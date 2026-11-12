León XIV en Perú reclamó reparación por los abusos cometidos dentro de la Iglesia

El Papa León XIV reclamó este jueves en Perú una respuesta concreta frente a los abusos cometidos dentro de la Iglesia católica y pidió avanzar en la reparación de las víctimas. El pronunciamiento se produjo durante un discurso dirigido a los obispos locales, en el segundo día de su visita al país, donde vivió durante casi dos décadas.

Ante los representantes de la Iglesia peruana, el pontífice se refirió a una situación que definió como una "realidad que nos ha causado tanto dolor" y sostuvo que los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial deben ser enfrentados con verdad, justicia, perdón y reparación.

En ese sentido, expresó la necesidad de responder a estos delitos mediante acciones que permitan atender el daño ocasionado y avanzar hacia una mayor protección de las personas afectadas. También reclamó un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a este tipo de situaciones.

El mensaje tuvo como referencia central las denuncias que involucran al Sodalicio de Vida Cristiana, una agrupación ultraconservadora integrada por laicos y sacerdotes que fue disuelta por orden del fallecido papa Francisco en abril de 2025.

La intervención de León XIV se produjo en un contexto particularmente sensible para la Iglesia peruana, debido a las investigaciones y denuncias por abusos sexuales, físicos, psicológicos y económicos atribuidos a integrantes de esa organización.

Una visita marcada por su vínculo histórico con Perú

El pontífice llegó el miércoles a Perú, donde residió durante casi dos décadas y desarrolló parte importante de su trayectoria religiosa. Su presencia en el país forma parte de la última etapa de una intensa gira de 12 días por Sudamérica, que incluyó visitas a Uruguay y Argentina.

La llegada también se produjo después de un período marcado por su situación de salud. León XIV había sido operado un mes antes por un cáncer de pulmón, según la información difundida sobre su intervención quirúrgica.

Durante su segunda jornada en territorio peruano, antes de pronunciar su discurso ante los obispos, el Papa visitó la iglesia de las Nazarenas, ubicada en el centro de Lima. Allí se detuvo para orar frente al Señor de los Milagros, una de las figuras religiosas más veneradas del país.

En ese lugar saludó a los fieles y bendijo a personas que se encontraban en sillas de ruedas. La visita estuvo acompañada por expresiones de los creyentes sobre la necesidad de que las denuncias de abusos sean investigadas y de que las situaciones de violencia dentro de la institución no vuelvan a repetirse.

Entre quienes se manifestaron estuvo Irma Grimaldo, una mujer de 71 años que se encontraba acompañada por su hija. La fiel expresó su postura respecto de las denuncias y reclamó que se avance sobre los hechos: "Se deben investigar los casos de abusos (...). Todo eso debe frenarse, se debe cortar de raíz", afirmó.

El Sodalicio y las denuncias por abusos sexuales

El caso del Sodalicio de Vida Cristiana constituye uno de los principales antecedentes de las denuncias de abusos que involucran a sectores de la Iglesia en Perú.

La organización, integrada por laicos y sacerdotes de orientación ultraconservadora, quedó bajo investigación a partir de las acusaciones contra miembros de su estructura. En ese proceso, la propia agrupación reconoció que integrantes de su cúpula abusaron sexualmente de 19 menores y 10 personas mayores entre 1975 y 2002.

Los hechos denunciados abarcan, por lo tanto, un período de 27 años y tienen como protagonistas a personas que señalaron haber sufrido agresiones dentro del ámbito de la organización.

Las investigaciones impulsadas durante el pontificado de Francisco marcaron un punto de inflexión en el tratamiento institucional del caso. El fallecido pontífice ordenó avanzar sobre las denuncias y, finalmente, dispuso la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana en abril de 2025.

Tras ese proceso, León XIV tomó la posta en el seguimiento de la situación y en la necesidad de dar respuestas a quienes denunciaron haber sido víctimas de distintos tipos de abusos.

El Vaticano habilitó un canal de escucha para las víctimas

Uno de los pasos vinculados con el proceso de reparación se produjo en mayo de 2026, cuando el Vaticano instaló en Lima un denominado "canal de escucha" destinado a recibir los testimonios de personas afectadas por abusos sexuales, físicos, psicológicos, económicos y de otras características.

El mecanismo fue establecido con el objetivo de atender los reclamos y fijar indemnizaciones utilizando los bienes que fueron incautados al Sodalicio. La iniciativa incorporó la posibilidad de avanzar en compensaciones económicas, aunque las víctimas sostienen que las consecuencias de los abusos requieren una respuesta que no se limite exclusivamente al aspecto financiero.

En ese sentido, Renzo Orbegozo, de 50 años, quien también fue víctima de la agrupación, explicó que los afectados necesitan una compensación integral que contemple distintas dimensiones del daño sufrido.

"Muchos necesitan apoyo psicológico médico, reinserción social, que se transforma al final del día en una ayuda económica", señaló Orbegozo al describir las necesidades de quienes reclaman una respuesta institucional. El planteo apunta a que la reparación incluya asistencia psicológica, atención médica, acompañamiento para la reinserción social y recursos económicos destinados a atender las consecuencias de los abusos.

Orbegozo también sostuvo que la resolución definitiva depende de la intervención del pontífice y expresó su expectativa de que León XIV permita completar el proceso iniciado: que el Papa "llegue a culminar el proceso de reparación a las víctimas".

El antecedente de Robert Prevost como obispo de Chiclayo

La relación de León XIV con Perú también tiene un antecedente institucional relevante. Antes de convertirse en pontífice, Robert Prevost fue obispo de la ciudad de Chiclayo, ubicada en el norte del país, entre 2015 y 2023. Durante ese período, su actuación estuvo vinculada con la apertura de espacios para escuchar a personas que denunciaban abusos dentro de ámbitos eclesiásticos.

El año pasado, Carlos García, jefe de los obispos en Perú, destacó esa intervención y sostuvo que Prevost "abrió el camino" para la escucha de las víctimas.

Ese antecedente forma parte del contexto en el que se desarrolla su actual visita, durante la cual volvió a plantear públicamente la necesidad de afrontar los abusos y avanzar en mecanismos de prevención, protección y reparación. Sin embargo, el escenario continúa presentando desafíos. Las denuncias no se limitan al caso del Sodalicio, sino que también alcanzan a otros religiosos señalados públicamente por presuntos abusos sexuales contra menores.

Una lista de 77 religiosos acusados públicamente

A comienzos de noviembre, la organización estadounidense Bishop Accountability presentó en Lima una lista que incluye a 77 religiosos acusados públicamente de abusar sexualmente de menores en Perú.

La presentación volvió a colocar en el centro de la discusión la dimensión de las denuncias y la necesidad de establecer mecanismos institucionales para abordar los casos señalados. Durante una conferencia de prensa, Anne Barrett Doyle, codirectora de Bishop Accountability, dirigió un pedido al pontífice para que establezca un decreto de "tolerancia cero" frente a estos delitos.

La representante de la organización reclamó que los responsables de las agresiones sean retirados permanentemente de la Iglesia. Su planteo estuvo orientado a exigir medidas concretas frente a quienes sean considerados culpables de estos hechos.

El pedido se suma a los reclamos de las víctimas y a las demandas de distintos sectores que consideran necesario profundizar las investigaciones y garantizar que las denuncias tengan respuestas institucionales.

La posibilidad de nuevos encuentros con víctimas

Durante su estadía en Perú, León XIV podría reunirse con personas que denunciaron haber sufrido abusos dentro de la Iglesia. Esa posibilidad adquiere relevancia a partir del antecedente inmediato de su visita a la Argentina.

El lunes, durante su reciente paso por el país, el pontífice mantuvo un encuentro con cinco víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero. La reunión representó un contacto directo con personas afectadas por estos hechos y se inscribió en el contexto de los reclamos por reconocimiento, acompañamiento y reparación.

Ahora, durante su visita a Perú, la posibilidad de un encuentro similar vuelve a estar presente, especialmente por la gravedad de las denuncias relacionadas con el Sodalicio de Vida Cristiana y los reclamos que permanecen abiertos.

El mensaje pronunciado ante los obispos peruanos dejó planteada la necesidad de que la respuesta de la Iglesia no se limite al reconocimiento de los hechos. León XIV pidió actuar con verdad, justicia, perdón y reparación, además de fortalecer la prevención y la protección de las personas más vulnerables.

En un país donde las denuncias incluyen a integrantes de una organización disuelta, reclamos de indemnización y una lista de 77 religiosos acusados públicamente, el desafío señalado por el pontífice se concentra en avanzar hacia respuestas concretas para las víctimas y completar los procesos de reparación que continúan pendientes.