En jogging y sonriente: Maduro reapareció en las redes sociales desde la cárcel

Nicolás Maduro reapareció en las redes sociales y difundió las primeras imágenes de su estadía en la cárcel, donde se lo observa vestido con un conjunto deportivo gris, compuesto por buzo y jogging, zapatillas y realizando con sus manos el gesto de los dedos en "V".

El expresidente de Venezuela publicó las fotografías en su cuenta de X, desde el centro de detención en el que se encuentra alojado. Junto a las imágenes, envió un mensaje dirigido especialmente a sus nietos, aunque también hizo extensivo su saludo a los niños y niñas y a quienes, según expresó, le brindan su apoyo.

Las imágenes muestran a Maduro en el Centro Metropolitano de Detención, una cárcel federal de máxima seguridad ubicada en Nueva York, donde permanece alojado desde enero.

La reaparición del exmandatario venezolano en las redes se produjo a través de una publicación acompañada por mensajes que definió como un "pequeño regalo de amor y esperanza".

Pequeño regalo de amor y esperanza



Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

Las primeras imágenes desde el centro de detención

En las fotografías difundidas, Maduro aparece sonriente, con un equipo deportivo de color gris, lentes, zapatillas y realizando el gesto de la "V" con los dedos.

Las imágenes difundidas en su cuenta constituyen las primeras fotografías de su estadía en el centro de detención. Según la información publicada, las fotos datan del 25 de junio.

La aparición de Maduro en redes estuvo acompañada por un mensaje destinado a su círculo familiar y a quienes, según sus propias palabras, le han manifestado su apoyo. "Pequeño regalo de amor y esperanza. Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", escribió el expresidente de Venezuela.

La publicación permitió mostrar por primera vez imágenes de Maduro desde el lugar en el que permanece detenido, en una aparición que rápidamente quedó acompañada por el mensaje que eligió transmitir desde la cárcel.

El mensaje dirigido a sus nietos

Además de la primera publicación, Maduro difundió otro mensaje en el que agradeció las muestras de afecto y solidaridad que, según sostuvo, recibe.

"Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición", expresó.

Las publicaciones estuvieron dirigidas, según sus propias palabras, a sus nietos y nietas, a los niños y niñas y a la "gente noble" que asegura que lo acompaña.

De esta manera, la reaparición de Maduro en las redes sociales combinó la difusión de las imágenes tomadas durante su permanencia en prisión con un mensaje centrado en el amor, la esperanza, las oraciones, la solidaridad y el agradecimiento por las expresiones de apoyo recibidas.

Los cargos y el juicio previsto para 2027

Maduro permanece detenido en Estados Unidos y enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.

El juicio contra el expresidente venezolano está previsto para comenzar el 1° de junio de 2027. En tanto, su esposa, Cilia Flores, también permanece presa en Estados Unidos. Está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y la posesión de armas.

La situación judicial de ambos forma parte del contexto en el que Maduro difundió las fotografías desde el Centro Metropolitano de Detención, donde permanece alojado desde enero.

La reaparición después del anuncio de Trump

Las fotografías y los mensajes publicados por Maduro se difundieron luego del anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un acuerdo petrolero con Venezuela.

Según aseguró Trump, el entendimiento permitirá a Washington obtener el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo de ese país.

El mandatario estadounidense comunicó la noticia a través de su plataforma Truth Social, donde calificó el entendimiento como "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial".

Además, afirmó que la operación no tendrá costos para los contribuyentes estadounidenses.