Estados Unidos asegura que le devolvió a Venezuela 12.000 millones de dólares por venta de crudo

Estados Unidos gestionó entre enero y septiembre más de 12.000 millones de dólares procedentes de la venta de recursos naturales venezolanos, principalmente petróleo, mediante un sistema de custodia para supervisar y autorizar el uso de esos ingresos por parte del Gobierno interino de Delcy Rodríguez, según un informe del Departamento de Estado divulgado este jueves.

Desde la captura de Nicolás Maduro en Caracas, esos ingresos se canalizan a través de una cuenta custodiada por Estados Unidos, de manera que el Banco Central de Venezuela (BCV) debe solicitar su liberación en nombre del Gobierno interino y justificar su destino. La mayor parte del dinero fue destinado a la compra de comida y medicinas.

"El informe demuestra que el proceso está funcionando. Durante años, una cleptocracia saqueó la riqueza petrolera de Venezuela. Ahora, menos de un año después de la creación de la Cuenta de Custodia de Venezuela, esos ingresos benefician al pueblo venezolano", dice el informe del Departamento de Estado citado por el portal DW.

El informe, elaborado por la auditora KPMG, señala que los depósitos superaron los 12.260 millones de dólares.

Crudo, oro, minerales y fertilizantes

"Del monto total, se desembolsaron 12.110 millones de dólares (98,7%), mientras que 168,56 millones de dólares permanecían en custodia al 30 de septiembre de 2026 para futuros desembolsos autorizados", indica.

Del monto desembolsado, el 35,75% fue para la compra de comida y productos de consumo, el 23% para servicios administrativos, el 12,5% para la agricultura, el 5,68% para sanidad pública y compra de medicamentos.

El reporte está fechado el 29 de octubre y fue entregado al Congreso.

"Si bien los depósitos de crudo y productos derivados del petróleo representaron la mayor fuente de ingresos, la cuenta también recibió depósitos aprobados vinculados a transacciones de oro, minerales y fertilizantes", añade el texto.