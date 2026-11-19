La guerra contra Irán le ha costado al ejército estadounidense más de 48.000 millones de dólares desde que comenzó el conflicto a finales de febrero, según declaró el jueves un funcionario del Pentágono.

"Esa cifra incluye municiones, costos de reemplazo de equipos y costos operativos", dijo Arthur Miller, subcontralor del Pentágono, a los legisladores durante una audiencia sobre su nominación como subsecretario de la Marina para la gestión financiera.

Esta cifra no incluye los daños a las bases estadounidenses en Oriente Medio, algunas de las cuales han sido duramente golpeadas por ataques iraníes con drones y misiles, ni tampoco tiene en cuenta el daño a la economía mundial.

Esta actualización fue la primera desde mediados de octubre, cuando el costo de la guerra se estimó en 47.100 millones de dólares, según un cálculo del Comando Central de Estados Unidos obtenido por CBS News.

La mayor parte de ese costo correspondía entonces a la reposición de municiones usadas, que ascendía a unos 29.000 millones de dólares. El equipo perdido, incluidos aviones y aeronaves no tripuladas, representaba unos 6.000 millones de dólares.