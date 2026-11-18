El islam superará al cristianismo como la religión con el mayor número de fieles en el mundo para 2035, según proyecciones detalladas que publicó el miércoles el Centro de Investigaciones Pew.

Según las estimaciones más recientes de Pew, en 2020 había 2.270 millones de cristianos y 2.020 millones de musulmanes en todo el mundo. Las nuevas proyecciones pronostican que para 2035, habrá 2.570 millones de musulmanes y 2.520 millones de cristianos. Si continúan las tendencias recientes, para 2070 habrá más de 3.600 millones de musulmanes y poco menos de 3.000 millones de cristianos en el mundo.

Estos cálculos forman parte de un proyecto más amplio de Pew en el que se examina cómo podría cambiar el tamaño de los principales grupos religiosos entre 2020 y 2070. Las proyecciones tienen en cuenta diferencias recientes entre los perfiles de edad, las tasas de fecundidad y los patrones de cambio de religión y migración de los diferentes grupos religiosos.

El organismo, que ha publicado informes de referencia sobre demografía religiosa desde hace 25 años, indicó que el islam y el cristianismo están creciendo, pero el islam lo hace mucho más rápido. Una razón clave, señaló Pew, es que los musulmanes tienden a tener más hijos que otros grandes grupos religiosos, de acuerdo con la investigación que recogieron DW y The Independent entre otros medios.

"Son los bebés", afirmó el demógrafo principal de Pew, Conrad Hackett, al explicar que la conversión y otras formas de cambiar la identidad religiosa son factores mucho menos relevantes que las tasas de fecundidad.

En el período de 2020 a 2025, la tasa de fecundidad de las mujeres musulmanas fue de 3,1 hijos, seguida por la de las mujeres cristianas con 2,5, según Pew. La tasa media de fecundidad de todas las demás mujeres fue de 1,6, por debajo del nivel de 2,1 que se considera necesario para que cada generación se reemplace a sí misma.

Por otra parte, dice que aunque los hindúes y los judíos crecen en números absolutos, se proyecta que disminuirán como porcentaje de la población mundial.

El organismo pronostica que los budistas se reducirán en número y en proporción de la población mundial, en parte, debido a las caídas previstas en las poblaciones totales de China, Corea del Sur y Japón.

Según el estudio, Estados Unidos dejará de ser un país de mayoría cristiana en 2070

Entre los muchos hallazgos destacados, Pew proyecta que, en un plazo de 40 años, Estados Unidos dejará de tener una mayoría cristiana. Los cristianos representan actualmente el 62% de la población, según Pew, y caerán por debajo del 50% para 2065.

En Estados Unidos, Pew proyecta que el número de cristianos disminuirá de unos 217 millones en 2020 a unos 174 millones en 2070.

En el vecino Canadá, se espera que los cristianos estén por debajo de 50% para 2030, indicó Pew.

En ambos países, una razón importante de la caída es el aumento simultáneo del número de personas sin afiliación religiosa. Para 2070, se proyecta que representarán el 41% de la población de Estados Unidos y que superarán en número a los cristianos en Canadá.

Se prevé que musulmanes y cristianos mantengan el ritmo del crecimiento poblacional

La población mundial aumentará un 29% entre 2020 y 2070, señaló Pew. De los grupos religiosos que analizó, se prevé que musulmanes y cristianos sean los únicos que mantengan el ritmo, con un crecimiento de 30% para los cristianos y de 80% para los musulmanes.

Varias denominaciones protestantes históricas en Estados Unidos han enfrentado una disminución de miembros durante muchos años. Sin embargo, Jeffrey Brodd, profesor de estudios religiosos de la Universidad Estatal de California en Sacramento, sugirió que podría haber un repunte tras las victorias en las elecciones al Congreso de varios demócratas activos en estas denominaciones, de tendencia moderada a liberal.

Los "sin afiliación" crecen en algunas zonas

En muchos países se ha producido una proliferación sostenida de los "sin afiliación": personas ateas, agnósticas o sin afiliación religiosa.

Excluyendo a China, que tiene una alta proporción de "sin afiliación" pero enfrenta una fuerte disminución de su población total, las filas de este grupo en otros lugares crecerán en más de 180 millones para 2070, indicó Pew.

Ese grupo ya representa la mayoría de la población en 10 países, entre ellos la República Checa, Japón, Holanda, Nueva Zelanda, Uruguay y Vietnam, según Pew. Se pronostica que Corea del Sur, Francia y Reino Unido se sumarán a este conjunto para 2070.