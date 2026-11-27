La Cámara de Diputados de Italia aprobó este jueves de manera definitiva el decreto ley impulsado por el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, que establece la prohibición del uso del burka y el niqab en las escuelas, además de fijar restricciones a la cantidad de estudiantes extranjeros que pueden integrar las aulas del sistema educativo del país. La iniciativa, que ya había recibido el aval del Senado una semana antes, consiguió el respaldo necesario en la Cámara baja y quedó a la espera de su promulgación por parte del presidente de la República, Sergio Mattarella.

La votación concluyó con 142 votos a favor, 112 en contra y cuatro abstenciones, dando así aprobación parlamentaria definitiva a una normativa que combina disposiciones vinculadas con la vestimenta religiosa, la composición de los grupos escolares y el aprendizaje del idioma italiano entre los estudiantes de origen extranjero.

El proyecto fue promovido por el Ejecutivo mediante un decreto y establece nuevas condiciones para la asistencia a los establecimientos educativos. Su aprobación abrió un escenario de controversia política, particularmente por las restricciones relacionadas con las prendas islámicas y los límites establecidos para la presencia de alumnos extranjeros en las aulas.

Prohibición del burka y el niqab: qué establece la normativa

Uno de los principales puntos del decreto es la prohibición de que los alumnos concurran a las escuelas con el rostro cubierto, salvo cuando existan razones específicas de salud o seguridad que justifiquen esa condición.

La disposición apunta principalmente al burka y al niqab, dos prendas islámicas utilizadas por algunas mujeres musulmanas después de la pubertad, que presentan diferencias en cuanto al grado de cobertura del rostro.

El burka es una vestimenta que cubre completamente la cara, mientras que el niqab deja los ojos al descubierto. Ambas prendas quedan comprendidas dentro de las restricciones establecidas por el gobierno italiano para los establecimientos educativos.

La normativa también incorpora consecuencias económicas para los casos de incumplimiento cuando se trate de menores de edad. En ese sentido, los padres de las alumnas que infrinjan la prohibición podrán recibir multas de entre 200 y 1.000 euros. De esta manera, la responsabilidad por el incumplimiento de la disposición no queda limitada a las estudiantes, sino que alcanza directamente a sus progenitores, quienes podrán ser sancionados económicamente.

El límite del 30% de estudiantes extranjeros por aula

Otro de los ejes centrales del decreto aprobado por el Parlamento italiano es la incorporación de un tope del 30% de estudiantes extranjeros por aula, una medida que comenzará a regir a partir del próximo año lectivo.

La restricción establece diferentes condiciones de aplicación según el nivel educativo y la trayectoria escolar de los alumnos. En las escuelas primarias, el límite alcanzará a los estudiantes que no tengan ciudadanía italiana, hayan nacido en el extranjero o no hayan cursado al menos dos años de educación inicial. En estos casos, la cantidad de alumnos comprendidos por la disposición no podrá superar el 30% del total de estudiantes de cada aula.

Para los cursos equivalentes a la educación secundaria básica y superior también se aplicará el mismo porcentaje máximo. Sin embargo, en esos niveles, la disposición alcanzará a los estudiantes que no tengan ciudadanía italiana y que no hayan aprobado al menos tres años lectivos en el país.

La iniciativa establece así criterios diferenciados de acuerdo con el recorrido educativo previo de los alumnos, manteniendo como referencia general el límite del 30% de estudiantes comprendidos por la normativa dentro de cada aula.

Un fondo de 17,5 millones de euros para reforzar el italiano

El decreto también contempla recursos económicos para acompañar la aplicación de las nuevas disposiciones. El gobierno creó un fondo de 17,5 millones de euros destinado a las escuelas que no logren cumplir con el límite del 30% de estudiantes extranjeros.

Los recursos estarán orientados a financiar actividades extracurriculares de refuerzo del idioma italiano, con el propósito de atender las dificultades lingüísticas que puedan presentarse dentro de los establecimientos educativos. La normativa incorpora, además, obligaciones específicas para las instituciones escolares cuando detecten que los alumnos enfrentan barreras lingüísticas persistentes. En esos casos, los establecimientos deberán informar la situación a los servicios de protección de menores.

A partir de esas notificaciones, se ofrecerán cursos gratuitos de italiano para los padres de los estudiantes, como parte de las medidas previstas para fortalecer el conocimiento del idioma dentro del entorno familiar. El decreto también establece sanciones económicas para los progenitores que no alcancen un nivel básico de conocimiento del italiano. Al igual que en los casos vinculados con el incumplimiento de la prohibición de cubrirse el rostro, las multas podrán oscilar entre 200 y 1.000 euros.

De esta manera, la política educativa incorpora no solamente mecanismos de apoyo lingüístico para los alumnos, sino también instancias de formación destinadas a sus padres, acompañadas por penalidades económicas cuando no se cumplan las condiciones establecidas.

El argumento del gobierno y las críticas de la oposición

Desde el Ejecutivo italiano sostienen que el decreto tiene como objetivo favorecer la integración de los inmigrantes, mediante disposiciones que buscan establecer condiciones comunes dentro del sistema educativo y reforzar el aprendizaje del idioma nacional. Sin embargo, la iniciativa generó cuestionamientos desde los sectores opositores, que acusan a Meloni de recurrir a medidas demagógicas con objetivos electorales.

Según las críticas planteadas por la oposición, la primera ministra estaría utilizando estas disposiciones para intentar frenar el crecimiento en las encuestas del general de extrema derecha Roberto Vannacci, en un escenario político marcado por la proximidad de las elecciones legislativas del próximo año.

La controversia se concentra tanto en la prohibición de las prendas islámicas como en las restricciones a la cantidad de estudiantes extranjeros por aula y las sanciones económicas previstas para las familias.

Mientras el gobierno defiende la normativa bajo el argumento de la integración, sus detractores cuestionan las motivaciones políticas detrás de su aprobación y consideran que las medidas responden a una estrategia vinculada con la competencia electoral.

Los números de la población extranjera en las escuelas italianas

Los datos oficiales del Ministerio de Educación correspondientes al año lectivo 2024-2025 permiten dimensionar la presencia de estudiantes sin ciudadanía italiana dentro del sistema educativo del país.

De acuerdo con esas estadísticas, las escuelas italianas cuentan con 848.000 alumnos sin ciudadanía italiana, sobre una matrícula total de 7,7 millones de estudiantes. Esa cantidad representa aproximadamente el 11% del total de alumnos.

Sin embargo, las cifras incluyen también a los hijos de inmigrantes que nacieron y viven en Italia, quienes aparecen registrados estadísticamente como extranjeros pese a haber nacido y residir en territorio italiano.

Este aspecto resulta relevante para comprender el alcance de los datos utilizados como referencia sobre la composición de la matrícula escolar, ya que la categoría de alumnos extranjeros no comprende exclusivamente a quienes llegaron desde otros países, sino también a quienes nacieron en Italia y no cuentan con ciudadanía italiana.