Hallazgo histórico: a 235 años de la muerte de Mozart, encuentran partituras con su firma

A 235 años de la muerte de Wolfgang Amadeus Mozart, un hallazgo realizado en la Biblioteca Nacional de Francia (BNF) aporta nueva información sobre una etapa específica de la vida del célebre compositor austríaco. Se trata de un cuaderno de composición de 44 páginas, un manuscrito autógrafo que incluye siete piezas para arpa y flauta y una serie de lecciones de composición impartidas por el músico durante su estancia en París en 1778.

La institución francesa calificó el hallazgo como un acontecimiento de gran relevancia para la investigación musicológica. Gilles Pécout, director de la Biblioteca Nacional de Francia, lo definió como un "descubrimiento mayor reconocido por los especialistas" y destacó que el documento ofrece nuevos elementos para comprender al "joven profesor Mozart", además de documentar aspectos de "la última estancia parisina" del compositor.

El cuaderno perteneció a Mozart cuando tenía 22 años y se encontraba en la capital francesa desempeñándose como tutor de Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes. La joven era hija del duque de Guînes, reconocido como un excelente flautista y recordado por haber encargado el famoso Concierto para flauta y arpa de Mozart.

El contenido del manuscrito hallado

El documento descubierto reúne una valiosa colección de materiales musicales elaborados durante el período comprendido entre mayo y julio de 1778. Según explicó François-Pierre Goy, conservador del departamento de música de la Biblioteca Nacional de Francia y autor del descubrimiento, el cuaderno contiene una docena de lecciones de composición que Mozart impartía diariamente a su alumna.

Además de ese material pedagógico, el manuscrito incorpora siete piezas para flauta y arpa. Los especialistas consideran que estas obras estaban destinadas a ser interpretadas conjuntamente por el duque de Guînes y su hija, conformando así un repertorio concebido para el dúo familiar.

Entre los elementos destacados del cuaderno figuran:

44 páginas manuscritas.

Una docena de lecciones de composición.

Siete piezas para flauta y arpa.

Una última composición que permanece inconclusa.

Material elaborado durante la estancia de Mozart en París en 1778.

La relevancia del hallazgo radica no solo en la autoría del compositor, sino también en la posibilidad de observar de manera directa su método de enseñanza y su interacción con una alumna durante un período concreto de su carrera.

El hallazgo inesperado de François-Pierre Goy

La historia del descubrimiento comenzó el pasado 2 de febrero, cuando François-Pierre Goy examinaba un paquete compuesto por una veintena de manuscritos anónimos. El especialista tenía la intención de analizarlos antes de su jubilación, sin sospechar la importancia del material que estaba a punto de revisar.

"Ni de lejos podía imaginar lo que iba a encontrar", confesó el conservador al recordar el momento en que comenzó a advertir características particulares en la escritura musical del documento.

Su atención se centró en diversos detalles gráficos presentes en las notas y pentagramas. Entre ellos identificó elementos que consideró característicos de Mozart, como las claves de sol "bastante redondeadas" y "ligeramente inclinadas hacia delante", además de una particular forma de representar la clave de fa, realizada en sentido inverso al utilizado habitualmente en Francia.

Las sospechas iniciales fueron reforzadas por otros indicios. El papel empleado en el cuaderno era de origen francés y el manuscrito presentaba los mismos sellos que una copia francesa del Concierto para flauta y arpa de Mozart encargada por el duque de Guînes. La comparación con otros autógrafos digitalizados permitió consolidar la hipótesis de que se trataba efectivamente de una obra manuscrita del compositor austríaco.

La validación de los especialistas

Tras el hallazgo, el documento fue sometido a un proceso de peritaje destinado a verificar su autenticidad. La atribución definitiva fue validada a finales de abril por la Biblioteca Mozartiana de la Fundación Mozarteum de Salzburgo, ciudad natal de Mozart.

Esta confirmación otorgó respaldo institucional al descubrimiento y permitió incorporarlo al patrimonio documental asociado al compositor.

Los especialistas destacaron especialmente el valor de las siete piezas para flauta y arpa contenidas en el cuaderno. Según la Biblioteca Nacional de Francia, todas ellas parten de una idea inicial propuesta por Mozart y evolucionan a partir de un trabajo compartido entre maestro y alumna.

Un diálogo musical entre maestro y estudiante

Uno de los aspectos más singulares del manuscrito es la manera en que refleja el proceso de enseñanza musical desarrollado por Mozart. De acuerdo con las explicaciones de François-Pierre Goy, las composiciones muestran una participación conjunta en la escritura de las obras.

Al final de las piezas, "las manos del maestro y de la alumna" aparecen mezcladas en proporciones variables. En algunos casos, Mozart redactaba la parte correspondiente al arpa y solicitaba a Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes que escribiera la parte de la flauta. Posteriormente, ambos intercambiaban funciones dentro del proceso creativo.

Este método de trabajo convierte al cuaderno en un testimonio excepcional sobre las prácticas pedagógicas del músico y sobre la dinámica de aprendizaje desarrollada durante aquellos meses en París.

Estreno mundial de las obras inéditas

El hallazgo no solo representa una novedad para los investigadores. También permitirá que el público conozca por primera vez estas composiciones.

Las siete piezas inéditas, cuya duración total ronda los veinte minutos, serán interpretadas por primera vez por la Orquesta Filarmónica de Radio France. La presentación fue programada para este domingo 21 de junio, coincidiendo con la celebración de la Fiesta de la Música en Francia.

De esta manera, un cuaderno que permaneció oculto durante siglos emerge ahora como una pieza fundamental para comprender la actividad de Mozart en París durante 1778. El descubrimiento aporta nuevas evidencias sobre su labor como docente, revela material musical hasta ahora desconocido y permite recuperar obras que, por primera vez, pasarán del manuscrito histórico al escenario.