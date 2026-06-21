La familia de Oliver Tree reveló el último deseo del artista: "Lo dejó escrito en su testamento"

La familia del cantante estadounidense Oliver Tree rompió el silencio a una semana del accidente de helicópteros ocurrido en Brasil, en el que también perdió la vida el youtuber argentino Gaspi.

A través de un mensaje publicado en la cuenta oficial del artista, sus familiares compartieron un emotivo homenaje y revelaron cuál fue uno de los últimos deseos que dejó expresado antes de su muerte.

"Descansa en paz, Oliver Tree Nickell. 29 de junio de 1993 - 14 de junio de 2026. Tu legado vivirá para siempre", escribieron en el inicio del comunicado.

Además, agradecieron las muestras de afecto recibidas durante los últimos días: "Gracias a todos los que se pusieron en contacto, mostraron amor, apoyo e hicieron tributos increíbles para Oliver. Ese cariño está ayudando a la familia, amigos y colaboradores a atravesar este momento tan difícil".

La familia informó también que los restos del músico ya fueron trasladados a California. "Oliver está ahora de vuelta en California, donde finalmente puede descansar", señalaron.

En el mismo mensaje anunciaron la creación de una fundación inspirada en una iniciativa que el propio artista había diseñado antes de morir.

"Su legado vivirá a través de la fundación llamada 'La subvención extremadamente épica del Dr. Oliver Tree para bebés genios'. Es algo que Oliver había preparado antes de su fallecimiento y dejó escrito en su testamento. Nos aseguraremos de que su deseo se haga realidad para que más alegría, amor y arte puedan expandirse por el mundo. Ese fue su último deseo", expresaron.

La publicación concluyó con un mensaje dedicado a sus seguidores: "Los queremos mucho a todos. Oliver estaría muy orgulloso de cada uno de sus fanáticos, amigos y familiares. Que descanse en paz".

El posteo estuvo acompañado por una serie de fotografías del artista y una reflexión que resumía parte de su filosofía de vida: "No importa cuán raro creas que te ves o cuán mal te sientas, sos increíble".

La publicación generó una fuerte repercusión entre sus más de cinco millones de seguidores, quienes dejaron miles de mensajes de despedida y apoyo para sus seres queridos.