unesco con la que abordaron de manera prioritaria la evaluación y recuperación de la infraestructura escolar afectada por los recientes eventos telúricos.

Las partes trabajan en el diseño de planes de contingencia para asegurar la continuidad pedagógica del país.

La agenda bilateral contempla la creación de mecanismos específicos para asegurar que el próximo año escolar se inicie de forma segura y ordenada en las regiones vulnerables.

El ministro detalló que entre los temas principales se destaca el establecimiento de los protocolos de retorno a clases para el período 2026-2027 en las zonas afectadas.