Elecciones en Hungría: Orbán reconoció la derrota y dejará el poder después de 16 años

La política húngara ingresó este domingo en una nueva etapa histórica. El primer ministro Viktor Orbán, figura central del nacionalismo europeo y referente de la derecha populista internacional, reconoció su derrota en las elecciones legislativas y confirmó que dejará el poder después de 16 años consecutivos de gobierno. El vencedor fue el líder opositor conservador y proeuropeo Péter Magyar, cuya fuerza, Tisza, logró imponerse con claridad en una jornada marcada por una participación récord.

"Para nosotros el resultado es doloroso, pero ha dejado claro que no nos ha otorgado la responsabilidad de gobernar", expresó Orbán ante sus seguidores, en un mensaje que selló el cierre de un ciclo político iniciado en 2010.

Una ventaja contundente en el Parlamento

Con el 72,4 % de los votos escrutados, la oposición alcanzaba 138 de los 199 escaños, frente a 54 del Fidesz, el partido oficialista liderado por Orbán. El dato adquiere una dimensión aún mayor por tratarse de una "súper mayoría", ya que supera el umbral de 133 bancas, cifra clave para impulsar reformas estructurales y eventuales cambios constitucionales.

El tercer espacio con representación fue Nuestra Patria, de extrema derecha, que superó por la mínima el piso del 5 % y obtenía 7 escaños.

Entre los datos técnicos centrales del resultado se destacan:

Escaños de Tisza: 138

138 Escaños de Fidesz: 54

54 Escaños de Nuestra Patria: 7

7 Total de bancas: 199

199 Umbral de súper mayoría: 133

La magnitud del triunfo abre la puerta a que Tisza avance con su promesa de "reconstruir el Estado de Derecho", uno de los ejes centrales de su campaña.

Lo que estaba en juego

La elección fue seguida con máxima atención tanto dentro como fuera de Europa. Los 7,5 millones de electores habilitados en Hungría, junto con más de 500.000 registrados en el extranjero, acudieron a las urnas en una votación considerada decisiva para el rumbo institucional del país.

El sistema electoral, definido como mayoritario mixto, había sido históricamente favorable al Fidesz, pero la irrupción de Magyar modificó por completo el escenario. El líder opositor, de 45 años, logró en apenas dos años construir una alternativa competitiva frente a Orbán, cuya imagen se había resentido por la ralentización de la economía.

"Elegimos entre el Este y Occidente, entre la propaganda y un debate público honesto, entre la corrupción y una vida pública íntegra", afirmó Magyar tras votar en Budapest, sintetizando el tono de una campaña centrada en la alternancia democrática, la transparencia institucional y la reconexión con la Unión Europea.

El fin de un modelo político

La derrota pone fin a un ciclo en el que Orbán transformó a Hungría en un modelo de democracia antiliberal, con reformas profundas en el sistema político, una nueva Constitución, leyes cuestionadas por limitar la libertad de prensa y otras garantías fundamentales.

Su figura trascendió las fronteras húngaras por sus posiciones:

Contrarias a la inmigración

Opuestas a los derechos LGTBQ

Críticas al respaldo occidental a Ucrania

Cercanas al presidente ruso Vladimir Putin

También fue una figura de tensión constante con Unión Europea, que lo acusó de socavar el Estado de derecho y mantuvo congelados miles de millones de euros en fondos.

La promesa del cambio

En contraste con el discurso oficialista, Magyar prometió mejorar la salud y la educación públicas, combatir la corrupción, restaurar las instituciones democráticas y consolidar a Hungría como un miembro leal de la UE, de la que forma parte desde 2004.

"¡Den una oportunidad al cambio!", había pedido durante uno de sus últimos actos de campaña, en un mensaje que finalmente encontró eco en una ciudadanía movilizada por la posibilidad de cerrar una etapa y abrir otra.

El resultado no solo redefine el mapa político de Hungría, sino que proyecta consecuencias sobre el equilibrio interno de la Unión Europea, las relaciones con Rusia y el futuro de los movimientos nacionalistas en Europa. Con la concesión de Orbán, la alternancia dejó de ser una hipótesis para convertirse en un hecho político consumado.