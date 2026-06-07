Elecciones en Perú: hoy el balotaje definirá la estabilidad institucional del país

Perú llega este 7 de junio a una de las elecciones más trascendentes de su historia reciente. Más allá de la definición de quién ocupará la presidencia durante el período 2026-2031, el balotaje aparece como una instancia decisiva para intentar cerrar un ciclo de profunda inestabilidad política e institucional que marcó la última década del país.

Los ciudadanos peruanos deberán elegir entre dos proyectos políticos claramente diferenciados y con posiciones ideológicas antagónicas. Por un lado, Keiko Fujimori, referente del espacio de derecha Fuerza Popular. Por el otro, Roberto Sánchez, representante de la izquierda a través del sello Juntos por el Perú. Ambos accedieron a la segunda vuelta luego de una primera instancia electoral fragmentada, en la que participaron más de 30 candidatos y ninguno logró imponerse con claridad.

El contexto en el que se desarrolla esta elección está atravesado por la búsqueda de una mayor estabilidad institucional. Durante los últimos diez años, Perú registró una sucesión de cambios políticos que derivaron en la presencia de ocho presidentes y tres composiciones diferentes del Congreso, una situación que dejó en evidencia la fragilidad de las estructuras de gobernabilidad y que alimentó el desgaste de la dirigencia ante amplios sectores de la ciudadanía.

Una primera vuelta marcada por la dispersión del voto

Los resultados de la primera vuelta reflejaron la fragmentación del escenario político peruano. En una oferta electoral que superó los 30 candidatos, ninguno consiguió una ventaja decisiva.

Keiko Fujimori se ubicó en el primer lugar con el 17,18% de los votos, mientras que Roberto Sánchez logró acceder al balotaje con el 12,03% de los sufragios. La diferencia entre ambos fue insuficiente para consolidar una posición dominante, lo que dejó abierta una disputa electoral en la que los apoyos de los candidatos eliminados y la capacidad de atraer a los votantes indecisos adquieren un peso determinante.

La segunda vuelta se desarrolla así en un escenario de alta competitividad, donde las preferencias electorales aparecen repartidas y donde el resultado final permanece abierto.

Keiko Fujimori y su cuarta candidatura presidencial

Para Keiko Fujimori, esta elección representa su cuarta participación en una carrera presidencial. La dirigente de Fuerza Popular desarrolló una campaña centrada en cuestiones vinculadas a la seguridad y la inversión, dos de los ejes principales de su propuesta política.

Al mismo tiempo, la candidata debió enfrentar las críticas que la vinculan con la figura de su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Sobre él pesan los antecedentes que lo encontraron culpable de hechos de corrupción, autoritarismo y esterilización forzada de mujeres originarias.

En ese contexto, la campaña de Fujimori combinó la presentación de propuestas vinculadas al orden y al desarrollo económico con el desafío de diferenciar su proyecto político de las controversias asociadas al legado de su padre.

Roberto Sánchez y el respaldo de las regiones rurales

Del otro lado de la contienda se encuentra Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú. Su campaña retomó las consignas impulsadas por el último mandatario electo, Pedro Castillo, quien continúa detenido.

Sánchez concentra buena parte de su respaldo en las zonas rurales y en el sur del país, territorios que han tenido una participación significativa en las expresiones políticas vinculadas a los sectores populares durante los últimos años.

Aunque buscó desactivar las versiones relacionadas con posibles expropiaciones de compañías mineras y energéticas, el dirigente dejó trascender su intención de renegociar los acuerdos existentes con empresas de capital extranjero. Esa posición se convirtió en uno de los aspectos centrales de su propuesta y en uno de los puntos de mayor contraste respecto de la candidatura de Fujimori.

Encuestas ajustadas y un alto nivel de indecisión

A pocas horas de la votación, las encuestas muestran un escenario sumamente equilibrado. Un relevamiento de Ipsos Perú ubica a Keiko Fujimori al frente de la intención de voto con el 38%, mientras que Roberto Sánchez alcanza el 35%.

Sin embargo, el dato que sobresale del estudio es el elevado nivel de indecisión. El 27% de los encuestados aún no definió su voto, un porcentaje que no solo mantiene abierta la disputa electoral, sino que también refleja el nivel de insatisfacción hacia la dirigencia política que caracterizó la última década de la vida institucional peruana.

Los principales números de la encuesta son:

• Keiko Fujimori: 38% de intención de voto.

• Roberto Sánchez: 35% de intención de voto.

• Indecisos: 27%.

Cómo votar desde Argentina

La elección también involucra a la comunidad peruana residente en Argentina. El Consulado de Perú en la Argentina difundió la modalidad de participación para el balotaje presidencial.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación a través del sitio web del organismo diplomático ingresando únicamente su documento de identificación. Para votar en el exterior es obligatorio que el ciudadano peruano tenga registrado un domicilio en el extranjero en su DNI, documento que deberá presentar en la mesa electoral. El pasaporte no es válido para emitir el voto.

Además, se informó que es posible participar del balotaje aunque no se haya votado en la primera vuelta realizada el 12 de abril ni en procesos electorales anteriores.

Las mesas de votación funcionarán entre las 7 y las 17 horas de Argentina.

Los centros de votación habilitados

La comunidad peruana residente en distintas provincias argentinas contará con centros habilitados para emitir su voto.

Los puntos establecidos son los siguientes:

• Buenos Aires: Escuela N° 01 (Ayacucho 1680, Recoleta); Escuela N° 05 (Rodríguez Peña 747, San Nicolás); Escuela N° 08 (Talcahuano 680, Tribunales); Escuela Técnica N° 25 (Av. Jujuy 780, Balvanera); Escuela Técnica N° 11 (Cochabamba 2830, San Cristóbal); Escuela N° 03 (Bolívar 1235, San Telmo).

• Catamarca: Hotel Casino de Catamarca (Esquiú 151).

• Córdoba: Centro Capitalinas (Humberto Primo 670 PB, Distrito Capitalinas).

• La Plata: Colegio Sagrado Corazón de Jesús (57, entre 8 y 9).

• La Rioja: Hotel Naindo Park (San Nicolás de Bari 475).

• Mendoza: Federación Mendocina de Box (Av. Bartolomé Mitre 1771).

Con un país que busca superar años de turbulencia política y con dos propuestas que representan visiones opuestas sobre el rumbo nacional, el balotaje del 7 de junio se presenta como una instancia determinante para el futuro inmediato del Perú. El desafío no solo será elegir un nuevo presidente, sino también encontrar un camino que permita recuperar la estabilidad institucional tras una década marcada por la incertidumbre política.