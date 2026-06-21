Irán abandonó las negociaciones con EE.UU tras nuevas amenazas Trump

Las negociaciones que mantenían Irán y Estados Unidos en Suiza sufrieron este domingo una interrupción abrupta luego de que la delegación iraní decidiera retirarse de la mesa de diálogo. La decisión se produjo en medio de una creciente tensión diplomática provocada por nuevas amenazas formuladas por el presidente estadounidense Donald Trump contra la República Islámica.

La información fue confirmada por la agencia oficial iraní IRNA, que reportó la salida de los representantes persas del lugar donde se desarrollaban las conversaciones. "La delegación de la República Islámica de Irán abandonó el lugar de las negociaciones", informó el medio oficial del Gobierno iraní al dar cuenta del episodio que alteró el curso de una jornada que inicialmente había mostrado señales de acercamiento entre las partes.

Según el reporte difundido por IRNA, la decisión de abandonar las conversaciones estuvo directamente vinculada a las declaraciones realizadas por Trump mientras se desarrollaban las reuniones en territorio suizo.

Las amenazas de Trump y la crisis

De acuerdo con la información difundida, el presidente estadounidense lanzó nuevas advertencias dirigidas a Teherán en relación con la situación en Líbano y el accionar de Hezbollah.

Trump sostuvo que Irán debía actuar sobre sus aliados en ese país y advirtió sobre eventuales consecuencias militares en caso de no hacerlo. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense expresó que si Irán no detenía a sus aliados en Líbano, Estados Unidos volvería a atacar.

En sus declaraciones afirmó:

Que Irán debía "detener a sus aliados" en Líbano.

Que Estados Unidos volvería a atacar a Irán si eso no ocurría.

Que una eventual acción militar podría desarrollarse con una intensidad similar o incluso superior a la de la semana pasada.

Las afirmaciones generaron una inmediata reacción por parte de la representación iraní, que interpretó los dichos como una amenaza directa en medio de un proceso de diálogo en desarrollo.

El retiro de la delegación iraní

Según detalló IRNA, la delegación iraní decidió suspender las conversaciones y abandonar la sede de negociaciones ubicada en Bürgenstock, Suiza.

Las reuniones se desarrollaban con la participación de países mediadores, entre ellos Qatar y Pakistán, que buscaban facilitar el diálogo entre Washington y Teherán. El medio oficial iraní indicó que la decisión fue tomada luego de una reunión mantenida con el intermediario qatarí.

Los elementos centrales del proceso negociador incluían:

Conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

Mediación de Qatar.

Participación de Pakistán como facilitador.

Reuniones desarrolladas en Bürgenstock, Suiza.

La salida de la delegación persa representó un fuerte revés para el proceso que había comenzado durante la misma jornada.

Nuevas advertencias sobre el estrecho de Ormuz

Las declaraciones de Trump no se limitaron únicamente a la situación en Líbano. Durante una entrevista concedida a Fox News, el presidente estadounidense también lanzó advertencias vinculadas al estrecho de Ormuz, un punto de relevancia estratégica en la región.

Según afirmó, si se produjera un cierre de ese paso marítimo, las consecuencias para Irán serían extremadamente graves. Trump señaló que, en ese escenario, los iraníes "ya no tendrían país e incluso ni siquiera podrían regresar al suyo", en una aparente referencia a los integrantes de la delegación negociadora que se encontraba participando de las conversaciones en Suiza.

Estas expresiones profundizaron aún más el clima de tensión que rodeó la jornada diplomática.

La respuesta de Irán

Poco antes de que trascendiera la interrupción de las negociaciones, el presidente del Parlamento iraní y jefe del equipo negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, había minimizado públicamente las amenazas formuladas desde Washington.

El dirigente sostuvo que las Fuerzas Armadas iraníes se encontraban preparadas para responder a cualquier acción que pudiera adoptar Estados Unidos. Asimismo, lanzó una advertencia hacia la administración estadounidense y afirmó que sería mejor que Washington cuidara sus declaraciones.

Qalibaf también manifestó que, más allá de las palabras y las amenazas, sería Irán quien actuaría en función de sus intereses y decisiones. Sus declaraciones reflejaron el endurecimiento de la posición iraní en medio de un escenario diplomático que rápidamente comenzó a deteriorarse.

Un proceso que había mostrado señales de avance

La interrupción de las conversaciones contrastó con las expectativas generadas durante las primeras horas de la jornada. Las negociaciones habían comenzado con reuniones separadas entre las partes y los países mediadores, en un esquema diseñado para facilitar los intercambios y acercar posiciones.

Posteriormente se desarrolló un encuentro multilateral centrado en la aplicación del memorando de entendimiento firmado el miércoles pasado. Entre los temas abordados figuraban:

La implementación del memorando de entendimiento.

El fin de la guerra en todos los frentes.

La situación en Líbano.

Las exigencias planteadas por Teherán.

Incluso antes de las declaraciones de Trump, el vicepresidente estadounidense JD Vance, quien encabeza la delegación de su país, había transmitido una visión optimista sobre el desarrollo de los contactos.

Según se informó, Vance habló de "grandes avances" en las conversaciones, una valoración que parecía anticipar una jornada positiva para el proceso diplomático.