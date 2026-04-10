El regreso a la Tierra podría ser la parte más peligrosa de la misión Artemis II

El punto más delicado de la misión Artemis II no estuvo en la órbita lunar, sino en el regreso. La cápsula Orión, con cuatro astronautas a bordo, debe reingresar en la atmósfera terrestre el viernes por la noche a una velocidad superior a 38.000 kilómetros por hora, cerrando así un viaje de 10 días hacia la Luna y de regreso.

En ese proceso, el escudo térmico se convierte en la barrera esencial entre la vida y la muerte. Se trata de la capa ubicada en la parte inferior de la nave, diseñada para proteger la estructura y a la tripulación de las temperaturas extremas de la reentrada. Si esa protección fallara, la estructura metálica subyacente podría fundirse, fracturarse y desintegrarse, sin que exista ningún plan de contingencia ni posibilidad de escape para los astronautas.

Pese a ello, la NASA sostiene que los riesgos están bajo control. Según explicó Jared Isaacman, administrador de la agencia, los "exhaustivos análisis y pruebas" realizados sobre el material del escudo térmico permitieron concluir que la misión podía emprenderse "con mucho margen de sobra".

El antecedente inquietante de Artemis I

La controversia actual se remonta a Artemis I, la misión no tripulada que rodeó la Luna en 2022. Aquella cápsula Orión sobrevivió a la reentrada y, de haber llevado astronautas, nada extraño habría sido perceptible durante el descenso. Sin embargo, al recuperar la nave del océano, los ingenieros encontraron un dato inesperado: el escudo térmico presentaba perforaciones y pérdida de fragmentos de tamaño considerable, pese a tratarse del mismo diseño utilizado ahora en Artemis II.

Ese hallazgo abrió dos años de investigaciones técnicas. La NASA centró su trabajo en evaluar el peor escenario posible, al tiempo que introdujo una modificación clave para la actual misión: una trayectoria de reentrada más pronunciada y corta, pensada para reducir el tiempo de exposición a las temperaturas más severas.

La tripulación estuvo al tanto de ese proceso. El comandante Reid Wiseman aseguró que participaron de cerca en cada etapa de la construcción de la nave y en la evaluación de los riesgos asociados.

La raíz técnica del problema

El escudo térmico está construido con Avcoat, el mismo tipo de material utilizado durante el programa Apolo hace más de medio siglo. Su funcionamiento se basa en un principio ablativo: al absorber el calor, el material se carboniza y se consume gradualmente, evitando que la energía térmica alcance la cápsula.

La investigación posterior a Artemis I concluyó que en algunas zonas del escudo se acumulaban gases en el interior del material, generando presión y formando grietas. Esa presión podía provocar que partes del Avcoat se desprendieran de forma súbita, en lugar de quemarse lentamente como estaba previsto.

Entre los datos técnicos centrales, los ingenieros determinaron:

Acumulación de gases internos en bloques del Avcoat.

en bloques del Avcoat. Formación de grietas por presión .

. Desprendimiento repentino de capas completas del material.

del material. Riesgo de creación de cavidades que aceleran el calentamiento .

. Posible exposición de la estructura de fibra de carbono y titanio.

Para futuras misiones, la fórmula del material fue modificada para volverlo más poroso, permitiendo la salida de gases atrapados. El problema es que para Artemis II el escudo con la fórmula original ya estaba instalado y terminado, y reemplazarlo habría implicado una demora del lanzamiento.

Confianza y advertencias

El desacuerdo interno y externo gira en torno a una pregunta esencial: cuánta certeza es suficiente cuando no existe una respuesta perfecta. El exastronauta y especialista en escudos térmicos Charlie Camarda fue uno de los más duros críticos. Afirmó que la NASA no comprende aún la física básica de lo ocurrido en Artemis I y sostuvo que la misión nunca debió haber sido lanzada en estas condiciones.

Su estimación fue contundente: una probabilidad del 95% de regreso seguro, lo que equivale a 1 posibilidad en 20 de desastre. La comparación con la aviación comercial profundiza la magnitud de la discusión: la Asociación Internacional de Transporte Aéreo calcula la probabilidad de morir en un accidente de avión comercial en 1 entre 9 millones.

En la misma línea se expresó Dan Rasky, ingeniero de escudos térmicos recientemente retirado, quien calificó la decisión de avanzar sin reemplazar el escudo como "no prudente" e incluso "temeraria".

Los fantasmas de Challenger y Columbia

El debate despertó recuerdos inevitables de dos de los episodios más oscuros de la historia de la NASA: el desastre del Challenger, el 28 de enero de 1986, y la tragedia del Columbia, el 1 de febrero de 2003.

En ambos casos, existían señales previas de advertencia en vuelos anteriores, pero los administradores minimizaron esos antecedentes porque las misiones previas habían terminado sin incidentes graves. Hoy, la pregunta vuelve a repetirse con Artemis II: ¿pueden las grietas propagarse a un ritmo catastrófico durante la reentrada?

Simulaciones, revisión externa y el margen final

La NASA respondió con una batería de simulaciones conservadoras, en las que se asumió incluso el desprendimiento de capas completas del Avcoat e, incluso, de un bloque entero. El exastronauta y científico de materiales Danny Olivas, convocado para una revisión técnica independiente, explicó que los ensayos mostraron que, aun en esas hipótesis severas, sobreviviría suficiente escudo térmico como para mantener segura la cápsula.

Además, otro análisis evaluó la pérdida total de un bloque de Avcoat y concluyó que la estructura interna de fibra de carbono y titanio preservaría la integridad de la cabina durante la reentrada.

Olivas remarcó que, a diferencia de la cultura institucional que observó tras la pérdida del Columbia, en este caso encontró ingenieros abiertos a la crítica, dispuestos a ser cuestionados y a demostrar cada conclusión.

Incluso después de una jornada técnica convocada en enero por Isaacman, en la que participaron tanto Olivas como Camarda, las posiciones se mantuvieron divididas: mientras Camarda insistió en que la NASA no dispone de datos suficientes para demostrar seguridad, Olivas terminó de despejar sus dudas y transmitió personalmente a Wiseman su confianza en que la agencia había mitigado adecuadamente el riesgo para la tripulación.

Así, el desenlace de Artemis II queda atado a la respuesta de una sola pieza crítica: un escudo térmico imperfecto sobre el que hoy descansa el éxito final de la misión y la vida de sus astronautas.