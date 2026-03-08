El Papa pidió detener los bombardeos en Irán y habló de las mujeres víctima de la violencia

El Papa León XIV lanzó un llamado urgente a detener los bombardeos y abrir espacios de diálogo en medio del agravamiento del conflicto en Irán y en toda la región de Oriente Medio.

Durante la oración del Ángelus dominical en la plaza de San Pedro, el pontífice advirtió que siguen llegando noticias "muy preocupantes" desde Irán y otros países de la región, en un contexto marcado por la intensificación de la violencia y la creciente tensión internacional. En su mensaje, el líder de la Iglesia católica subrayó que la situación actual está alimentando el miedo y el odio, al tiempo que expresó su preocupación por el riesgo de que el conflicto se extienda aún más e involucre a nuevos países.

Entre ellos mencionó especialmente a Líbano, al que se refirió como el "querido Líbano", al alertar sobre la posibilidad de que la violencia arrastre a otras naciones de la región.

En ese contexto, el papa exhortó a frenar la escalada militar y promover el diálogo como vía para desactivar el conflicto. "Elevemos nuestra humilde oración al Señor para que cese el estruendo de las bombas, para que las armas callen y se abra un espacio para el diálogo en el que se puedan escuchar las voces de los pueblos".

El mensaje fue pronunciado ante fieles reunidos en la plaza de San Pedro, en una jornada marcada por la preocupación internacional por la evolución del conflicto en Oriente Medio.

Preocupación por la expansión del conflicto en Oriente Medio

Las declaraciones del pontífice se produjeron en un momento en que la violencia en la región continúa escalando, con ataques y enfrentamientos que afectan a varios países. El Papa León advirtió que la dinámica actual no solo profundiza el clima de temor, sino que también corre el riesgo de ampliar el conflicto a otras naciones, agravando la crisis regional.

En su intervención pública, el pontífice destacó dos preocupaciones centrales:

El aumento del miedo y el odio entre las poblaciones afectadas.

La posibilidad de que el conflicto se expanda a otros países de Oriente Medio.

En ese marco, insistió en la necesidad de renovar los esfuerzos diplomáticos para abrir un espacio de diálogo, capaz de detener la violencia y permitir que las sociedades afectadas puedan ser escuchadas.

Un mensaje por el Día Internacional de la Mujer

El mensaje del pontífice coincidió además con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, ocasión en la que el papa también dedicó parte de su mensaje a la situación que enfrentan muchas mujeres en el mundo. Tras el rezo del Ángelus dominical, el papa expresó su solidaridad y sus oraciones hacia las mujeres que sufren distintas formas de violencia, al tiempo que reiteró el compromiso de la Iglesia con el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres.

"Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer. Renovamos el compromiso que, para nosotros los cristianos, se basa en el Evangelio para el reconocimiento de la igual dignidad del hombre y la mujer". El Pontífice lamentó que muchas mujeres continúen siendo discriminadas desde la infancia, una realidad que, según señaló, se expresa también en diversas formas de violencia.

"Lamentablemente, muchas mujeres siguen siendo discriminadas desde la infancia y sufren diversas formas de violencia. A ellas, en modo especial, les expreso mi solidaridad y mis oraciones".

La violencia de género como preocupación central

El Papa también profundizó su reflexión sobre la violencia contra las mujeres en una carta publicada en la revista mensual "Plaza de San Pedro", difundida el mismo domingo.

En ese texto, el pontífice respondió a una carta enviada por Giovanna, una mujer italiana que planteó el problema de la violencia de género. En su respuesta, el papa afirmó que se trata de un tema que le ha causado "gran sufrimiento", especialmente por la persistencia de la violencia en las relaciones humanas y, en particular, contra las mujeres.

"Planteas un tema importante que siempre me ha causado gran sufrimiento: la violencia en las relaciones, y en especial la violencia contra las mujeres".

El Sumo Pontífice explicó que, en un mundo frecuentemente dominado por el pensamiento violento, resulta necesario apoyar con mayor fuerza lo que definió como el "genio femenino". Según el Papa, las mujeres pueden convertirse en un "signo de contradicción" dentro de una sociedad que describió como confusa, incierta y violenta, ya que encarnan valores fundamentales que muchas veces son atacados.

Entre esos valores mencionó la fe, la ibertad, la igualdad, la generatividad, la esperanza, la solidaridad y la justicia.

De acuerdo con el papa, estos principios son cuestionados por una mentalidad que genera egoísmo, prejuicios, discriminación y deseo de dominación, factores que pueden derivar en actos de violencia.

La educación como herramienta para erradicar la violencia

En su mensaje, el pontífice también advirtió sobre la importancia de no subestimar ningún acto de violencia, y llamó a denunciar estos hechos sin temor. Asimismo, alertó sobre la existencia de un clima social que muchas veces justifica, atenúa o niega la responsabilidad frente a la violencia, algo que consideró necesario enfrentar.

En ese sentido, el papa sostuvo que la Iglesia comparte la necesidad urgente de implementar proyectos específicos destinados a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Entre las medidas prioritarias que mencionó se encuentra la educación de los jóvenes, considerada un elemento clave para cambiar mentalidades y prevenir futuros episodios de violencia.

El Pontífice sintetizó su mensaje con un llamado a promover una cultura de paz. "Debemos eliminar esta violencia y encontrar maneras de moldear la mentalidad de las personas; debemos ser personas de paz, que amen a todos".

De esta manera, el papa León vinculó la urgencia de detener la violencia en los conflictos internacionales con la necesidad de erradicar la violencia en las relaciones humanas, en especial aquella que afecta a las mujeres en distintos contextos.