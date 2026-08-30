Milagro en Nepal: rescataron con vida a una nena de seis años que estuvo 60 horas atrapada

Una nena de seis años fue rescatada con vida este sábado, luego de haber permanecido 60 horas atrapada entre los escombros que dejó la devastadora crecida registrada en Timure, una de las localidades más afectadas del norte de Nepal.

El rescate ocurrió en un momento en el que las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas y los equipos desplegados en las zonas afectadas concentran sus esfuerzos en la búsqueda de miles de personas que continúan desaparecidas.

La menor había quedado atrapada desde el miércoles en un pequeño espacio formado entre los restos que la fuerza del agua acumuló en la zona. Para llegar hasta ella, los rescatistas debieron realizar un trabajo manual y retirar cuidadosamente piedras, maderas, chapas y fragmentos de construcciones arrastrados por la crecida.

Finalmente, lograron acceder a un pequeño hueco debajo de los escombros, donde encontraron a la niña con vida después de más de dos días atrapada.

Rescatan con vida a una niña de seis años tras 60 horas atrapada en un hueco en Nepal pic.twitter.com/k9MXX2UpNa — ABC.es (@abc_es) August 29, 2026

El momento del rescate

Las imágenes difundidas por la Policía Armada de Nepal registraron el momento en que los agentes lograron sacar a la menor de entre los restos de viviendas y construcciones destruidas.

En las primeras imágenes, la nena aparece aparentemente inconsciente mientras es trasladada en brazos por los rescatistas desde una zona cubierta de barro y restos de edificaciones. Tras ser retirada del lugar, recibió atención de los equipos de emergencia y fue trasladada hacia un puesto de seguridad cercano.

Sin embargo, otros registros difundidos posteriormente permitieron confirmar una evolución favorable. Ya consciente, la niña aparece abrigada y comiendo, luego de haber permanecido durante más de dos días debajo de los escombros.

El hallazgo se convirtió así en uno de los pocos rescates con vida registrados durante las últimas horas en medio de una emergencia que mantiene a miles de personas buscando a familiares, vecinos y trabajadores desaparecidos.

Timure, una de las zonas más castigadas

La localidad de Timure está ubicada cerca de la frontera con China y fue una de las zonas más afectadas por la crecida registrada en la cuenca del Bhote Koshi.

La fuerza de la corriente provocó importantes daños y destruyó:

Casas .

. Comercios .

. Puentes .

. Rutas .

. Otras infraestructuras.

Los daños se extendieron a lo largo de los corredores del Bhotekoshi y el Trishuli, dejando sectores aislados y dificultando las tareas de rescate y búsqueda. La destrucción de caminos y puentes obligó a utilizar helicópteros para acceder a las zonas que quedaron incomunicadas, mientras miles de efectivos continúan desplegados sobre el terreno.

La cifra de víctimas continúa en aumento

El balance de la catástrofe continúa creciendo. Las autoridades de Nepal informaron que lograron recuperar 675 cuerpos, mientras que China reportó otros siete fallecidos en el Tíbet. De esta manera, la cantidad total de víctimas mortales asciende, hasta el momento, a 682 personas.

Al mismo tiempo, 2.418 personas permanecen incomunicadas o desaparecidas en Nepal. Entre ellas se encuentran:

589 extranjeros .

. 933 trabajadores vinculados a proyectos hidroeléctricos.

Por su parte, las autoridades de China informaron que continúan buscando a otras 554 personas. Estas cifras mantienen la magnitud de la emergencia en niveles críticos, mientras los equipos de rescate continúan recorriendo las áreas afectadas y removiendo barro, rocas y restos de construcciones en busca de posibles sobrevivientes y víctimas.

Miles de personas ya fueron rescatadas

Desde el inicio de la emergencia, más de 7.500 personas fueron rescatadas. Las tareas son llevadas adelante por miles de integrantes de las fuerzas de seguridad y equipos especializados. Militares, policías y efectivos de la Policía Armada continúan desplegados en las zonas afectadas, mientras las aeronaves son utilizadas para llegar a los sectores donde el acceso terrestre se volvió imposible.

La magnitud del desastre llevó además a Nepal a modificar su decisión inicial y permitir el ingreso de equipos internacionales especializados. Estos grupos participarán en diferentes áreas vinculadas a la emergencia, entre ellas:

Rescates en túneles.

Tareas forenses.

Identificación de víctimas mediante ADN.

La decisión se produjo ante la dimensión de la tragedia y la necesidad de reforzar los trabajos de localización e identificación.

Morgues saturadas y búsqueda de identificación

La cantidad de cuerpos recuperados comenzó también a generar dificultades en las morgues de las zonas afectadas, que comenzaron a saturarse. En algunos distritos, las autoridades están tomando muestras genéticas antes de proceder al entierro de víctimas que todavía no pudieron ser identificadas.

Mientras continúan estas tareas, los equipos de emergencia mantienen la búsqueda en las áreas devastadas por la crecida, donde la destrucción de viviendas, rutas y otras infraestructuras sigue dificultando el trabajo. En este contexto, el rescate de la nena de seis años, encontrada con vida luego de pasar 60 horas atrapada, se convirtió en uno de los hechos más significativos registrados durante las últimas horas.

El hallazgo ocurrió cuando el paso del tiempo reduce las posibilidades de encontrar sobrevivientes y mientras continúan las tareas para localizar a las casi 3.000 personas que permanecen desaparecidas o incomunicadas entre Nepal y las zonas afectadas del Tíbet.

Entre el barro, las rocas y las construcciones destruidas, la aparición con vida de la menor representó uno de los escasos rescates exitosos en una tragedia cuyo número de víctimas continúa creciendo y que mantiene desplegados a miles de efectivos en la búsqueda de personas que todavía no pudieron ser localizadas.