Trump llegó a China para reunirse con Xi Jinping en una cumbre marcada por Irán y Taiwán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a China en el marco de una visita de alto impacto diplomático que buscará estabilizar las complejas relaciones entre Washington y Beijing en medio de un escenario internacional atravesado por tensiones geopolíticas, disputas comerciales y la guerra en Irán.

El mandatario estadounidense arribó al país asiático a última hora del miércoles, horario local, mientras que en Argentina era todavía la mañana. Sin embargo, el núcleo político de la visita comenzará este jueves y viernes, cuando Trump mantenga reuniones bilaterales con el presidente chino, Xi Jinping.

La visita representa el primer encuentro bilateral entre ambos líderes desde octubre pasado, cuando coincidieron en Corea del Sur y lograron poner fin a una intensa guerra comercial que había escalado tras la imposición de elevados aranceles mutuos.

Una agenda atravesada por la tensión internacional

Aunque el cronograma oficial incluye actividades protocolares como una visita al Templo del Cielo y una cena de Estado, la atención internacional estará concentrada en los temas estratégicos que dominarán las conversaciones entre ambas potencias.

Entre los principales ejes de la cumbre aparecen:

La guerra en Medio Oriente.

El conflicto con Irán.

El comercio internacional.

La inteligencia artificial.

La seguridad energética.

La situación en Taiwán.

La cuestión taiwanesa vuelve a ocupar un lugar central dentro de la agenda bilateral. Mientras Washington mantiene a Taiwán como aliado militar y estratégico, Beijing considera a la isla una provincia rebelde. El escenario internacional se encuentra además condicionado por el conflicto en Irán, que ya lleva dos meses y medio y se convirtió en uno de los principales focos de tensión global.

La guerra en Irán y el rol de China

La situación en Medio Oriente aparece como uno de los temas inevitables de la cumbre, especialmente por el papel que China desempeña como principal comprador de petróleo iraní. En las semanas previas al viaje, la Casa Blanca buscó que Xi Jinping ejerciera presión sobre Teherán para alcanzar una salida negociada al conflicto.

Actualmente, China adquiere alrededor del 80% de las exportaciones de crudo iraní, lo que en 2025 representó aproximadamente 1,38 millones de barriles diarios.

A su vez:

El 13% de las importaciones petroleras chinas proviene de Irán.

Ese suministro llega a través del estrecho de Ormuz.

La región permanece bajo un fuerte clima de inestabilidad.

Antes de partir hacia Beijing, Trump minimizó públicamente la relevancia del tema iraní dentro de la agenda bilateral. "Tenemos muchas cosas que discutir. Para serle franco, no diría que Irán sea una de ellas, porque tenemos a Irán muy bajo control. O bien llegaremos a un acuerdo, o (los iraníes) serán diezmados; de una forma u otra vamos a ganar", declaró el mandatario ante periodistas.

La relación entre Trump y Xi Jinping

Durante sus declaraciones previas al viaje, Trump también se refirió a su vínculo personal con Xi Jinping y calificó la relación como "inmensa".

"Siempre nos hemos llevado bien. Nos va muy bien con China, y trabajar con ellos ha sido muy positivo", afirmó el presidente estadounidense. Además, adelantó que Xi Jinping visitará Estados Unidos hacia finales de este año, encuentro que definió como "muy emocionante".

Las expresiones de Trump buscaron transmitir una señal de estabilidad diplomática en medio de un contexto internacional particularmente delicado.

Un "dream team" empresarial acompaña a Trump

La visita del presidente estadounidense no se desarrolla únicamente en clave política y diplomática. Trump viajó acompañado por una numerosa delegación empresarial integrada por algunos de los principales referentes corporativos de Estados Unidos.

Entre ellos se encuentran:

Elon Musk, de Tesla.

Tim Cook, de Apple.

Kelly Ortberg, de Boeing.

David Solomon, de Goldman Sachs.

Stephen Schwarzman, de Blackstone.

Larry Fink, de BlackRock.

Jane Fraser, de Citigroup.

La composición de la delegación evidencia el peso que tendrán las cuestiones económicas y comerciales dentro de las negociaciones.

Comercio, tecnología y semiconductores

Además de la seguridad energética y Medio Oriente, la agenda comercial ocupará un lugar central en las conversaciones. Según trascendió, Trump buscará avanzar en temas relacionados con:

Compras chinas de aviones Boeing.

Exportaciones de carne vacuna estadounidense.

Ventas de soja.

Creación de juntas de inversión y comercio.

China, por su parte, buscará priorizar:

La discusión arancelaria.

El acceso a tecnología.

La situación de Taiwán.

La flexibilización de controles sobre semiconductores avanzados.

Beijing también intentará extender la tregua comercial alcanzada el año pasado y aliviar las restricciones tecnológicas que afectan el desarrollo de su sector industrial.