La ciudad china de Shenzhen fue escenario este jueves de una cumbre considerada histórica por sus protagonistas: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el mandatario ruso, Vladimir Putin; y el jefe de Estado chino, Xi Jinping, se reunieron durante aproximadamente una hora y 20 minutos para abordar algunos de los principales asuntos que atraviesan el escenario internacional. La guerra en Ucrania, el conflicto en Irán, la seguridad internacional y la reducción de los arsenales nucleares ocuparon un lugar central en las conversaciones.

El encuentro reunió por primera vez en una misma instancia trilateral a los líderes de las tres principales potencias nucleares del mundo. La dimensión política y diplomática de la cita fue destacada desde el comienzo por Xi Jinping, quien definió la reunión como un acontecimiento de "importancia histórica trascendental". Trump, por su parte, celebró el carácter excepcional de la convocatoria y aseguró que los tres dirigentes estaban "haciendo historia".

La cumbre se desarrolló en el complejo Kylin Villa, ubicado a los pies de la montaña homónima, en Shenzhen, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La reunión se produjo en un contexto marcado por las guerras de Ucrania e Irán, las tensiones geopolíticas y las discusiones sobre el desarme nuclear, asuntos que concentraron la atención de los gobiernos y de distintos actores internacionales.

Ucrania y la búsqueda de una salida a los conflictos

Uno de los temas principales fue la guerra en Ucrania. Durante la apertura, Trump manifestó que esperaba que ambas partes tuvieran voluntad de poner fin al enfrentamiento y anticipó que hablaría con Putin sobre esa posibilidad.

"Creo que él (Putin) y yo esperamos que el otro bando quiera ver el fin de la guerra", afirmó el presidente estadounidense, al referirse a las expectativas compartidas respecto de una eventual resolución del conflicto.

Putin también hizo referencia a la responsabilidad de las tres potencias en el mantenimiento de la paz. El mandatario ruso sostuvo que Estados Unidos, Rusia y China tienen intereses comunes en la resolución de conflictos regionales y mencionó expresamente la guerra en Ucrania.

"Las tres potencias nucleares tienen muchos intereses en común, en particular, en lo que respecta al arreglo de conflictos regionales, por supuesto, incluido la solución del conflicto en Ucrania", expresó el líder ruso.

Sus declaraciones ubicaron a la cuestión ucraniana entre los puntos centrales de la agenda trilateral. La posibilidad de que los tres gobiernos intervengan en conversaciones orientadas a reducir las tensiones fue uno de los aspectos que generó mayor expectativa alrededor de la cumbre.

El desarme nuclear, uno de los ejes centrales de la reunión

La reducción de los arsenales atómicos y la prevención de una eventual utilización de esas armas también ocuparon un lugar destacado en las intervenciones de los mandatarios. Trump planteó que las tres potencias tienen condiciones para dialogar sobre una disminución de sus respectivos armamentos y para trabajar en mecanismos que reduzcan el riesgo de una guerra nuclear.

En su declaración de apertura, realizada en Kylin Villa, el presidente estadounidense sostuvo: "Estamos en capacidad de dialogar sobre cómo reducir el número de armas nucleares y también de rebajar el riesgo de que esas armas sean jamás usadas".

Trump insistió en que Estados Unidos, Rusia y China se encuentran en una posición particular para debatir el futuro de los arsenales nucleares, debido a su condición de principales potencias atómicas.

"Como las tres potencias nucleares más grandes del mundo con diferencia, Estados Unidos, Rusia y China se encuentran en una posición única para debatir cómo reducir el número de armas nucleares en la Tierra y también para disminuir el riesgo de que esas armas lleguen a utilizarse alguna vez", afirmó.

El mandatario estadounidense también reconoció las dificultades políticas que implica avanzar en un proceso de reducción de armamentos. "Francamente es difícil abandonar las armas nucleares como líder de un gobierno, porque así funciona el mundo", señaló, mientras en algunos momentos se apartaba del discurso que llevaba escrito en papel.

A continuación, planteó la necesidad de coordinar esfuerzos para enfrentar la proliferación nuclear en otros países. En ese sentido, hizo referencia directa a Irán y aseguró: "Tenemos que cooperar para combatir la amenaza de proliferación nuclear en otros países del mundo. Eso es lo que estamos haciendo en Irán, que jamás tendrá un arma nuclear".

Xi Jinping también se pronunció sobre el peligro de una confrontación atómica y remarcó la necesidad de evitarla. "Hay que hacer todo lo posible para evitar una guerra nuclear", expresó el presidente chino.

Las declaraciones de los tres dirigentes reflejaron la importancia que tuvo la seguridad estratégica en la agenda del encuentro, junto con la discusión sobre los conflictos regionales y la estabilidad de las relaciones entre las grandes potencias.

La preocupación internacional y el temor a quedar al margen

La cumbre fue seguida de cerca por Ucrania, los países europeos y Taiwán, cuyos gobiernos temen quedar al margen de eventuales entendimientos que puedan alcanzar las tres potencias. La posibilidad de que Washington, Moscú y Pekín avancen en acuerdos sobre cuestiones estratégicas genera especial atención en un escenario atravesado por múltiples crisis.

Desde Pekín se había adelantado que, a medida que avanzaran las conversaciones, los mandatarios intercambiarían posiciones sobre la preservación de la paz mundial y la estabilidad estratégica en las relaciones entre las principales potencias. Washington confirmó, además, que la guerra en Irán y el desarme nuclear también formarían parte de las discusiones.

La reunión trilateral se desarrolló en paralelo al encuentro de los 21 miembros de la APEC, aunque la expectativa internacional estuvo concentrada especialmente en las conversaciones entre Trump, Putin y Xi, debido a las posibles repercusiones de sus resultados sobre los conflictos y los equilibrios geopolíticos actuales.

Los encuentros bilaterales antes de la cumbre

Antes de la reunión conjunta, Trump mantuvo dos encuentros bilaterales breves, primero con Putin y luego con Xi Jinping. El acercamiento al presidente ruso estuvo acompañado por un apretón de manos y un saludo en el que el mandatario estadounidense lo llamó "mi amigo".

"Hemos tenido una gran relación durante muchos años. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y creo que pueden salir cosas maravillosas de esto", afirmó Trump al referirse al vínculo con Putin.

La reunión tuvo, además, una particularidad diplomática: fue el primer encuentro presencial entre ambos desde la reunión bilateral que mantuvieron en Alaska, en agosto de 2025.

En el caso de Xi Jinping, Trump elogió la relación personal que construyó con su par chino y la calificó como "excepcional". También adelantó que le pediría al gobierno de Pekín que aumentara las compras de productos agrícolas estadounidenses, especialmente soja.

Otro de los asuntos que mencionó fue el interés de ambos países en trabajar para reabrir el estrecho de Ormuz, en medio de la guerra en Irán. De esta manera, la agenda bilateral entre Washington y Pekín también incluyó cuestiones comerciales y estratégicas vinculadas con la situación regional.

Trump se mostró optimista respecto de los resultados que podrían surgir de las conversaciones con los otros dos mandatarios. "Mucha gente no estaba segura de que saldría algo de ello. Creo que algo saldrá", sostuvo.

Xi recibió a Trump y reforzó el vínculo con Putin

La llegada de Trump a Shenzhen estuvo acompañada por un gesto diplomático destacado. Xi Jinping lo recibió personalmente en el aeropuerto internacional de Bao'an, una práctica poco habitual, y lo abrazó al pie del avión. El gesto fue presentado como una devolución de la bienvenida que el presidente estadounidense le había ofrecido durante su visita a Washington, en septiembre.

Antes de recibir a Trump, Xi había mantenido una reunión de más de dos horas con Putin, que incluyó un almuerzo de trabajo. Durante ese encuentro, ambos dirigentes defendieron la construcción de un "orden multipolar más justo" y destacaron la solidez de la relación estratégica entre sus países.

Los vínculos entre Moscú y Pekín se estrecharon desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. En ese contexto, Xi afirmó, según la transcripción difundida por la agencia rusa TASS: "Los vínculos entre China y Rusia se han mantenido firmes como una roca ante todas las adversidades".

Putin, por su parte, destacó la coordinación en política exterior entre ambos gobiernos y aseguró que trabajan para construir un orden internacional más equilibrado.

El mandatario ruso llegó a la cumbre después de participar en un encuentro con empresarios y dirigentes políticos de la APEC, donde calificó de "muy útil" la reunión a tres bandas. También cuestionó las sanciones occidentales impuestas contra Rusia por la guerra en Ucrania y sostuvo que esas medidas no lograron frenar el crecimiento de la economía rusa.

La agenda de Trump también incluyó a México

En paralelo a sus contactos con Putin y Xi, Trump mantuvo una reunión bilateral con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien calificó el encuentro como "muy bueno".

Entre los asuntos que estaba previsto abordar figuraban el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), además de la situación migratoria en la frontera entre ambos países.

La agenda mostró que la participación estadounidense en el foro APEC incluyó conversaciones sobre cuestiones comerciales, migratorias y de seguridad, además de los asuntos estratégicos que concentraron la atención de la cumbre trilateral.