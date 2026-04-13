Elecciones en Perú: Fujimori y López Aliaga se encaminan a un balotaje muy ajustado

Las elecciones presidenciales de Perú cerraron este domingo a las 20:00, hora de la Argentina, con una expectativa creciente por la definición de los dos candidatos que competirán en el balotaje del 7 de junio.

Con el avance parcial del escrutinio, el escenario comenzó a mostrar una disputa extremadamente cerrada. Según el recuento oficial, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, se ubicaba en el primer lugar con 17,03 %, mientras Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, alcanzaba 15,27 %. Muy cerca, Jorge Nieto aparecía con 13,19 %, manteniendo abierta la pelea por el segundo lugar.

La fragmentación del mapa electoral confirma que ningún postulante tiene posibilidades de superar la mitad más uno de los votos en primera vuelta, por lo que la definición presidencial se encamina inevitablemente hacia una segunda ronda entre los dos más votados.

63.300 electores votarán este lunes

Uno de los hechos más relevantes de la jornada fue la decisión del tribunal electoral de habilitar una nueva jornada de votación este lunes para 63.300 ciudadanos que no pudieron sufragar por la falta de entrega de material electoral.

La medida alcanzará a 211 mesas distribuidas en 15 colegios públicos de los distritos limeños de:

San Juan de Miraflores

Lurín

Pachacámac

Además, también se dispusieron mesas especiales en Orlando, Florida, y Paterson, Nueva Jersey, para peruanos residentes en Estados Unidos que tampoco pudieron votar. Este episodio convirtió a la elección en un proceso inédito, ya que la jornada debió extenderse más allá del domingo por fallas logísticas en la distribución de boletas.

Una elección multitudinaria en medio de la crisis política

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados para elegir:

Presidente

Dos vicepresidentes

60 senadores

130 diputados

Cinco representantes ante el Parlamento Andino

El próximo gobierno ejercerá funciones durante el período 2026-2031, en un país atravesado por una profunda inestabilidad institucional. El dato político de fondo es contundente: Perú tuvo ocho mandatarios en los últimos diez años, una sucesión que explica el clima de desconfianza que rodea a estos comicios.

La elección, además, se desarrolla con el regreso del Congreso bicameral, una reconfiguración que suma complejidad al tablero de gobernabilidad.

Demoras, quejas y una investigación

La jornada estuvo fuertemente condicionada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, lo que provocó retrasos en la apertura de mesas e incluso dejó sin votar a miles de ciudadanos.

Como consecuencia, se iniciaron investigaciones en la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y contra la empresa encargada del transporte del material en Lima y Callao.

Corvetto sostuvo que el 99,8 % de las mesas logró instalarse, aunque reconoció que 15 no pudieron abrir, lo que derivó en la imposibilidad de votar para 63.300 electores.

Un final abierto rumbo al 7 de junio

Con la votación complementaria aún pendiente, el conteo en desarrollo y una diferencia mínima entre los principales candidatos, la elección peruana mantiene un desenlace completamente abierto.

Por ahora, Keiko Fujimori aparece encaminada al balotaje, mientras Rafael López Aliaga y Jorge Nieto siguen inmersos en una disputa voto a voto por el segundo lugar.

La combinación entre fragmentación electoral, crisis institucional, denuncias y extensión inédita de la jornada convierte a esta elección en uno de los procesos más sensibles de la historia reciente peruana, con la mirada puesta en una segunda vuelta que ya asoma como decisiva para el futuro político del país.