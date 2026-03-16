Silencio del Kremlin ante versiones sobre el traslado secreto de Mojtaba Jamenei a Moscú

El Kremlin evitó pronunciarse sobre las versiones que circulan en distintos medios acerca del supuesto traslado de urgencia a Moscú del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei. Las informaciones sostienen que el dirigente iraní habría sido llevado en secreto a territorio ruso para recibir tratamiento médico luego de resultar herido en ataques militares contra el país persa.

De acuerdo con lo publicado por medios de Kuwait, Jamenei habría sido trasladado en un avión militar ruso con el objetivo de ser intervenido quirúrgicamente por las heridas que habría sufrido durante uno de los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel en Irán.

Las versiones sostienen que el traslado se habría realizado de manera reservada, en medio de un escenario internacional marcado por la tensión generada por la operación militar que ambos países llevaron adelante en territorio iraní.

La respuesta oficial del Kremlin

Frente a las preguntas de la prensa sobre estas informaciones, el gobierno ruso optó por no confirmar ni desmentir la versión. El encargado de responder fue Dmitri Peskov, vocero de la presidencia rusa, quien durante una conferencia de prensa fue consultado sobre el presunto traslado del líder iraní.

La respuesta del funcionario fue breve y directa: "No comentamos tales informaciones".

Con esa declaración, el Kremlin evitó realizar cualquier tipo de aclaración pública respecto a las versiones que vinculan a Moscú con el eventual tratamiento médico del dirigente iraní.

La postura adoptada por la vocería presidencial se limitó, por lo tanto, a rechazar cualquier comentario oficial sobre el tema, sin ofrecer detalles adicionales ni precisiones sobre los informes difundidos por la prensa internacional.

El informe del medio kuwaití

Las versiones que generaron las consultas al gobierno ruso surgieron a partir de una publicación del medio kuwaití Al Jarida. Según ese medio, Mojtaba Jamenei habría sido trasladado en secreto a Moscú para ser sometido a una intervención quirúrgica tras resultar herido.

De acuerdo con esa versión, el traslado habría sido realizado en:

Un avión militar ruso.

De manera reservada.

Con destino a Moscú.

El objetivo del viaje, siempre según esa información, habría sido operar las heridas que Jamenei habría sufrido durante uno de los ataques militares realizados por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Estas versiones se producen en un contexto marcado por la operación militar iniciada por ambos países en territorio de la República Islámica, que provocó una fuerte tensión en el escenario internacional.

El reciente nombramiento de Mojtaba Jamenei

El nombre de Mojtaba Jamenei ocupa actualmente el centro de la escena política iraní tras su reciente designación como líder supremo de Irán. El dirigente es hijo del fallecido ayatollah Ali Jamenei, quien ocupó el liderazgo del país hasta su muerte.

El nombramiento de Mojtaba Jamenei se produjo hace una semana, según se informó oficialmente. En ese contexto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó públicamente su posición tras conocerse la designación.

El mandatario ruso felicitó a Mojtaba Jamenei por su nombramiento como líder supremo, en un gesto que reflejó el reconocimiento oficial por parte de Moscú al nuevo liderazgo en Teherán.

La reacción de Putin tras la muerte de Ali Jamenei

El pronunciamiento del jefe del Kremlin también incluyó una referencia directa a la muerte del ayatollah Ali Jamenei, ocurrida en el marco de la operación militar llevada adelante por Estados Unidos e Israel en la República Islámica. Según expresó Vladimir Putin, la muerte del líder iraní fue consecuencia de esa ofensiva militar.

El presidente ruso calificó ese hecho con palabras contundentes. De acuerdo con su declaración, la muerte de Ali Jamenei fue:

Un "cínico asesinato". Un hecho que "contradice todas las normas de la moral humana".

Estas declaraciones reflejan la postura del Kremlin frente a la operación militar desarrollada por Washington y Tel Aviv en territorio iraní.

Un escenario marcado por versiones y silencio oficial

En medio de este contexto, las informaciones sobre el posible traslado de Mojtaba Jamenei a Moscú siguen circulando en medios internacionales, mientras que el gobierno ruso mantiene una postura de silencio respecto a esos reportes.

El rechazo del Kremlin a comentar las versiones mantiene sin confirmación oficial los informes difundidos por la prensa, al tiempo que deja abierto el interrogante sobre la situación actual del líder iraní.

Mientras tanto, el escenario continúa marcado por la combinación de tensión internacional, especulación informativa y declaraciones políticas, en un momento en el que la figura de Mojtaba Jamenei acaba de asumir el liderazgo supremo de Irán tras la muerte de su padre, el ayatollah Ali Jamenei, ocurrida durante la operación militar iniciada por Estados Unidos e Israel en el país persa.