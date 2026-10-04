Elecciones en Brasil: cuándo será el balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro

Brasil volverá a las urnas el domingo 25 de octubre para definir quién será el próximo presidente del país. La segunda vuelta enfrentará al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro quedó en el primer lugar con el 47,12% de los votos, mientras que Lula obtuvo el 45,06%, con el 99,58% de los sufragios escrutados.

Al no alcanzar ninguno de los candidatos la mayoría necesaria para imponerse en la primera instancia, ambos deberán volver a competir en una segunda vuelta.

Qué necesitan Lula y Flávio Bolsonaro para ganar

En el balotaje del 25 de octubre, Lula da Silva y Flávio Bolsonaro necesitarán obtener la mayoría de los votos válidos para quedarse con la Presidencia de Brasil.

A diferencia de la primera vuelta, en esta instancia solo participarán los dos candidatos más votados. Por lo tanto, será elegido presidente quien consiga más del 50% de los votos válidos.

Los votos en blanco y los votos nulos no se adjudican a ninguno de los candidatos y tampoco se contabilizan para establecer esa mayoría. Por ese motivo, los postulantes no necesitan superar la mitad del total de personas habilitadas para votar, sino obtener más de la mitad de los votos válidos emitidos.

La definición será así entre dos proyectos políticos enfrentados y tendrá además impacto sobre el escenario regional, particularmente por la relación de Brasil con los gobiernos de otros países sudamericanos.

A qué hora se votará en el balotaje en Brasil

Las mesas de votación para la segunda vuelta estarán habilitadas de 8 a 17, hora de Brasilia. El Tribunal Superior Electoral (TSE) estableció un horario unificado para todo el territorio brasileño y también fijó esa referencia para la divulgación de los resultados.

Una vez finalizada la votación, comenzará el proceso de totalización de los sufragios. El organismo electoral dispone de un portal oficial y de una aplicación de resultados para seguir el avance del escrutinio.

La elección del 25 de octubre determinará si Lula consigue continuar al frente del Gobierno brasileño o si Flávio Bolsonaro logra llevar nuevamente al poder al espacio político construido por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.