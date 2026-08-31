Detectan cientos de terremotos ocultos en el glaciar Doomsday de la Antártida

Investigadores identificaron cientos de eventos sísmicos que hasta ahora habían pasado por alto bajo el hielo de la Antártida, en un descubrimiento que vuelve a poner el foco sobre la dinámica de algunos de los glaciares más relevantes del continente. El estudio detectó más de 360 eventos sísmicos, de los cuales 245 se localizaron cerca del borde marino del glaciar Thwaites, conocido también como el glaciar Doomsday.

Los eventos parecen corresponder, en su mayoría, a los denominados terremotos glaciares, un tipo especial de actividad sísmica que se produce en regiones frías y heladas. En este caso, los investigadores relacionan estas vibraciones con el colapso de grandes icebergs que se desprenden, vuelcan y colisionan con el glaciar.

Uno de los elementos que despertó especial interés fue que la actividad sísmica aumentó durante un período en el que el glaciar Thwaites fluía más rápidamente hacia el océano. Esta coincidencia sugiere que las condiciones oceánicas cambiantes podrían estar influyendo en la estabilidad del hielo, una relación que, según los hallazgos, merece una mayor exploración.

Más de 360 eventos detectados entre 2010 y 2023

El estudio, publicado en Geophysical Research Letters, presentó evidencias de más de 360 eventos sísmicos en la Antártida registrados entre 2010 y 2023, principalmente en la zona marina del glaciar Thwaites.

Los terremotos glaciares son diferentes de otros eventos sísmicos. Se producen cuando grandes bloques de hielo caen desde los glaciares al mar. Aunque este fenómeno fue descubierto por primera vez en el hemisferio norte hace más de 20 años, hasta ahora solo se habían registrado unos pocos casos en la Antártida.

El desafío para su identificación está relacionado con las características particulares de estas señales. Los terremotos glaciares se generan cuando los icebergs, al desprenderse, chocan violentamente con el glaciar madre. Ese proceso produce fuertes vibraciones mecánicas que pueden propagarse a miles de kilómetros.

Sin embargo, estos eventos presentan una particularidad que dificulta su detección: no generan ondas sísmicas de alta frecuencia. Esta condición hace que sea más complejo identificarlos en comparación con otros fenómenos, como los terremotos convencionales o las explosiones nucleares.

El hallazgo en el glaciar Thwaites

La investigación reveló que aproximadamente dos tercios de los eventos detectados, es decir, 245 de un total de 362, se ubicaron cerca del extremo marino del glaciar Thwaites.

La mayoría de estas detecciones son probablemente terremotos glaciares provocados por el colapso de icebergs. El desprendimiento, vuelco y posterior colisión de grandes masas de hielo con el glaciar parecen ser los procesos que generan las señales sísmicas detectadas.

El período de mayor actividad sísmica en Thwaites se produjo entre 2018 y 2020. Ese lapso coincidió con un incremento en la velocidad con la que el glaciar fluía hacia el mar, un fenómeno que fue confirmado mediante observaciones satelitales.

Esta coincidencia entre la mayor actividad de terremotos glaciares y el aumento de la velocidad del flujo del hielo constituye uno de los puntos centrales de la investigación. Los hallazgos sugieren que las condiciones del océano podrían tener un impacto a corto plazo sobre la estabilidad de los glaciares que terminan en el mar.

El glaciar Thwaites, conocido como el glaciar Doomsday, podría contribuir a un rápido aumento del nivel del mar en caso de colapsar completamente. Por esa razón, comprender los procesos que intervienen en su comportamiento representa un aspecto central para evaluar su posible evolución futura.

Dos clústeres de actividad sísmica

Para llevar adelante el estudio, los investigadores utilizaron estaciones sísmicas ubicadas en la propia Antártida. A partir de esas mediciones lograron detectar más de 360 eventos, la mayoría de los cuales no habían sido incluidos en catálogos de terremotos anteriores.

Las detecciones se agruparon en dos grandes clústeres, localizados cerca de los glaciares Thwaites y Pine Island. Ambos han sido las principales fuentes de aumento del nivel del mar desde la Antártida.

Los principales datos surgidos de la investigación incluyen:

Más de 360 eventos sísmicos detectados entre 2010 y 2023.

detectados entre 2010 y 2023. 362 eventos considerados en el análisis de las detecciones.

considerados en el análisis de las detecciones. 245 eventos , aproximadamente dos tercios del total, localizados cerca del extremo marino de Thwaites.

, aproximadamente dos tercios del total, localizados cerca del extremo marino de Thwaites. Mayor actividad de terremotos glaciares entre 2018 y 2020 .

. Dos principales zonas de concentración de eventos: los glaciares Thwaites y Pine Island .

. Una segunda concentración de detecciones ubicada entre 60 y 80 kilómetros de la costa, cerca de Pine Island.

El misterio de los eventos cerca de Pine Island

El segundo clúster más importante de detecciones se registró cerca del glaciar Pine Island. Sin embargo, a diferencia de lo observado en Thwaites, estos eventos fueron localizados entre 60 y 80 kilómetros de la costa.

Esa distancia sugiere que no habrían sido provocados por el colapso de icebergs. A diferencia de los terremotos glaciares asociados al desprendimiento y vuelco de grandes bloques de hielo, el origen de estos eventos continúa siendo desconocido.

Por ese motivo, los investigadores consideran que estas detecciones constituyen un fenómeno que todavía requiere más investigación. La existencia de este segundo grupo de actividad sísmica abre nuevos interrogantes sobre los procesos que ocurren bajo y alrededor del hielo antártico.

Los próximos pasos de la investigación

La detección de terremotos glaciares vinculados con el desprendimiento de icebergs en Thwaites podría ayudar a responder diversas preguntas sobre la potencial inestabilidad del glaciar.

El objetivo es profundizar el conocimiento sobre la interacción entre tres componentes fundamentales: el océano, el hielo y el terreno sólido. La relación entre estos elementos podría aportar información sobre los mecanismos que influyen en el comportamiento de los glaciares que terminan en el mar.

Los hallazgos indican que las condiciones oceánicas podrían desempeñar un papel de corto plazo en la estabilidad del hielo. El período de intensa actividad detectado entre 2018 y 2020, coincidente con un mayor flujo del glaciar hacia el océano, refuerza la necesidad de continuar analizando estos procesos.

Un mejor entendimiento de los terremotos glaciares, del desprendimiento de icebergs y de la interacción entre el océano y los glaciares podría resultar clave para reducir la incertidumbre existente sobre el aumento del nivel del mar proyectado para los próximos siglos.

El descubrimiento de estos cientos de eventos previamente ignorados abre así una nueva línea de análisis sobre la actividad que se desarrolla en torno al glaciar Thwaites y otras zonas de la Antártida. La identificación de 245 terremotos cerca del borde marino del glaciar Doomsday representa, dentro de ese conjunto, una de las señales más relevantes para continuar investigando los cambios que pueden afectar la estabilidad del hielo antártico.