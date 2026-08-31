El huracán Karina alcanzó la categoría 3 en el Pacífico y podría fortalecerse aún más

El huracán Karina se intensificó rápidamente en las aguas del océano Pacífico y alcanzó este domingo la categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

El fenómeno, que se había formado como tormenta tropical el jueves pasado, podría continuar fortaleciéndose durante el próximo día. El organismo estadounidense indicó que se espera un proceso de fortalecimiento constante o rápido mientras el ciclón se desplace sobre las aguas abiertas del Pacífico.

Aunque las previsiones indican que Karina se mantendría muy lejos de tierra, el sistema ya genera preocupación por las condiciones marítimas asociadas a su circulación. El oleaje provocado por la tormenta podría ocasionar situaciones peligrosas de fuerte resaca y corrientes de retorno a lo largo de algunas zonas del suroeste de México y de la península de Baja California.

Una rápida intensificación en el Pacífico

El último boletín del Centro Nacional de Huracanes ubicó al ciclón a unos 1.545 kilómetros al suroeste del extremo sur de la península de Baja California Sur, México.

La evolución de Karina fue marcada por una rápida intensificación. El NHC había emitido su primer aviso sobre el fenómeno como tormenta tropical el pasado 27 de agosto. Durante la mañana de este domingo, Karina había alcanzado la categoría 1, pero en poco tiempo logró superar el umbral correspondiente a un huracán mayor y llegó a la categoría 3.

El organismo estadounidense anticipó que la tormenta podría experimentar un fortalecimiento constante o incluso rápido a medida que continúe desplazándose sobre aguas abiertas. De acuerdo con ese pronóstico, se espera que el sistema se convierta en un huracán mayor en aproximadamente otro día.

Un huracán es considerado mayor cuando alcanza la categoría 3 o superior, con vientos máximos sostenidos de al menos 178 kilómetros por hora, equivalentes a 111 millas por hora.

En el caso de Karina, los vientos máximos sostenidos ya alcanzaron los 205 kilómetros por hora, ubicándolo dentro de esa clasificación.

El riesgo estará asociado al oleaje

A pesar de que Karina se mantendría alejado de las zonas continentales, el Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre las consecuencias que podrían sentirse en áreas costeras debido al oleaje generado por el ciclón.

Las condiciones peligrosas podrían presentarse en partes del suroeste de México y de la península de Baja California. El fenómeno podría provocar:

Fuerte resaca en sectores costeros.

en sectores costeros. Corrientes de retorno peligrosas.

peligrosas. Condiciones marítimas adversas generadas por el oleaje de la tormenta.

De esta manera, aunque Karina no representaría una amenaza inmediata por un impacto directo sobre tierra, sus efectos indirectos vinculados al movimiento del mar podrían generar condiciones de riesgo en determinadas zonas.

Otra tormenta tropical en el Pacífico

Mientras Karina concentra la atención por su rápida intensificación, otro sistema se mantiene activo en el Pacífico. La tormenta tropical Lowell se encontraba a 1.850 kilómetros, o 1.150 millas, al sureste de Hawái.

Según la información disponible, Lowell tampoco representaba una amenaza inmediata para tierra. Su presencia se suma a la actividad ciclónica que se desarrolla durante la actual temporada en las cuencas oriental y central del océano Pacífico. Antes de la formación de Karina, ya se habían desarrollado otros tres huracanes durante esta temporada en las cuencas oriental y central del Pacífico.

Entre ellos se encuentra Lala, que a mediados de agosto alcanzó la categoría de huracán mayor y afectó a Hawái.

La actividad ciclónica en la región

La formación y evolución de estos sistemas se produce en un contexto marcado por la actividad meteorológica propia de la región del Pacífico. El fenómeno climatológico de El Niño, que implica un calentamiento extraordinario de las aguas del Pacífico, suele estar asociado con un aumento de la actividad ciclónica en la zona.

En este escenario, el Centro Nacional de Huracanes prevé que se originen entre 5 y 13 tormentas tropicales en el Pacífico central durante el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de noviembre.

La temporada mantiene así un seguimiento permanente sobre la formación y evolución de nuevos sistemas, mientras distintos fenómenos se desplazan por las aguas del Pacífico.