Embajadas y empresas extranjeras activan planes de evacuación ante la creciente tensión entre Estados Unidos y Cuba

Embajadas y empresas internacionales con presencia en Cuba comenzaron a activar y revisar planes de contingencia y evacuación ante el aumento de la tensión geopolítica en el Caribe, luego del endurecimiento de la postura de Estados Unidos hacia la isla tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, ocurrida el pasado 3 de enero.

Según confirmaron a la agencia EFE fuentes diplomáticas de cerca de una decena de países europeos y latinoamericanos —que solicitaron mantener el anonimato—, la preocupación se incrementó en las últimas semanas por la posibilidad de un escenario de inestabilidad mayor, que incluso podría derivar en una intervención militar estadounidense.

En ese contexto, embajadas extranjeras en La Habana comenzaron a actualizar sus planes de evacuación, revisar listados de ciudadanos residentes en Cuba y, en algunos casos, contactar de manera individual a sus nacionales para verificar datos. Además, varias sedes diplomáticas se están aprovisionando de agua, combustible y generadores ante la posibilidad de apagones prolongados, una situación ya habitual en la isla.

"Es nuestra responsabilidad revisar los planes y preparar escenarios", aseguró a EFE una diplomática acreditada en Cuba, que prefirió no revelar su identidad por la sensibilidad del tema.

Empresas en alerta y evacuaciones preventivas

La inquietud no se limita al ámbito diplomático. En el sector privado, varias empresas internacionales admiten en privado que el actual escenario las llevó a replantear su continuidad operativa en el país. El caso más relevante es el de la multinacional británica Unilever, que evacuó a las familias de sus empleados extranjeros en Cuba, según confirmaron dos fuentes cercanas a la compañía.

La decisión refleja el nivel de alarma entre las corporaciones con operaciones en la isla, donde la combinación de amenazas geopolíticas y colapso económico configura un escenario que no se registraba desde hace décadas.

Las firmas consultadas señalaron dos factores centrales: el riesgo de una eventual intervención militar de Estados Unidos —aun cuando fuera limitada— y el impacto del deterioro económico, marcado por apagones constantes y una grave escasez de combustibles.

Crisis energética: reservas para apenas dos semanas

El trasfondo inmediato de la alarma es la crítica situación energética que atraviesa Cuba. De acuerdo con datos de la consultora Kpler, publicados por Financial Times, la isla cuenta con reservas de petróleo suficientes para apenas 15 a 20 días de consumo.

En lo que va de 2026, Cuba recibió solo 84.900 barriles de crudo, producto de una única entrega mexicana realizada el 9 de enero, lo que equivale a poco más de 3.000 barriles diarios, muy por debajo del promedio de 37.000 barriles diarios registrados en 2025.

El último cargamento de petróleo venezolano —históricamente clave para la generación eléctrica— llegó en noviembre. Desde entonces, el suministro se interrumpió tras las advertencias de Washington a los países proveedores. México, que se había consolidado como principal abastecedor en 2024, suspendió los envíos en medio de la presión estadounidense.

Advertencias de Washington y escalada política

La crisis se profundizó luego de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales a bienes provenientes de países que suministren petróleo al régimen cubano. El mandatario aseguró esta semana que Cuba estaba "a punto de caer" y sostuvo que lo único que restaba era "entrar y destruir el lugar".

En la misma línea, el secretario de Estado Marco Rubio advirtió que, tras la captura de Maduro, "si estuviera en La Habana, estaría preocupado". Desde el Departamento de Estado, el subsecretario Christopher Landau afirmó que Estados Unidos espera que en 2026 los cubanos puedan "ejercer sus libertades fundamentales", en una clara alusión a un cambio político.

Analistas energéticos y diplomáticos coinciden en que el escenario es uno de los más delicados en décadas. La combinación de presión externa, colapso energético y recesión económica amenaza la viabilidad del régimen cubano y agrava la crisis humanitaria que atraviesa la población.

En respuesta, el presidente Miguel Díaz-Canel sostuvo en redes sociales que las amenazas externas no desviarán el rumbo del gobierno. "La crudeza de estos tiempos y la brutalidad de las amenazas contra Cuba no nos detendrán", afirmó.