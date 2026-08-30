Tiroteo en una fiesta rave en Suiza: murió una joven italiana y hay cinco heridos

Un tiroteo ocurrido en una fiesta rave en Suiza dejó como saldo una joven muerta y cinco personas heridas durante la madrugada de este domingo. El hecho tuvo lugar en la ciudad de Aarau, en el cantón de Argovia, donde se desarrollaba la séptima edición de la Aarau Rave.

El ataque se produjo cuando la fiesta de música electrónica estaba llegando a su fin, cerca de las 2.30 de la madrugada, hora local. La celebración se llevaba a cabo en el hipódromo del distrito de Schachen, escenario que quedó bajo un importante operativo de seguridad luego de que se registraran numerosos disparos.

La policía desplegó una gran operación para intentar localizar al autor o a los posibles autores del ataque. La investigación continuaba durante la tarde del domingo, mientras las autoridades buscaban establecer las circunstancias en las que se produjo el tiroteo y determinar quién o quiénes efectuaron los disparos.

Tras el hecho, personal de bomberos acordonó una amplia zona alrededor del lugar donde se desarrolló la rave. Además, se solicitó a los vecinos mantenerse alejados del sector mientras los investigadores realizaban distintas tareas para buscar posibles elementos y vínculos relacionados con el crimen.

Una joven de 22 años murió en el lugar

La Policía cantonal de Argovia confirmó a través de su cuenta en X que una joven de 22 años murió como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.

En un primer momento, las autoridades informaron que todas las víctimas eran residentes de Suiza y no divulgaron sus nombres debido a las normas de privacidad vigentes en ese país. Sin embargo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, identificó posteriormente a la joven fallecida y a otras dos víctimas como ciudadanos italianos.

"Expreso mis más profundas condolencias por la muerte de Maria Spinelli, la joven italiana que fue víctima del trágico tiroteo en Aarau, Suiza", escribió Meloni en X, donde identificó por su nombre a la víctima fatal. La mujer fallecida, Maria Spinelli, tenía 22 años y, según lo confirmado por las autoridades, residía en Suiza.

Cinco personas resultaron heridas

Además de la víctima fatal, otras cinco personas resultaron heridas durante el ataque. La Policía cantonal de Argovia informó que las víctimas trasladadas a centros de salud son cuatro hombres y una mujer, con edades de entre 24 y 27 años.

Las heridas presentadas por estas personas fueron de diferente consideración, desde lesiones leves hasta graves.

El balance informado hasta el momento es el siguiente:

Una joven de 22 años fallecida.

Cinco personas heridas.

Cuatro hombres y una mujer trasladados al hospital.

trasladados al hospital. Las víctimas heridas tienen entre 24 y 27 años .

. Las lesiones registradas van de leves a graves.

Mientras las autoridades suizas inicialmente señalaron que todas las víctimas eran residentes del país, Giorgia Meloni informó que la joven fallecida y otras dos personas afectadas por el ataque eran ciudadanos italianos.

"Numerosos disparos y una elevada cadencia de fuego"

La magnitud del ataque quedó reflejada en los testimonios y en las primeras evaluaciones realizadas por los investigadores. "Se informó de numerosos disparos y de una elevada cadencia de fuego", indicó el comandante policial Michel Leupold durante una conferencia de prensa.

Leupold confirmó que la víctima fatal tenía 22 años y residía en Suiza, aunque señaló que todavía se desconoce quién podría ser el autor o quiénes podrían ser los responsables de los disparos. Uno de los elementos centrales de la investigación es el hallazgo de municiones correspondientes a dos armas diferentes en el lugar de los hechos.

Según se informó, se encontraron elementos que podrían corresponder a:

Una pistola o metralleta.

Un fusil de asalto.

Este hallazgo podría respaldar los testimonios de personas que participaban de la fiesta y que aseguraron haber visto a dos atacantes. Sin embargo, la Policía fue cautelosa y aclaró que esa hipótesis todavía no está confirmada. Las autoridades señalaron que existen antecedentes de situaciones en las que un único atacante utiliza dos armas diferentes.

Tres hipótesis bajo investigación

Mientras continuaba el operativo para localizar al posible responsable o a los posibles responsables, la investigación avanzaba sobre tres hipótesis que, según la Policía, tienen el mismo peso. Las líneas de investigación son:

Un atentado terrorista.

Un ataque indiscriminado.

Un hecho delictivo, como un posible ajuste de cuentas.

"Estamos analizando intensamente estas tres líneas", declaró el jefe policial.

Hasta el momento, las autoridades no determinaron cuál de estas hipótesis podría explicar lo ocurrido. La investigación se mantenía abierta y el amplio operativo policial continuaba durante el domingo.

La incertidumbre sobre la cantidad de responsables también formaba parte de las cuestiones que debían ser esclarecidas. Los testimonios recogidos en el lugar apuntaron a la posibilidad de dos atacantes, aunque la Policía remarcó que no existía una confirmación definitiva.

El pánico entre los asistentes

El diario suizo Blick informó que, en un primer momento, varios asistentes a la fiesta confundieron los disparos con fuegos artificiales. La situación cambió cuando, según el periódico, alguien gritó: "todos al suelo", una advertencia que alertó a los presentes sobre la gravedad de lo que estaba ocurriendo.

El tiroteo se produjo justo después de que terminara el evento. Tras los disparos y la intervención de los equipos de emergencia y seguridad, la Policía trasladó a los visitantes que todavía permanecían en el lugar hacia un gimnasio cercano.

Allí, muchos de ellos fueron interrogados como parte de las tareas de investigación y de la reconstrucción de lo sucedido durante la madrugada.