Evacuaron el Gran Cañón por inundaciones repentinas: ¿efecto Niño?

Las repentinas inundaciones que afectaron al Parque Nacional del Gran Cañón, ubicado en el estado de Arizona, en el norte de Estados Unidos, obligaron a evacuar a los turistas que se encontraban recorriendo uno de los sitios naturales más emblemáticos del país.

La situación fue informada este domingo por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, que confirmó la evacuación de personas y advirtió sobre los importantes daños provocados por el fenómeno en distintos sectores del parque. Los primeros reportes indicaron que 62 personas debieron ser evacuadas de la icónica atracción turística natural. Sin embargo, el operativo no concluía allí, ya que las autoridades tenían previsto retirar a más personas de varios campamentos ante los pronósticos de nuevas tormentas y lluvias intensas para este domingo y el lunes.

Hasta el momento, el organismo informó que no se registraron personas heridas.

La emergencia obligó a restringir el acceso a diferentes zonas y dejó destruidas gran parte de las estructuras destinadas al paso de peatones en el área afectada.

"Daños importantes" en el cañón Bright Angel

El impacto de las inundaciones fue particularmente significativo en el cañón Bright Angel, donde las autoridades reportaron graves consecuencias sobre la infraestructura y los accesos.

"Las inundaciones causaron daños importantes en todo el cañón Bright Angel. Casi todas las pasarelas peatonales que cruzaban el arroyo Bright Angel quedaron destruidas, eliminando el acceso peatonal a través del arroyo", señaló el Servicio de Parques Nacionales en un comunicado.

La destrucción de estas pasarelas provocó la pérdida del acceso peatonal a través del arroyo Bright Angel, una de las principales consecuencias del fenómeno.

Además, las autoridades resolvieron mantener cerrados diferentes sectores de la zona afectada. Entre las restricciones dispuestas se encuentran:

El acceso al río Colorado en la zona .

. Varios puentes afectados por las condiciones provocadas por las inundaciones.

afectados por las condiciones provocadas por las inundaciones. Las áreas comprometidas por los daños en el cañón Bright Angel.

El parque permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, y por el momento no se informó una fecha concreta para la reapertura de los sectores afectados.

Al menos 62 personas fueron evacuadas

El comunicado publicado en el sitio oficial del Parque Nacional del Gran Cañón precisó el alcance de las evacuaciones realizadas hasta la mañana del 30 de agosto.

"Hasta la mañana del 30 de agosto, 62 personas habían sido evacuadas de Phantom Ranch y del sendero North Kaibab inferior. Está previsto evacuar a más personas esta mañana del campamento Cottonwood y de Phantom Ranch, en coordinación con el Servicio de Parques Nacionales y el Departamento de Seguridad Pública de Arizona", detallaron las autoridades.

La evacuación incluyó a personas que se encontraban en diferentes sectores del parque, mientras continuaba la coordinación entre el Servicio de Parques Nacionales y el Departamento de Seguridad Pública de Arizona.

El operativo contemplaba, además, la salida de más personas ante el pronóstico meteorológico previsto para las siguientes horas y días.

El temor a nuevas inundaciones

La preocupación de las autoridades no se limitaba a los daños ya provocados por las inundaciones repentinas. Según reportó la agencia EFE, existe temor ante la posibilidad de que nuevas tormentas eléctricas y fuertes lluvias puedan agravar la situación.

Los pronósticos para este domingo y el lunes anticipaban la posibilidad de condiciones que podrían provocar nuevas inundaciones repentinas. Además, las autoridades advirtieron sobre otros riesgos asociados a la continuidad del mal tiempo:

Nuevas inundaciones repentinas .

. Flujos de escombros .

. Desprendimientos de rocas .

. Cambios rápidos en las condiciones de los senderos .

. Modificaciones repentinas en las condiciones del río.

Este escenario llevó a mantener las medidas preventivas y a continuar con las evacuaciones en los sectores donde todavía había personas. La evolución de las condiciones meteorológicas será determinante para establecer cómo continuará la situación en el parque y cuándo podrían normalizarse los accesos afectados.

Uno de los parques más visitados de Estados Unidos

El Parque Nacional del Gran Cañón es uno de los principales destinos turísticos de Estados Unidos y ocupa el cuarto lugar entre los parques nacionales más visitados del país.

Durante 2025, el parque registró 4.430.653 visitas recreativas, una cifra que refleja la importancia del sitio como atracción turística. La emergencia provocada por las inundaciones obligó ahora a modificar por completo la actividad habitual en diferentes sectores del parque, con evacuaciones, cierres y un amplio despliegue de las autoridades para garantizar la seguridad de quienes permanecían en la zona.