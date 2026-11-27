Al menos cuatro mineros se encuentran atrapados en un socavón tras el derrumbe de una mina de oro en el municipio de Remedios, ubicado en el departamento de Antioquia (noroeste), informó hoy viernes la Alcaldía de esta localidad.

"Hemos articulado las labores de atención y rescate con la Agencia Nacional de Minería (ANM), a través del equipo de Salvamento Minero, y con los demás actores que participan en el operativo", explicó en un comunicado.

La administración municipal solicitó a la comunidad actuar con prudencia y permitir que los organismos de socorro trabajen con tranquilidad en la zona para rescatar a los trabajadores.

"La mejor manera de ayudar en este momento es permitir que los equipos especializados desarrollen su trabajo de manera segura, ordenada y eficiente", agregó.

De acuerdo con la ANM, entre enero y octubre de 2026 se registraron 88 emergencias mineras en Colombia, con un saldo de 148 personas fallecidas y 52 heridas, mientras que otras 69 fueron rescatadas con vida.