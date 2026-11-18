La Comisión Europea propondrá a los Veintisiete conceder un nuevo préstamo de 45.000 millones de euros (unos 49.000 millones de dólares) a Ucrania para cubrir su déficit presupuestario en 2027, anunció el miércoles su presidenta, Ursula von der Leyen.

"Creemos que esta es la mejor manera de dar a Ucrania una posición de fuerza en la mesa de negociación", declaró Von der Leyen ante la prensa, reportó el sitio RFI y supo Noticias Argentinas.

Kiev solo tendrá que reembolsarlo "una vez que Rusia haya pagado por las destrucciones que ha causado en Ucrania", añadió.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que espera una "rápida adopción" de la propuesta y, en un mensaje publicado en X, recalcó que su gobierno cuenta "con el apoyo de todos los Estados miembros de la UE".

Este nuevo préstamo debe permitir cubrir un déficit que Ucrania estima en unos 70.000 millones de euros (unos 77.000 millones de dólares). Se supone que otros países aliados de Kiev aportarán los 25.000 millones que aún faltan.

Este préstamo se sumará a los 45.000 millones de euros (unos 49.000 millones de dólares) ya previstos para 2027, en el marco de un crédito de 90.000 millones de euros (casi 99.000 millones de dólares) concedido por los países de la UE a finales de 2025.

Unos 20.000 millones de euros se destinarán a las necesidades presupuestarias del Estado ucraniano y 25.000 millones a financiar su esfuerzo de guerra, casi cinco años después de la invasión rusa de febrero de 2022.

Con cautela, la Comisión Europea ha optado esta vez por no proponer el uso de los activos congelados del banco central ruso inmovilizados en la UE, ante la oposición de varios países, entre ellos Bélgica.

La mayor parte de estos activos, equivalentes a unos 230.000 millones de dólares, se encuentran en Bruselas, en las arcas de la empresa de servicios financieros Euroclear.

La Comisión desea que este préstamo se apruebe esta vez unánimamente, y no por solo 24 Estados miembros como fue el caso del anterior crédito de 90.000 millones de euros.