Los talibanes ordenaron eliminar los nombres propios de las mujeres de los documentos oficiales en la provincia de Balj, ubicada en el norte de Afganistán, e imponer en su reemplazo la denominación "Bibi", un apelativo que significa "abuela" o "anciana". La disposición alcanza tanto a los registros administrativos como a la documentación sanitaria, incluidos los historiales clínicos, y establece que los funcionarios públicos deben dejar de escribir y pronunciar los nombres de las mujeres.

La medida representa un nuevo avance en las restricciones que afectan a las afganas desde el regreso al poder del régimen fundamentalista, en agosto de 2021. Su aplicación despertó preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos, que advierten sobre una profundización de las políticas destinadas a invisibilizar a las mujeres y limitar el reconocimiento de su identidad dentro de la sociedad.

La existencia de la orden fue confirmada mediante testimonios de mujeres afganas y difundida a partir de una investigación del medio local Zan Times y del diario británico The Guardian. Los testimonios recogidos permiten dimensionar el alcance de una disposición que no solamente modifica la forma en que las mujeres aparecen identificadas ante las instituciones, sino que también puede afectar aspectos esenciales de su vida cotidiana.

La instrucción oficial establece la utilización de una denominación común en lugar de los nombres individuales. Sin embargo, las denuncias recogidas por organizaciones y activistas señalan que, en algunos casos, las mujeres también son identificadas mediante expresiones degradantes vinculadas con animales, como "cabra" o "ganado".

Estas prácticas fueron denunciadas por la activista afgana Lalah Osmany, quien considera que la medida excede ampliamente cualquier explicación relacionada con las tradiciones culturales y constituye un proceso sistemático de deshumanización.

"Esto va mucho más allá de una tradición conservadora. Se trata de un proceso sistemático de deshumanización", advirtió Osmany. La activista también sostuvo: "El primer paso para deshumanizar a una persona es quitarle su nombre".

Una costumbre cultural convertida en una prohibición oficial

Osmany explicó que la eliminación de los nombres propios tiene antecedentes en determinadas tradiciones culturales arraigadas en algunas comunidades de Afganistán. Durante años, en esos sectores sociales se consideró una afrenta al honor de un hombre pronunciar públicamente el nombre de su esposa o de sus hijas.

Como consecuencia de esa concepción, muchas mujeres quedaron históricamente relegadas a identificaciones vinculadas con sus relaciones familiares masculinas. En lugar de figurar con sus propios nombres, aparecían en documentos familiares bajo expresiones como "esposa de" o "hija de", acompañadas por la referencia al varón correspondiente.

La exclusión también se extendía a otros espacios de reconocimiento social. Los nombres de las mujeres solían quedar fuera de las lápidas funerarias y de las invitaciones de boda, reproduciendo una práctica que restringía su identificación pública incluso en acontecimientos familiares y comunitarios.

Sin embargo, las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres advierten que la nueva disposición representa un cambio sustancial en la naturaleza de esa práctica. Ya no se trataría únicamente de una costumbre social sostenida por determinadas comunidades, sino de una prohibición impuesta directamente por las autoridades talibanes.

La diferencia es central para comprender el alcance de la medida: una práctica cultural que históricamente había condicionado el reconocimiento de las mujeres ahora pasa a estar respaldada por una instrucción oficial que obliga a los funcionarios a modificar los registros y la manera de dirigirse a ellas.

Desde Kabul, una activista identificada con el seudónimo de Karishma confirmó la existencia de la orden. No obstante, señaló que la disposición es de reciente aplicación y que, por el momento, todavía no se cumple de manera generalizada.

Esta situación refleja que la medida comenzó a implementarse, aunque su cumplimiento todavía no se encuentra extendido a todos los ámbitos alcanzados por la instrucción.

El temor a que la prohibición se extienda a todo Afganistán

La preocupación de las organizaciones defensoras de los derechos femeninos no se limita a la provincia de Balj. Uno de los principales temores es que la disposición sea trasladada progresivamente a otras regiones del país y termine convirtiéndose en una práctica generalizada.

Zubaida Akbar, directora del programa para Afganistán de la organización Femena, expresó su preocupación por esa posibilidad y advirtió sobre la capacidad del régimen para incorporar nuevas restricciones contra las mujeres.

"Los talibanes son muy creativos a la hora de adoptar prohibiciones para las mujeres", señaló Akbar, quien describió la eliminación de los nombres como un "borrado completo de la identidad femenina".

La organización Femena contabilizó más de 144 decretos y disposiciones destinados a restringir los derechos de las afganas desde el regreso de los fundamentalistas al poder en agosto de 2021.

Entre las medidas denunciadas se encuentran restricciones que afectan diferentes dimensiones de la vida de las mujeres, desde el acceso a la educación hasta las posibilidades de trabajar, participar en la sociedad y expresarse públicamente.

Entre las principales prohibiciones y limitaciones señaladas figuran:

Educación: exclusión de las niñas de la educación secundaria a partir de los 12 años.

Universidades: prohibición del acceso de las mujeres a la educación universitaria.

Trabajo: fuertes restricciones para incorporarse al empleo.

Vida pública: limitaciones a la participación de las mujeres en distintos espacios sociales.

Libertad de expresión: prohibición de hablar en determinados espacios públicos.

Identidad personal: eliminación de los nombres propios de los documentos oficiales en la provincia de Balj.

La nueva disposición se incorpora así a un conjunto de restricciones que, según las organizaciones defensoras de los derechos humanos, afectan de manera creciente la autonomía y el reconocimiento de las mujeres afganas.

La eliminación de los nombres también amenaza la atención sanitaria

Uno de los aspectos más preocupantes de la medida está relacionado con sus posibles consecuencias sobre el funcionamiento del sistema de salud. La orden alcanza los historiales médicos y otros documentos sanitarios, lo que podría provocar dificultades concretas para identificar correctamente a las pacientes.

Lalah Osmany advirtió que utilizar una misma denominación para identificar a decenas de mujeres en hospitales y centros sanitarios puede generar confusiones en las recetas, los antecedentes clínicos y los tratamientos médicos. La identificación individual constituye un elemento fundamental para distinguir a cada paciente y relacionar correctamente sus datos con las indicaciones médicas correspondientes. En ese contexto, la sustitución de los nombres propios por una denominación común podría dificultar la organización de la información sanitaria y aumentar el riesgo de errores.

La preocupación adquiere mayor dimensión si se consideran las restricciones que ya afectan a las mujeres dentro del sistema de salud afgano. Los médicos varones tienen prohibido atender a mujeres en determinadas circunstancias y, al mismo tiempo, las afganas enfrentan obstáculos para formarse como profesionales sanitarias.

Por lo tanto, la eliminación de los nombres de los registros médicos se suma a un escenario en el que el acceso a la atención y la formación sanitaria femenina ya presenta importantes limitaciones.

La activista Osmany expresó la gravedad de esta situación con una reflexión sobre las consecuencias que puede tener la pérdida de identidad individual: "Una persona sin nombre no puede soñar, no puede poseer bienes, no puede reclamar justicia ni ser recordada en la historia".

La advertencia apunta a una dimensión que trasciende la documentación administrativa. Para las organizaciones que cuestionan la disposición, el nombre propio representa una forma elemental de reconocimiento personal y social, cuya eliminación puede afectar la posibilidad de ejercer derechos y conservar la memoria individual.

La campaña que buscó recuperar los nombres de las mujeres afganas

La actual disposición también contrasta con los esfuerzos que durante años impulsaron activistas afganas para conseguir que las mujeres fueran reconocidas por sus propios nombres en los documentos oficiales.

En 2017, Lalah Osmany lanzó la campaña "¿Dónde está mi nombre?", una iniciativa destinada a lograr que los nombres de las madres fueran incorporados en los registros oficiales, especialmente en las partidas de nacimiento de sus hijos.

El objetivo era revertir una práctica que mantenía invisibilizadas a las mujeres dentro de la documentación familiar y que impedía que sus nombres aparecieran en registros tan importantes como los vinculados con el nacimiento de sus propios hijos. La campaña consiguió un resultado durante el gobierno anterior. En septiembre de 2020, las autoridades autorizaron que los nombres de las mujeres pudieran incorporarse voluntariamente en esos documentos.

Ese avance había permitido abrir una posibilidad de reconocimiento formal para las madres, en un contexto cultural en el que sus identidades personales habían quedado históricamente subordinadas a las referencias masculinas de sus familias.

Ahora, con la nueva disposición de los talibanes en Balj, aquella conquista vuelve a quedar bajo amenaza. La orden de sustituir los nombres propios por la denominación "Bibi" supone un retroceso respecto de la posibilidad de incorporar la identidad femenina en los registros oficiales que había sido habilitada en 2020.