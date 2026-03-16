El paradero de Mojtaba Jamenei: Donald Trump duda de que el líder iraní esté vivo

En una comparecencia de prensa celebrada este lunes desde la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, planteó una incógnita que sacude los cimientos de la geopolítica regional: el paradero y estado de salud de Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán. Desde su nombramiento el pasado 8 de marzo, tras la muerte de su padre, Alí Jamenei, el sucesor no ha hecho ninguna aparición pública ni ha emitido mensajes directos, lo que ha disparado las especulaciones sobre su supervivencia. El mandatario estadounidense declaró ante la prensa que no lo han visto en absoluto, por lo que desconocen si se encuentra con vida o no, admitiendo que, en el marco de la guerra actual, Washington carece de certezas sobre quién lidera realmente el país.

La opacidad en torno a la figura de Jamenei es, en palabras de Trump, muy inusual para un cargo de tal relevancia. Las versiones sobre su estado físico son diversas y alarmantes; según el jefe de la Casa Blanca, existen reportes que señalan que el líder podría estar gravemente desfigurado y haber perdido una pierna como consecuencia de los ataques sufridos, una situación que, sumada a la falta de pruebas visuales, alimenta la incertidumbre global sobre la estabilidad del régimen.

Los detalles del ataque y la supervivencia milagrosa

La confusión se alimenta por informes que sugieren una tragedia familiar durante los bombardeos que terminaron con la vida del histórico ayatollah Alí Jamenei el 28 de febrero. Según una grabación de audio divulgada por el diario británico The Telegraph y atribuida a Mazaher Hosseini, jefe de protocolo de la oficina del fallecido líder, Mojtaba habría sobrevivido al impacto en su residencia por una cuestión de azar. Hosseini relata que Mojtaba salió al patio de la residencia momentos antes de que los misiles impactaran el edificio y se dirigía de regreso al piso superior cuando la estructura fue alcanzada por los proyectiles durante una reunión celebrada el 12 de marzo en Teherán. El informe detalla que, mientras Mojtaba resultó herido en una pierna, su esposa, Zahra Haddad-Adel, y su hijo fallecieron en el acto. Esta versión, ventilada en la oficina del líder, contradice la imagen de un liderazgo firme y presente, reforzando la tesis de que la cúpula iraní ha sufrido una fractura profunda.

El supuesto traslado a Rusia y el silencio del Kremlin

Ante la ausencia de registros audiovisuales o sonoros directos —ya que su único mensaje hasta la fecha fue leído por una conductora de la televisión estatal el pasado jueves—, el medio kuwaití Al Jarida ha impulsado la versión de que el nuevo líder habría sido trasladado en secreto a Rusia mediante un avión militar. El objetivo de este movimiento sería someterlo a una cirugía de urgencia para tratar las heridas sufridas en el ataque mencionado. La posición de Moscú respecto a esta información ha sido de absoluta reserva. El vocero presidencial ruso, Dmitri Peskov, al ser consultado sobre el supuesto traslado, se limitó a señalar que no realizan comentarios sobre tales informaciones. No obstante, la relación entre el Kremlin y el nuevo liderazgo iraní se confirmó hace una semana, cuando Vladimir Putin envió una felicitación a Mojtaba Jamenei por su nombramiento, calificando simultáneamente la muerte de Alí Jamenei en la operación de Estados Unidos e Israel como un cínico asesinato que, según el jefe del Kremlin, contradice toda moral humana.

Seguridad regional y perspectivas de Trump

A pesar del desconcierto sobre quién ostenta el mando en Teherán, la administración estadounidense mantiene su foco en la seguridad de las rutas comerciales. Durante la misma conferencia, el presidente Trump manifestó su optimismo respecto a la colaboración internacional en el estrecho de Ormuz, señalando que confía en que el Reino Unido y Francia se sumarán a las tareas de garantía del transporte marítimo en la región. Mientras la incertidumbre sobre Mojtaba Jamenei persiste y no se ha emitido video ni audio suyo en Irán, el escenario iraní se mantiene como uno de los puntos de mayor volatilidad en la política exterior de la administración Trump.