Trump habla de "tomar Cuba" en medio de un apagón generalizado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que sería "un gran honor" para él "tomar Cuba", en medio de un contexto de creciente tensión entre Washington y La Habana.

Las declaraciones fueron realizadas ante periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca y citadas por Euronews. Durante el intercambio con la prensa, el mandatario estadounidense sostuvo que considera posible asumir un rol decisivo en el futuro de la isla.

"Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera", afirmó Trump.

Tras la frase inicial, el presidente estadounidense realizó una aclaración sobre el sentido de sus palabras: "Quiero decir liberarla, o tomarla", precisó ante los periodistas presentes.

La afirmación se produce en un momento particularmente delicado en la relación entre ambos países, caracterizada por un nuevo aumento de las tensiones políticas y económicas.

Una crisis energética que profundiza la situación interna

Las palabras de Trump coinciden con un episodio crítico dentro de la isla. Este lunes, Cuba sufrió un apagón generalizado, según informó la compañía eléctrica nacional.

El corte de energía se inscribe dentro de una grave crisis energética que atraviesa el país caribeño. La situación responde a una combinación de factores que afectan al sistema eléctrico y a la disponibilidad de recursos energéticos.

Entre los principales problemas que enfrenta la isla se destacan:

Escasez de combustible, que limita la capacidad de generación eléctrica.

Problemas estructurales del sistema eléctrico, acumulados durante años.

Interrupciones del suministro, que han afectado de manera recurrente a la población.

Este escenario energético ha agravado las dificultades económicas que atraviesa el país, impactando tanto en la actividad productiva como en la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

Los apagones, en particular, se han convertido en un síntoma visible de la fragilidad del sistema energético cubano, que enfrenta dificultades para sostener la demanda eléctrica.

Décadas de tensiones entre Washington y La Habana

Las declaraciones del presidente estadounidense se inscriben en una relación bilateral marcada por más de medio siglo de confrontación política y económica entre Estados Unidos y Cuba.

El conflicto tiene raíces profundas que se remontan a la ruptura diplomática tras la revolución de 1959, un punto de inflexión que definió el rumbo de las relaciones entre ambos países durante las décadas siguientes.

Desde entonces, el vínculo ha estado caracterizado por:

Embargo económico prolongado impuesto por Estados Unidos.

Sanciones políticas y financieras contra el gobierno cubano.

Períodos recurrentes de tensión diplomática.

Estas políticas han tenido consecuencias duraderas sobre la economía cubana y han sido objeto de debate internacional durante años.

Presión creciente y deterioro de las condiciones de vida

En los últimos años, el endurecimiento de las medidas estadounidenses ha incrementado la presión sobre el gobierno de La Habana.

Las sanciones y restricciones económicas se han sumado a los problemas internos del país, contribuyendo a un deterioro progresivo de las condiciones de vida dentro de la isla.

La combinación de factores —crisis energética, limitaciones económicas y presiones externas— ha configurado un escenario complejo que afecta tanto al funcionamiento del Estado como a la vida cotidiana de la población.

En ese contexto, las palabras de Trump introducen un nuevo elemento en el debate político sobre el futuro de las relaciones bilaterales.