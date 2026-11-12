Trump amenazó con duplicar aranceles a México si no frena a migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves con "duplicar inmediatamente" los aranceles a México si el Gobierno del país vecino no detiene las caravanas de migrantes que, según afirmó, se dirigen hacia la frontera estadounidense.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario aseguró que, tras la derrota republicana en las recientes elecciones legislativas, se están formando "enormes caravanas" que han comenzado su recorrido por territorio mexicano con destino a Estados Unidos .

Trump afirmó que las caravanas están integradas por personas que "varios países no quieren" y reiteró que su Administración no permitirá su ingreso. "¡Pero no serán aceptadas! México debe detenerlas ahora, y, si no lo hace, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente", advirtió, según reportó el sitio DW.

El republicano volvió así a vincular la política comercial con el control migratorio, una estrategia que ya empleó durante su primer mandato para presionar a México a reforzar la vigilancia de sus fronteras y contener los flujos migratorios hacia Estados Unidos.

Por el momento, el Gobierno mexicano no había reaccionado públicamente a las nuevas amenazas del mandatario estadounidense. Entretanto, la migración vuelve a situarse en el centro de la agenda política bilateral y del debate interno en Estados Unidos tras las elecciones intermedias.