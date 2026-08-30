Meta impone 13 cambios en Instagram y Facebook para los menores de 18 años

Instagram y Facebook modificarán de manera profunda la experiencia de los usuarios menores de 18 años en Estados Unidos a partir de un acuerdo que pone fin al mayor juicio contra Meta en el país. El pacto, firmado el 26 de agosto con 52 fiscales generales de estados, territorios y el Distrito de Columbia, obliga a la empresa a pagar hasta USD 18.000 millones en cuotas anuales durante 10 años e implementar una serie de restricciones predeterminadas en ambas plataformas.

El cambio central radica en que herramientas que anteriormente eran opcionales pasarán a formar parte de la configuración inicial de las cuentas de adolescentes. Para modificar varias de estas medidas será necesaria la autorización de un adulto.

Hasta ahora, Meta ofrecía distintas herramientas de seguridad de manera voluntaria, aunque los niveles de utilización resultaron bajos. Durante el juicio desarrollado en California, el fiscal de Colorado interrogó al director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, sobre la función denominada "Tómate un descanso", utilizada por apenas el 1,8% de los adolescentes. Mosseri reconoció entonces: "He dicho públicamente que las tasas de adopción voluntaria son bajas".

El acuerdo establece que las nuevas restricciones deberán convertirse en el ajuste predeterminado y, en varios casos, requerirán autorización parental para ser desactivadas.

Un límite de dos horas diarias entre Instagram y Facebook

Una de las principales modificaciones será la imposición de un tope de dos horas diarias de uso acumulado entre Instagram y Facebook para los adolescentes. El sistema contabilizará conjuntamente el tiempo utilizado en ambas aplicaciones. Esto significa que el contador sumará el uso realizado en las dos plataformas, incluso cuando el menor tenga varias cuentas activas, ya que el sistema está diseñado para detectarlas.

Este límite no podrá ser desactivado sin la intervención de un padre o tutor. Se trata de la única restricción que los adolescentes no podrán modificar por cuenta propia bajo ninguna circunstancia.

Según el comunicado oficial de Meta, si TikTok y YouTube adoptaran restricciones equivalentes, el tope diario se reduciría automáticamente a una hora por aplicación. De este modo, la eventual adhesión de las plataformas competidoras tendría un efecto directo sobre los propios usuarios de Meta.

Bloqueo nocturno entre la medianoche y las 6

Otra de las medidas será el denominado "modo nocturno", que impedirá a los adolescentes publicar y acceder al feed, las historias, la sección Explorar y los Reels entre las 0.00 y las 6.00.

No se tratará de una advertencia ni de una sugerencia, sino de un bloqueo efectivo de acceso a esas funciones. Los mensajes directos quedarán excluidos de la restricción para permitir que los adolescentes mantengan contacto con amigos y familiares.

La función comenzará con un compromiso de cinco años. Si TikTok y YouTube adhieren al acuerdo, el plazo se extenderá a 10 años y el horario de bloqueo se ampliará desde las 22.00 hasta las 7.00.

Modo escolar y notificaciones silenciadas

De lunes a viernes, durante el horario escolar, Meta silenciará por defecto todas las notificaciones entre las 8.00 y las 15.00.

Las únicas excepciones serán los mensajes directos y las alertas relacionadas con la seguridad de la cuenta. A diferencia del modo nocturno, esta medida no impedirá el acceso a las aplicaciones, sino que eliminará las notificaciones push que puedan interrumpir la atención durante las horas de clase.

El compromiso para esta medida tendrá una vigencia de 10 años desde la firma del acuerdo.

Avisos para interrumpir el uso continuo

Las aplicaciones también incorporarán avisos periódicos destinados a interrumpir el uso automático. Cada 15 minutos de uso continuo, el adolescente recibirá una notificación en pantalla. Los avisos se repetirán, además, cuando el tiempo de utilización diaria acumulada alcance:

60 minutos .

. 90 minutos.

Meta explicó que el objetivo de estas interrupciones es "fomentar un uso intencional". La medida busca detener el desplazamiento automático del contenido mediante una pausa que lleve al usuario a tomar una decisión consciente sobre la continuidad de su uso.

Mayor control sobre el contenido y el algoritmo

Por primera vez, los adolescentes podrán elegir un feed no personalizado, sin el ordenamiento ni el filtrado del sistema de recomendación de Meta. La plataforma recordará periódicamente a los usuarios que esa alternativa se encuentra disponible. Además, los padres supervisores podrán establecerla como un ajuste fijo de la cuenta, impidiendo que el adolescente pueda revertirlo sin autorización.

Antes de este acuerdo, el feed algorítmico constituía la única experiencia disponible para todos los usuarios, sin distinción de edad.

También podrá desactivarse el "autoplay" o reproducción automática de contenido. Cuando esta función esté desactivada, el adolescente deberá realizar un gesto deliberado, como deslizar o tocar la pantalla, para acceder al siguiente contenido.

Hasta la firma del acuerdo, esta función no contaba con un interruptor disponible para ningún usuario. Los padres supervisores también podrán establecer la desactivación como una configuración permanente.

Los "me gusta" ocultos y restricciones sobre filtros

El número de "me gusta" y reacciones dejará de mostrarse de manera predeterminada, tanto en las publicaciones propias como en las ajenas.

La medida está dirigida a la comparación social. La visibilidad del número de reacciones es señalada entre los mecanismos que los investigadores vinculan con la ansiedad y la baja autoestima en adolescentes. Un padre supervisor podrá reactivar la función, aunque la configuración inicial será la ausencia del contador.

El acuerdo también amplía las restricciones sobre los filtros. Meta ya bloqueaba a los menores el acceso a herramientas que simulaban cirugía estética, pero ahora la prohibición incluirá también los filtros de maquillaje extremo.

Ambos tipos de filtros quedarán bloqueados por defecto y no podrán ser activados desde la cuenta del adolescente. El objetivo señalado es reducir la exposición a estándares de apariencia irreales.

Tecnología para verificar la edad

Meta deberá invertir en tecnología más avanzada para detectar de manera proactiva las cuentas que puedan pertenecer a menores de 13 años y retirarlas de las plataformas.

El sistema también buscará identificar a usuarios de entre 13 y 17 años que hayan declarado una fecha de nacimiento falsa para acceder a cuentas sin restricciones. En esos casos, deberán ser reubicados dentro de la experiencia diseñada específicamente para adolescentes.

La empresa indicó además que impulsará legislación para que las tiendas de aplicaciones verifiquen la edad de los usuarios y obtengan aprobación parental antes de que un adolescente descargue una aplicación. Un auditor independiente deberá certificar estos sistemas cada año durante un período de cinco años.

Contenido apropiado y mayor protección frente a adultos

Por defecto, los adolescentes serán ubicados dentro de una configuración de contenido denominada "13+", cuyos criterios se inspiran en las clasificaciones de películas y en la retroalimentación de padres.

Meta mantendrá también la restricción que impide a los menores seguir o interactuar con cuentas que la plataforma considere inapropiadas para su edad y se comprometió a mejorar continuamente sus sistemas de filtrado.

Las cuentas de adolescentes continuarán siendo privadas por defecto en Instagram y con configuración privada en Facebook. Sin embargo, el acuerdo incorpora una protección adicional: Meta reforzará los mecanismos para impedir que adultos considerados potencialmente sospechosos puedan encontrar, seguir o contactar a menores.

La empresa no detalló cuáles serán los mecanismos técnicos específicos utilizados para aplicar esta restricción ampliada, aunque el compromiso forma parte de los términos acordados con los fiscales generales.

Reportes con respuesta en menos de seis horas

Los adolescentes dispondrán también de una nueva vía para reportar contenido que les genere preocupación. Según informó The New York Times, Meta se comprometió a responder al 90% de esos reportes en menos de seis horas.

A su vez, el comunicado oficial establece que la compañía evaluará periódicamente la frecuencia con la que los adolescentes están expuestos a experiencias potencialmente dañinas. Esta revisión se realizará sobre la base de investigaciones y del asesoramiento de expertos externos.

Se trata de una obligación de monitoreo continuo y no únicamente de una respuesta posterior a las denuncias realizadas por los usuarios.

Supervisión parental con alertas en tiempo real

El acuerdo también amplía las herramientas de control parental, incorporando un mayor nivel de información para el adulto designado como supervisor. Según el comunicado de Meta, el supervisor recibirá notificaciones cuando el adolescente:

Vincule una cuenta secundaria.

Interactúe con cuentas consideradas potencialmente sospechosas.

Intente modificar alguno de los ajustes de protección.

Los adultos supervisores también recibirán actualizaciones periódicas sobre el tiempo de uso del menor y sobre los cambios que intente realizar en su configuración.

Todos estos controles requerirán el acuerdo de ambas partes, es decir, del adulto y del adolescente, para ser activados.