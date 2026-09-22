España denuncia la "falta de solidaridad" de la UE por la crisis migratoria en Ceuta

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que pidió explicaciones a Marruecos por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio y reconoció que el control fronterizo del país vecino "falló" durante la crisis.

"Estamos investigando lo que ocurrió esos días, pero también hemos pedido respuestas a Marruecos porque está claro que su control de fronteras falló", afirmó Sánchez en una entrevista con CNN desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de Naciones Unidas.

El jefe del Ejecutivo español aseguró que su Gobierno espera ahora "acciones y respuestas" por parte de Marruecos, aunque insistió en que la cooperación entre Madrid y Rabat es buena.

Sánchez critica a los socios europeos por su falta de solidaridad

Sánchez pidió solidaridad a la Unión Europea ante la crisis de Ceuta, recordando que la ciudad autónoma forma parte de la frontera exterior europea con África. "Por desgracia, durante la crisis sufrimos la falta de solidaridad de muchos de estos gobiernos", lamentó, reportó Euronews y supo Noticias Argentinas.

El jefe del Gobierno español remarcó que España había mostrado esa solidaridad con otros socios europeos durante la crisis migratoria de Lampedusa, en Italia, y también con Dinamarca ante las amenazas a la integridad territorial de Groenlandia. "Por eso pedimos esa solidaridad cuando se trata de Ceuta", añadió.

Las declaraciones se produjeron casi dos meses después de la entrada masiva registrada en Ceuta, que desbordó temporalmente la capacidad de acogida de la ciudad autónoma y obligó a reforzar los recursos destinados a atender a los inmigrantes.

A principios de septiembre, Sánchez ya reconoció deficiencias en la capacidad española para anticipar una llegada de esta magnitud y defendió la necesidad de mejorar los mecanismos de prevención y respuesta.

El Gobierno español mantiene contactos con las autoridades marroquíes para gestionar las consecuencias de la crisis, entre ellas la situación de los menores no acompañados que permanecen en Ceuta y el retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en España.