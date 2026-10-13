El Reino Unido anunció medidas para proteger a las empresas que operan en Malvinas

El Gobierno británico anunció que adoptará medidas para proteger a las empresas que operan en las Islas Malvinas y elevó el tono de la disputa con la Argentina en torno a las actividades económicas desarrolladas en el archipiélago. En un comunicado titulado "Las empresas estarán protegidas de la coerción económica argentina", la administración encabezada por el primer ministro Andy Burnham cuestionó las medidas que atribuye al gobierno de Javier Milei y advirtió que responderá ante cualquier intento de obstaculizar las operaciones comerciales británicas.

Desde el Ejecutivo del Reino Unido sostuvieron que las empresas que invierten en las islas estarán protegidas frente a medidas internas argentinas dirigidas contra compañías y particulares involucrados en actividades económicas que consideran lícitas. La declaración plantea una respuesta frente a las acciones que la administración británica interpreta como una forma de presión económica sobre quienes participan de negocios vinculados con el territorio en disputa.

La advertencia quedó expresada de manera directa en el documento oficial: "Este Gobierno actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial legítima del Reino Unido". Con esa declaración, Londres dejó en claro que prevé intervenir para respaldar a las empresas y personas que desarrollan actividades comerciales en las Malvinas, en caso de que considere que las decisiones argentinas afectan esos intereses.

El anuncio se produce en un escenario de tensión diplomática relacionado con la soberanía del archipiélago y el desarrollo de sus recursos naturales. La posición británica busca establecer mecanismos de protección para las actividades económicas que reconoce como legítimas, mientras la Argentina presentó un reclamo ante un tribunal internacional para frenar un proyecto petrolero en la zona.

El proyecto Sea Lion, en el centro de la controversia

El comunicado británico se publicó después de la autorización de perforaciones petroleras en las Islas Malvinas y de la presentación de un reclamo argentino ante un tribunal internacional con el objetivo de frenar el proyecto Sea Lion.

Estos dos acontecimientos constituyen el contexto inmediato de la nueva advertencia del Reino Unido. Por un lado, se encuentra la autorización para avanzar con perforaciones petroleras en el archipiélago; por otro, la iniciativa argentina de recurrir a una instancia internacional para cuestionar el proyecto y procurar detener su desarrollo.

La respuesta británica apunta a proteger a las empresas involucradas en actividades económicas relacionadas con las islas frente a las medidas que pueda adoptar la Argentina. Según el Gobierno del Reino Unido, las compañías y los particulares que participan de operaciones comerciales lícitas no deberían verse obligados a cumplir disposiciones argentinas que considera extraterritoriales.

En ese marco, Londres sostiene que las decisiones sobre el desarrollo económico de las Malvinas corresponden al gobierno local y a las empresas involucradas. La administración británica también ratificó su respaldo al derecho de los habitantes del archipiélago a desarrollar los recursos naturales para su propio beneficio económico.

La discusión, de acuerdo con el comunicado, no se limita a la continuidad de un proyecto petrolero específico. También abarca las herramientas legales que cada gobierno considera aplicables a las empresas y personas que participan de actividades comerciales vinculadas con las islas.

La legislación de Protección de Intereses Comercialess

El Gobierno británico explicó que las nuevas medidas entrarán en vigencia como respuesta a las acciones argentinas adoptadas en virtud de la legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI, por sus siglas en inglés).

Según la explicación oficial, esa normativa británica busca impedir que ciudadanos del Reino Unido cumplan con determinadas medidas de sanciones extraterritoriales. Londres pretende utilizar ese instrumento para proteger a las empresas y a los particulares británicos frente a disposiciones argentinas que, según su interpretación, podrían afectar actividades económicas lícitas relacionadas con las Malvinas.

El comunicado señaló que el objetivo es evitar que las compañías se vean obligadas a acatar medidas que considera extraterritoriales y dirigidas contra actividades comerciales desarrolladas en el archipiélago. Además, el Gobierno británico indicó que mantiene una colaboración estrecha con las empresas afectadas para brindarles apoyo ante la situación.

Entre los principales puntos anunciados por Londres se encuentran:

Protección de empresas y particulares: el Reino Unido afirmó que respaldará a quienes desarrollen actividades económicas que considera lícitas en las Islas Malvinas.

Respuesta a medidas argentinas: las acciones británicas se vinculan con las disposiciones adoptadas por la Argentina bajo la legislación de Protección de Intereses Comerciales.

Limitación del alcance: Londres aclaró que las medidas estarán dirigidas únicamente a las disposiciones extraterritoriales argentinas que afecten a las Islas Malvinas.

Nueva legislación: el Gobierno británico anticipó que impulsará legislación secundaria para poner en marcha el mecanismo de protección.

Plazo previsto: la intención declarada es que esa legislación entre en vigor antes de que termine el año.

El Ejecutivo británico sostuvo que está dispuesto a tomar medidas concretas frente a los intentos argentinos de presionar a empresas que realizan actividades que considera legales. También aseguró que no dudará en proteger los intereses comerciales británicos en el archipiélago.

El respaldo británico es "inquebrantable"

El secretario de Relaciones Exteriores británico, Ed Miliband, respaldó públicamente la decisión y sostuvo que las medidas constituyen una señal clara de la posición que mantendrá el Reino Unido ante las acciones argentinas. Miliband afirmó que el Gobierno británico no se quedará "de brazos cruzados mientras la Argentina intenta aplicar su legislación nacional para obstaculizar los intereses comerciales legítimos en las Islas Malvinas". La declaración refuerza el mensaje contenido en el comunicado oficial y anticipa una respuesta ante medidas que Londres considere perjudiciales para las empresas y los particulares vinculados con esas actividades.

El funcionario también ratificó que "el apoyo del Reino Unido a las Islas Malvinas es inquebrantable" y calificó como inaceptables los intentos de la Argentina de intimidar a empresas y particulares que, según la posición británica, realizan actividades comerciales legítimas.

En la misma línea, sostuvo que las compañías deben tener libertad para tomar decisiones comerciales lícitas sin la amenaza de coacción política. Su argumentación vincula la protección de los intereses empresariales con el respaldo político que el Gobierno británico afirma mantener hacia los habitantes del archipiélago.

Miliband agregó que el Reino Unido defenderá a los habitantes de las Malvinas, su derecho a determinar su propio futuro y su posibilidad de buscar un desarrollo económico legítimo. De esta manera, la posición expresada por el funcionario combina la defensa de las operaciones comerciales con la reivindicación británica del derecho de los isleños a decidir sobre su desarrollo.

Londres ratificó su apoyo al gobierno de las islas

En el comunicado, el Gobierno británico reiteró su apoyo incondicional al Gobierno de las Islas Malvinas y a sus habitantes. También señaló que analiza todas las opciones disponibles para proteger los intereses del Reino Unido y brindar asistencia a la población del archipiélago.

La administración de Burnham manifestó que está dispuesta a adoptar medidas concretas ante lo que describe como intentos argentinos de coaccionar a empresas que desarrollan actividades lícitas. La advertencia supone que la respuesta británica no quedaría limitada a una declaración política, sino que contempla instrumentos legales destinados a resguardar a las compañías y a los particulares alcanzados.

En ese sentido, el Ejecutivo anunció que impulsará legislación secundaria lo antes posible, con el objetivo de que las disposiciones entren en vigor antes de finalizar el año. El propósito, según precisó, es reforzar la protección frente a determinadas sanciones extraterritoriales y evitar que ciudadanos británicos deban cumplir con medidas de ese tipo cuando afecten las actividades vinculadas con las Malvinas.

Londres también delimitó expresamente el alcance previsto de las nuevas herramientas: aseguró que solo tendrán impacto sobre las medidas extraterritoriales argentinas que afecten al archipiélago.