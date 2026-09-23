"Una exigencia escandalosa": la reacción británica al discurso de Milei en la ONU

La exposición de Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas generó una rápida repercusión en los principales medios británicos. La cobertura se concentró especialmente en el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, pero también en las críticas formuladas por el Presidente al funcionamiento de Naciones Unidas y en su pedido al Reino Unido para retomar las negociaciones.

La atención de la prensa británica comenzó incluso antes de que Milei llegara al atril. Sky News presentó la intervención como un nuevo capítulo de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido que volvió a adquirir intensidad durante las últimas semanas.

La emisora no limitó su análisis a las declaraciones que el mandatario realizó este miércoles en Nueva York. Su cobertura ubicó el discurso dentro de un escenario de deterioro más amplio de la relación bilateral, luego de las nuevas medidas impulsadas por la Argentina contra la explotación petrolera en la zona de las islas y de las recientes declaraciones de Milei sobre la soberanía.

Durante las últimas semanas, Sky News había dedicado distintas coberturas especiales al conflicto. Entre ellas, incluyó un análisis sobre la posibilidad de que la Argentina pudiera tomar las islas y acerca de qué tan preparado estaría el Reino Unido para defenderlas nuevamente, además de informes relacionados con la respuesta británica al reclamo presidencial.

Sky News puso el foco en autodeterminación

Después de escuchar el discurso, Sky News concentró su atención en dos aspectos centrales de la posición expresada por Milei. Por un lado, destacó su rechazo a la aplicación del principio de autodeterminación a los habitantes de las islas. Por otro, puso de relieve el llamado del Presidente al Reino Unido para que retome las negociaciones sobre la soberanía.

La emisora también remarcó las críticas formuladas por Milei contra Naciones Unidas. Durante su intervención, el mandatario cuestionó duramente a la organización y la calificó de "organización inútil", una definición que también formó parte de la repercusión internacional de sus palabras.

De esta manera, la cobertura de Sky News vinculó la exposición presidencial con el escenario más amplio de tensión que, según el material difundido, atraviesa actualmente la relación entre Buenos Aires y Londres.

The Guardian destacó el endurecimiento de la retórica

The Guardian también siguió en vivo la intervención del mandatario argentino. Incluso antes del comienzo del discurso, el periódico británico presentó a Milei con una particular introducción: "Siempre una figura colorida, veamos qué dice", escribió al anunciar que sería el próximo orador ante la Asamblea General.

Una vez que el Presidente comenzó su exposición, el diario consideró que "elevó el tono de su retórica" en relación con Malvinas y el Reino Unido. Uno de los puntos que recibió especial atención fue la referencia a la explotación de recursos naturales alrededor del archipiélago. The Guardian reseñó la advertencia de Milei de que la Argentina "no permanecerá indiferente" ante quienes exploten recursos bajo lo que el Gobierno argentino considera una ocupación extranjera ilegal.

El periódico describió esa advertencia como "algo amenazante" y señaló que el Presidente no ofreció mayores detalles acerca de qué implicaría concretamente esa afirmación.

The Guardian también reprodujo la definición de Malvinas como "una causa nacional" y destacó la acusación presidencial contra Naciones Unidas, a la que Milei cuestionó por haber decidido "mirar para otro lado" frente a la disputa de soberanía.

En su cobertura, el medio británico también hizo referencia al proyecto petrolero Sea Lion y al pedido de Milei al Reino Unido para que vuelva a la mesa de negociaciones con el objetivo de encontrar una solución pacífica a la controversia.

The Sun utilizó el tono más crítico

La reacción más dura entre los medios británicos mencionados correspondió a The Sun. El tabloide eligió para su cobertura un título particularmente contundente: "El presidente argentino hace una escandalosa exigencia para que la ONU lo ayude a apoderarse de las Malvinas".

El tono crítico continuó en el desarrollo de la información. The Sun afirmó que Milei había "rogado" a Naciones Unidas que lo ayudara a quedarse con las islas y utilizó directamente el término "tyrant" ("tirano") para referirse al Presidente argentino.

El diario también calificó el reclamo como un nuevo intento "desesperado" por hacerse con el territorio. Se trata de expresiones utilizadas por el propio tabloide británico en el marco de su cobertura del discurso presidencial y que marcaron una diferencia evidente respecto del tratamiento adoptado por otros medios del Reino Unido.

La elección del enfoque de The Sun puso el acento fundamentalmente en el reclamo argentino por las islas y en la interpretación del medio sobre las palabras de Milei ante la Asamblea General.

Daily Mirror resaltó el cuestionamiento a los isleños

El Daily Mirror tomó un camino diferente y concentró su cobertura en otro aspecto central del discurso presidencial. Su título fue: "Milei hace un llamado al Reino Unido por las Malvinas y dice que los isleños no deberían poder elegir".

El diario destacó de esta manera el cuestionamiento de Milei al argumento británico referido al derecho de los habitantes de las islas a decidir su futuro. La posición expresada por el Presidente ante Naciones Unidas se basó en que el principio de autodeterminación no resulta aplicable al caso de Malvinas. Según la postura argentina planteada durante el discurso, "la población fue implantada por la potencia ocupante en un territorio cuya soberanía está en disputa".

Esa definición constituyó uno de los puntos centrales de la intervención y fue retomada por la prensa británica como parte de la discusión sobre los fundamentos de las posiciones enfrentadas entre ambos países.