Elecciones presidenciales en Colombia: De la Espriella se impone en el conteo preliminar

Colombia vive una de las definiciones electorales más ajustadas de su historia. Según el conteo preliminar de votos, el candidato de derecha radical Abelardo de la Espriella se impone en el balotaje presidencial frente al oficialista Iván Cepeda, aunque el resultado definitivo aún depende del escrutinio final.

Con el 99,87% de las mesas contabilizadas, De la Espriella, referente del movimiento Defensores de la Patria, obtenía el 49,65% de los votos, mientras que Cepeda, candidato del Pacto Histórico y aliado del presidente saliente Gustavo Petro, alcanzaba el 48,70%.

La diferencia entre ambos era de aproximadamente 247.000 votos. El dirigente opositor sumaba 12.945.490 sufragios frente a los 12.698.334 obtenidos por su rival.

Tras conocerse los primeros resultados, De la Espriella celebró la ventaja a través de sus redes sociales. "Le ganamos al voto fusil, a la compra de votos, a los partidos tradicionales, a la corrupción y a la guerrilla. Ganó Colombia", afirmó.

Petro denunció irregularidades

Mientras avanzaba el escrutinio, el presidente Gustavo Petro cuestionó el desarrollo del proceso electoral y aseguró que existieron irregularidades en varias mesas.

"Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades", escribió el mandatario en la red social X.

Desde el oficialismo anticiparon que aguardarán el resultado definitivo del recuento y no descartaron presentar impugnaciones. Según informó Radio Caracol, el Pacto Histórico instruyó a sus fiscales para revisar y cuestionar las actas que consideren irregulares.

Una elección marcada por la polarización

La segunda vuelta presidencial reflejó la profunda división política que atraviesa Colombia. Más de 41 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar en una jornada que se desarrolló sin incidentes de relevancia y registró una participación superior al 63%.

Cepeda emitió su voto en Bogotá acompañado por dirigentes de su espacio, entre ellos la exministra Susana Muhamad y la senadora María José Pizarro.

Por su parte, De la Espriella votó en Barranquilla junto a su familia y rodeado de simpatizantes que lo recibieron con cánticos de apoyo. "Tenemos que derrotar a la tiranía. Hoy Colombia gana, firme por la patria", expresó el candidato.

El próximo presidente asumirá en agosto

En la primera vuelta, celebrada el 31 de mayo, De la Espriella había obtenido el 43,78% de los votos, mientras que Cepeda alcanzó el 40,98%, anticipando un escenario de fuerte paridad que terminó confirmándose en el balotaje.

El ganador de los comicios asumirá la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto, poniendo fin al mandato de Gustavo Petro.

A la espera de la oficialización de los resultados, el país permanece atento al escrutinio definitivo y a las posibles impugnaciones que podrían surgir en las próximas horas.